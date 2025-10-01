Водная прогулка
Лучший выборСекретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края
Раскрыть секреты местного виноделия, попробовать свежие улитки и вкуснейшие вина
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари
Откройте для себя захватывающие приключения в Геленджике: водопады, дольмены и сафари на джипах. Природа и адреналин ждут вас
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина1 октября 2025Спасибо за отличную экскурсию, все очень понравилось ❤️
- ННаталья9 августа 2025Было очень увлекательно и весело! Насмотрелись на красивые виды, улетно покатались на джипах, водители Николай и Максим лучшие!
- ААлина6 августа 2025Экскурсия прошла отлично, море эмоций и впечатлений. Много красивых мест, загляденье. Бесплатная дегустация вин и чачи. Активный экскурсовод Евгений(отдельно спасибо ему) прокатил с ветерком🙃
- ЕЕлена19 июля 2025Отличная поездка. Море восторга от поездки по реке с брызгами. Подойдет всем кто не привык сидеть дома на диване.
- ЕЕкатерина18 июля 2025Очень понравились водопады и проезд по реке. Не везде успели, но мне увиденного было достаточно, да и выехали позже (у
- ННадежда26 сентября 2024Оно того стоит! Захватывающее путешествие! Накатались по горам, накупались в горной воде под водопадами, покушали форель на мангале (очень вкусно).
