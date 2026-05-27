Отправляемся на одну из старейших виноделен России — «Мысхако».
По пути вы увидите знаковые места Новороссийска, а на месте сможете выбрать программу: экскурсию по цехам, дегустацию или обед с видом на виноградники.
По пути вы увидите знаковые места Новороссийска, а на месте сможете выбрать программу: экскурсию по цехам, дегустацию или обед с видом на виноградники.
Описание трансфер
Новороссийск из окна авто
Мы проедем по городу, и вы увидите памятник «Морякам революции», набережную, крейсер «Михаил Кутузов», площадь Героев, «Малую Землю».
«Мысхако»
На винодельне пройдёте по всем действующим цехам, узнаете о тонкостях создания вин, познакомитесь с наследием «Мысхако» и по желанию пообедаете в ресторане «Мыс 1869».
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris Cross
- Билеты на винодельню оплачиваются отдельно, стоимость зависит от выбранной программы — от 1200 до 7500 ₽ за чел.
- Обед — дополнительно по желанию
- Дорога занимает около 1 ч в одну сторону. Продолжительность программы на винодельне — от 1 ч до 2 ч 45 мин
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 282 туристов
По образованию я психолог, а по призванию — гид и фотограф. Родилась в прекрасном городе-герое Новороссийске. Очень люблю природу и историю, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова.
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Винный трансфер на винодельню «Мысхако» - из Геленджика»
Индивидуальная
до 4 чел.
Мысхако «+» Шато Пино
Отправиться в путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края - из Геленджика
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный винный день
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Геленджика - в легендарное Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу южной романтики, отправившись к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Вдохновляющие виды и история ждут вас
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни будущего. Путешествие из Геленджика
Узнайте, как технологии и экология формируют будущее виноделия. Две уникальные винодельни ждут вас с захватывающими историями и вкусами
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 16 000 ₽ за экскурсию