Встречаемся и собираемся всей компанией в Горно-Алтайске в аэропорту или в одном секретном местечке возле него.
Быстренько знакомимся с гидом и друг другом, загружаемся в трансфер и выезжаем к Телецкому озеру.
Ехать недолго, проезжаем через весь Горно-Алтайск (то есть можно будет подсесть на пути на главном проспекте) и мчим горными дорогами в поселок Артыбаш.
Переезд составит не более 3 часов.
Заселяемся на базу, обедаем и идем изучать окрестности.
Поднимемся на смотровую площадку, прогуляемся по галерее картин алтайских мастеров а, может быть, и сходим в небольшой трекинг по Третьей речке – посмотрим по силам и состоянию группы.
После перелета и смены часовых поясов нагуляемся мы быстро (Переезд 3 часа + небольшие прогулки до 1,5 км)
С самого раннего утра после плотного завтрака, мы отправляемся на катере на юг Телецкого озера.
По пути делаем ряд остановок у водопадов Корбу, Эстюба, Киште.
Посмотрим на остров Любви.
А по приезду прогуляемся по уединенному берегу Телецкого озера и сделаем небольшой перекус.
Пообедать в кафе можно будет возле одного из водопадов.
На обратной дороге, если позволит время и силы, зайдем в Каменный залив и уже ближе к вечеру вернемся на нашу базу (Прогулка на катере 5-6 часов)
Едем в Чемал.
Сначала заселимся в уютную гостиницу и пообедаем, а затем мы отправимся кататься на лошадках.
Верхом, в сопровождении инструкторов мы прогуляемся до каменных ванн Катуни.
Поучимся держаться в седле, получим море позитива от общения с лошадьми и полюбуемся природой вокруг.
Накатавшись, отправимся исследовать окрестности.
Мы посетим Голубые озера, искрящиеся на солнце красочной бирюзой, заглянем на крошечный остров Патмос, где есть подвесной мост и деревянный храм, прогуляемся вдоль Катуни и полюбуемся её бурлящим течением.
(Переезд 4 часа, катание на лошадках 1-2 часа, небольшие прогулки по пути до 1,5 км)
Ура, сегодня будет супер насыщенный приключениями день!
Первым делом, нас ждёт несложный прогулочный сплав по спокойному участку Катуни.
С воды посмотрим на скалы «Зубы Дракона» и остров Патмос, потренируемся грести и ловить течение.
Положительных эмоций будет очень много, а после обеда прокатимся на квадроциклах по лесным дорожкам.
Тем, кто слишком маленький для такого приключения, мы предложим поездку в Долину духов, спокойно погуляете, посмотрите на водопад и чудесные виды вокруг.
Вечером соберемся в нашем доме и устроим творческие посиделки, чтобы поделиться пережитыми впечатлениями.
Переезд до 30 минут, сплав по Катуни 2 часа, катание на квадроциклах 1-2 часа.
Переезжаем в Онгудайский район к парку Уч-Энмек.
Ехать предстоит недолго, около 3 часов с остановками по пути.
Например, мы обязательно остановимся на высшей точке перевала Семинский (1739 м над уровнем моря).
Посмотрим как выглядят священные обо (место поклонения духам) и тоже повяжем свою ленточку на удачу и хорошую погоду.
Затем продолжим путь к природному парку Уч-Энмек в Каракольской долине.
До вечера ещё далеко, поэтому мы идем на прогулку по этнопарку.
Это уникальное место обладает особой атмосферой и бережно хранит историю и традиции алтайского народа.
Мы поднимемся на небольшую горку к памятнику суслику, дойдем до огромных каменных стел и посмотрим настоящие наскальные рисунки, оставленные древними людьми.
При желании, вечером организуем баню с вениками и горячим чаем на травах. (Переезд 3 часа, переход налегке до 2 км)
Прямо с утра выезжаем из парка в сторону Курая.
Продолжая путь к снежным вершинам, мы поднимемся еще на один знаковый перевал Чике-Таман (1295 м над уровнем моря).
В программе: обзорная площадка с видом на Катунские террасы, живописное место слияния горных рек Чуи и Катуни и обязательная остановка возле Гейзерного озера.
Здесь мы подкрепимся и пойдём смотреть озеро.
Буквально 600 м отделяют нас от необычного водоёма с малахитовыми узорами, которые медленно перетекают из одного в другой.
Водная гладь блестит, отражая небо и деревья, завораживающее зрелище!
Налюбовавшись, прыгаем в автобус, и буквально через 30 минут добираемся до посёлка Курай.
Заселяемся в летние домики, готовим ужин, общаемся и играем. (Переезд 229 км по трассе (3 ч), попутные остановки и прогулки до 2,5 км в сумме).
На целый день мы отправляемся на экскурсию по Курайской степи – суровому, но прекрасному месту.
Нас ждут бесконечные степные просторы в обрамлении горных хребтов, заснеженные пики на фоне пустынной долины, древние курганы и каменные статуи.
Когда-то на месте степи проживали развитые цивилизации, и мы попробуем найти их отголоски в наскальных рисунках и легендах.
Сегодня мы узнаем множество интересных фактов об Алтае, его народе и традициях.
Ночевать вернёмся в домики в Курай (Автопрогулка на весь день).
Кто еще готов к приключениям – отправляется на «Марс».
Но не тот, который планета, и не тот, который батончик, а особенный, алтайский.
Долетим туда быстро, пойдем на прогулку к «марсианским» горам, которые образовались некогда на дне древнего теплого моря.
Прогуливаясь по этим ярким полосатым взгорьям и долинам, не веришь, что ты на планете Земля.
Это – совершенно новый, другой Алтай, который открывается не каждому путешественнику.
Нафотографируемся, нагуляемся, перекусим по пути и вернемся домой.
Переезд по трассе минут 40 и по сложной дороге около 25 минут, переход налегке до 5 км.
Путешествие постепенно заканчивается и пора поворачивать в сторону дома.
Перезжать за раз в Горно-Алтайск будет долго, поэтому сделаем промежуточную остановку в уединенном местечке на базе с банькой.
Также по пути мы остановимся у водопада Ширлак, а у петроглифов Калбак-Таш посетим интереснейшую экскурсию и перекусим на горе.
Переезд 4 ч с учетом остановок и часовой прогулкой на петроглифах.
Возвращаемся в Горно-Алтайск.
Сегодня все обнимемся и попрощаемся.
Можно улетать домой.
Желающие могут задержаться на Алтае подольше.
Мы подскажем, где отдохнуть и что посмотреть (Переезд 3 часа)
Тур предусматривает проживание на базах отдыха, в домиках, аилах.
Внимательно отнеситесь к подбору одежды, горы Алтая - всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя и своего ребенка от возможной непогоды и холодного дыхания гор. Все переходы налегке, вещи забрасываем к месту наших ночевок, но переносить вещи от трансфера в лагерь каждый будет сам, рекомендуем брать не много маленьких пакетов/мешков, а положить все в большой рюкзак, отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить:
Стоимость 26 000 руб – детям от 0 до 7 лет.
Стоимость 42 000 руб – детям от 8 до 12 лет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.