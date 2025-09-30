Утренние занятия йогой в сосновой роще Геленджика - это возможность начать день с гармонии и спокойствия. Приветствие солнцу и последовательность асан подбираются с учётом возможностей участников.
Практика включает разминочные упражнения, динамические
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Чистый воздух сосновой рощи
- 🌅 Приветствие солнцу на рассвете
- 🧘♀️ Асаны для всех уровней
- 🌊 Возможность купания в море
- 🧘♂️ Медитации для внутреннего спокойствия
Что можно увидеть
- Сосновая роща
- Пляж
Описание экскурсии
Расстилаем коврики в сосновой роще недалеко от красивого пляжа. Утренняя практика начинается с приветствия солнцу — Сурьи Намаскар. Затем — последовательность асан, которые я подберу с учётом ваших возможностей:
- разминочные упражнения для подготовки тела
- динамические и силовые практики для пробуждения энергии
- балансирующие асаны для концентрации внимания
- глубокие растяжки для раскрытия тела
- медитативные позы для внутреннего спокойствия
Организационные детали
- Возьмите коврик и воду, а ещё купальник и полотенце, если захотите искупаться после практики в море
- По возрасту и уровню подготовки ограничений нет
в среду и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пляжа Метрополь
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Геленджике
Провела экскурсии для 13 туристов
Занимаюсь йогой с 18 лет, постоянно повышаю квалификацию. Я выпускница и партнёр Московской академии йоги. В Геленджике преподаю с конца 2010-х годов как на природе, так и в студии. Люблю йогу, море и свой город. Расскажу об интересных местах и локациях Геленджика.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
30 сен 2025
Практика на берегу моря, в соснах - это предел мечтаний, прекрасное начало отпускного дня! Приятная тренер, отличная локация для проведения занятий! Рекомендую всем.
Дата посещения: 20 сентября 2025
Карасева
18 сен 2025
Замечательно подобрана локация, красивое место, лёгкая атмосфера и тренер, с которым приятно заниматься. После практики ощущение, что перезагрузилась полностью.
Входит в следующие категории Геленджика
