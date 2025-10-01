Мои заказы

Родник Наташа – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Родник Наташа» в Геленджике, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секретные места Большого Геленджика
На машине
5.5 часов
36 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края
На машине
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края
Раскрыть секреты местного виноделия, попробовать свежие улитки и вкуснейшие вина
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Джиппинг
На машине
6.5 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари
Откройте для себя захватывающие приключения в Геленджике: водопады, дольмены и сафари на джипах. Природа и адреналин ждут вас
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    1 октября 2025
    Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
    Спасибо за отличную экскурсию, все очень понравилось ❤️
  • Н
    Наталья
    9 августа 2025
    Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
    Было очень увлекательно и весело! Насмотрелись на красивые виды, улетно покатались на джипах, водители Николай и Максим лучшие!
  • А
    Алина
    6 августа 2025
    Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
    Экскурсия прошла отлично, море эмоций и впечатлений. Много красивых мест, загляденье. Бесплатная дегустация вин и чачи. Активный экскурсовод Евгений(отдельно спасибо ему) прокатил с ветерком🙃
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
    Отличная поездка. Море восторга от поездки по реке с брызгами. Подойдет всем кто не привык сидеть дома на диване.
  • Е
    Екатерина
    18 июля 2025
    Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
    Очень понравились водопады и проезд по реке. Не везде успели, но мне увиденного было достаточно, да и выехали позже (у
    меня были проблемы с телефоном, но организаторы не сдались и все таки дозвонились).
    Водопады Пшады по моему мнению - лучшее в туре. Дольмены, спа процедуры, баня, дегустация - это интересовало в последнюю очередь.
    А вот проезд по воде с брызгами и прогулка по камням водопадов - огонь, даже превзошли ожидания.
    Телефон сел, так что фото у меня немного, но удовольствия это не уменьшило

  • Н
    Надежда
    26 сентября 2024
    Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
    Оно того стоит! Захватывающее путешествие! Накатались по горам, накупались в горной воде под водопадами, покушали форель на мангале (очень вкусно).
    У
    нас был отличный водитель! Знает свое дело
    Максим так же провел нам экскурсию по всем ключевым точкам.
    Все довольны, море эмоций и воспоминаний

