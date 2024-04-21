Е Екатерина Из Геленджика - в город-герой Новороссийск Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.

Ю Юлия Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!

И Ирина Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.

И Ирина Идеальный винный день Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)

И Игорь Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!

В Виталий Из Геленджика - в город-герой Новороссийск Очень интересная экскурсия. Структурированный рассказ, приятная на слух подача материала, комфортабельный автомобиль. Большое спасибо за экскурсию и другие моменты в общении и поездке. Всем рекомендуем.

А Андрей Идеальный винный день Замечательная программа, особенно понравилась винодельня Сикора

О Олег Идеальный винный день Спасибо большое Наталье, за умение ориентироваться в колеблющейся туристической политике виноделен. Предприятие Сикорского рекомендую как идеально выстроенный винный обзор, лучшее из всего, что я посещал в Крыму и на Тамани.