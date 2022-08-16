1 день

Телецкое озеро

Встречаемся и собираемся всей компанией в Горно-Алтайске в аэропорту или в одном секретном местечке возле него.

Быстренько знакомимся с гидом и друг другом, загружаемся в трансфер и выезжаем к Телецкому озеру.

Ехать недолго, проезжаем через весь Горно-Алтайск (то есть можно будет подсесть на пути на главном проспекте) и мчим горными дорогами в поселок Артыбаш.

Переезд составит не более 3 часов.

Заселяемся на базу, обедаем и идем изучать окрестности.

Поднимемся на смотровую площадку, прогуляемся по галерее картин алтайских мастеров а, может быть, и сходим в небольшой трекинг по Третьей речке – посмотрим по силам и состоянию группы.

После перелета и смены часовых поясов нагуляемся мы быстро (Переезд 3 часа + небольшие прогулки до 1,5 км)