Активный тур в Горный Алтай с детьми

Приглашаем в семейное путешествие на Алтай

4.7
3 отзыва
Приглашаем в семейное путешествие на Алтай! Мы увидим всю красоту и многообразие этих мест: снежные горные хребты и бирюзовые озёра, бурные реки и бескрайние степи, густые леса и цветущие поля.

Прокатимся на лошадях, сплавимся на рафтах, попаримся в настоящей алтайской баньке, проедем по всему Телецкому озеру на катере, а для больших эмоций - желающие смогут прокатиться на квадроциклах по диким лесам Алтая вместе с профессиональным гидом.

Вдоволь напитаемся горным солнцем и ветром, легендами и преданиями, узнаем любопытные факты из истории и заведём новых друзей.
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Ближайшие даты:
29
июл
5
авг

Что вас ожидает 🤩

Алтайские лошадки
Алтайские лошадки
Пройдем инструктаж, а потом отправимся на прогулку верхом как настоящие кочевники
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Бирюзовый "глаз" с малахитовыми узорами. Вода в озере – удивительной чистоты, не замерзает даже зимой
"Марсианские горы"
"Марсианские горы"
Яркие полосатые взгорья и долины, которые видит далеко не каждый путешественник. А мы увидим!
Таежная банька
Таежная банька
На дровах, с вениками и горячим чаем на травах
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Ветер в волосах, брызги в лицо, дальние водопады и острова, до которых не дойти ногами
Сплав по Катуни
Сплав по Катуни
Спокойный и безопасный. С воды посмотрим скалы и острова, потренируемся грести и ловить течение
Этнопарк Уч-Энмек
Этнопарк Уч-Энмек
Здесь живут традиции и истории алтайского народа: наскальные рисунки, каменные стелы и легенды Каракольской долины

Программа тура по дням

1 день

Телецкое озеро

Встречаемся и собираемся всей компанией в Горно-Алтайске в аэропорту или в одном секретном местечке возле него.

Быстренько знакомимся с гидом и друг другом, загружаемся в трансфер и выезжаем к Телецкому озеру.

Ехать недолго, проезжаем через весь Горно-Алтайск (то есть можно будет подсесть на пути на главном проспекте) и мчим горными дорогами в поселок Артыбаш.

Переезд составит не более 3 часов.

Заселяемся на базу, обедаем и идем изучать окрестности.

Поднимемся на смотровую площадку, прогуляемся по галерее картин алтайских мастеров а, может быть, и сходим в небольшой трекинг по Третьей речке – посмотрим по силам и состоянию группы.

После перелета и смены часовых поясов нагуляемся мы быстро (Переезд 3 часа + небольшие прогулки до 1,5 км)

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
2 день

На юг Телецкого озера

С самого раннего утра после плотного завтрака, мы отправляемся на катере на юг Телецкого озера.

По пути делаем ряд остановок у водопадов Корбу, Эстюба, Киште.

Посмотрим на остров Любви.

А по приезду прогуляемся по уединенному берегу Телецкого озера и сделаем небольшой перекус.

Пообедать в кафе можно будет возле одного из водопадов.

На обратной дороге, если позволит время и силы, зайдем в Каменный залив и уже ближе к вечеру вернемся на нашу базу (Прогулка на катере 5-6 часов)

На юг Телецкого озераНа юг Телецкого озераНа юг Телецкого озераНа юг Телецкого озера
3 день

Чемал, конная прогулка

Едем в Чемал.

Сначала заселимся в уютную гостиницу и пообедаем, а затем мы отправимся кататься на лошадках.

Верхом, в сопровождении инструкторов мы прогуляемся до каменных ванн Катуни.

Поучимся держаться в седле, получим море позитива от общения с лошадьми и полюбуемся природой вокруг.

Накатавшись, отправимся исследовать окрестности.

Мы посетим Голубые озера, искрящиеся на солнце красочной бирюзой, заглянем на крошечный остров Патмос, где есть подвесной мост и деревянный храм, прогуляемся вдоль Катуни и полюбуемся её бурлящим течением.

(Переезд 4 часа, катание на лошадках 1-2 часа, небольшие прогулки по пути до 1,5 км)

Чемал, конная прогулкаЧемал, конная прогулкаЧемал, конная прогулкаЧемал, конная прогулка
4 день

Спав по Катуни, на квадроциклах по лесным дорожкам

Ура, сегодня будет супер насыщенный приключениями день!

Первым делом, нас ждёт несложный прогулочный сплав по спокойному участку Катуни.

С воды посмотрим на скалы «Зубы Дракона» и остров Патмос, потренируемся грести и ловить течение.

Положительных эмоций будет очень много, а после обеда прокатимся на квадроциклах по лесным дорожкам.

Тем, кто слишком маленький для такого приключения, мы предложим поездку в Долину духов, спокойно погуляете, посмотрите на водопад и чудесные виды вокруг.

Вечером соберемся в нашем доме и устроим творческие посиделки, чтобы поделиться пережитыми впечатлениями.

Переезд до 30 минут, сплав по Катуни 2 часа, катание на квадроциклах 1-2 часа.

Спав по Катуни, на квадроциклах по лесным дорожкамСпав по Катуни, на квадроциклах по лесным дорожкамСпав по Катуни, на квадроциклах по лесным дорожкамСпав по Катуни, на квадроциклах по лесным дорожкам
5 день

К парку Уч-Энмек

Переезжаем в Онгудайский район к парку Уч-Энмек.

Ехать предстоит недолго, около 3 часов с остановками по пути.

Например, мы обязательно остановимся на высшей точке перевала Семинский (1739 м над уровнем моря).

Посмотрим как выглядят священные обо (место поклонения духам) и тоже повяжем свою ленточку на удачу и хорошую погоду.

Затем продолжим путь к природному парку Уч-Энмек в Каракольской долине.

До вечера ещё далеко, поэтому мы идем на прогулку по этнопарку.

Это уникальное место обладает особой атмосферой и бережно хранит историю и традиции алтайского народа.

Мы поднимемся на небольшую горку к памятнику суслику, дойдем до огромных каменных стел и посмотрим настоящие наскальные рисунки, оставленные древними людьми.

При желании, вечером организуем баню с вениками и горячим чаем на травах. (Переезд 3 часа, переход налегке до 2 км)

К парку Уч-ЭнмекК парку Уч-ЭнмекК парку Уч-ЭнмекК парку Уч-Энмек
6 день

В сторону Курая

Прямо с утра выезжаем из парка в сторону Курая.

Продолжая путь к снежным вершинам, мы поднимемся еще на один знаковый перевал Чике-Таман (1295 м над уровнем моря).

В программе: обзорная площадка с видом на Катунские террасы, живописное место слияния горных рек Чуи и Катуни и обязательная остановка возле Гейзерного озера.

Здесь мы подкрепимся и пойдём смотреть озеро.

Буквально 600 м отделяют нас от необычного водоёма с малахитовыми узорами, которые медленно перетекают из одного в другой.

Водная гладь блестит, отражая небо и деревья, завораживающее зрелище!

Налюбовавшись, прыгаем в автобус, и буквально через 30 минут добираемся до посёлка Курай.

Заселяемся в летние домики, готовим ужин, общаемся и играем. (Переезд 229 км по трассе (3 ч), попутные остановки и прогулки до 2,5 км в сумме).

В сторону КураяВ сторону КураяВ сторону КураяВ сторону Курая
7 день

По Курайской степи

На целый день мы отправляемся на экскурсию по Курайской степи – суровому, но прекрасному месту.

Нас ждут бесконечные степные просторы в обрамлении горных хребтов, заснеженные пики на фоне пустынной долины, древние курганы и каменные статуи.

Когда-то на месте степи проживали развитые цивилизации, и мы попробуем найти их отголоски в наскальных рисунках и легендах.

Сегодня мы узнаем множество интересных фактов об Алтае, его народе и традициях.

Ночевать вернёмся в домики в Курай (Автопрогулка на весь день).

По Курайской степиПо Курайской степиПо Курайской степиПо Курайской степи
8 день

Марс

Кто еще готов к приключениям – отправляется на «Марс».

Но не тот, который планета, и не тот, который батончик, а особенный, алтайский.

Долетим туда быстро, пойдем на прогулку к «марсианским» горам, которые образовались некогда на дне древнего теплого моря.

Прогуливаясь по этим ярким полосатым взгорьям и долинам, не веришь, что ты на планете Земля.

Это – совершенно новый, другой Алтай, который открывается не каждому путешественнику.

Нафотографируемся, нагуляемся, перекусим по пути и вернемся домой.

Переезд по трассе минут 40 и по сложной дороге около 25 минут, переход налегке до 5 км.

МарсМарсМарсМарс
9 день

Дорога в Горно-Алтайск

Путешествие постепенно заканчивается и пора поворачивать в сторону дома.

Перезжать за раз в Горно-Алтайск будет долго, поэтому сделаем промежуточную остановку в уединенном местечке на базе с банькой.

Также по пути мы остановимся у водопада Ширлак, а у петроглифов Калбак-Таш посетим интереснейшую экскурсию и перекусим на горе.

Переезд 4 ч с учетом остановок и часовой прогулкой на петроглифах.

Дорога в Горно-АлтайскДорога в Горно-АлтайскДорога в Горно-АлтайскДорога в Горно-Алтайск
10 день

Отъезд

Возвращаемся в Горно-Алтайск.

Сегодня все обнимемся и попрощаемся.

Можно улетать домой.

Желающие могут задержаться на Алтае подольше.

Мы подскажем, где отдохнуть и что посмотреть (Переезд 3 часа)

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на базах отдыха, в домиках, аилах.

Варианты проживания

База отдыха / домики / аилы

9 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
  • Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
  • Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
  • Весь трансфер по программе маршрута, в том числе и на высоко проходимом транспорте
  • Оплата проживания на базах отдыха, в домиках, аулах
  • Завтраки, ужины и перекусы (готовим не сами)
  • Прокат группового снаряжения (групповая аптечка, игры для детей и пр.)
  • Канцелярия и материалы для творчества
  • Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедников по программе
  • Две бани на маршруте
  • Сплав на рафтинге по реке Катунь
  • Катание на лошадках
  • Поездка на квадроцикле в сопровождении инструктора
  • Услуги наших зажигательных и внимательных инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды в кафе и на базах по маршруту (включены только завтраки, ужины и перекусы)
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости
  • Личные расходы (сувениры, кафе, хостел в Новосибирске до или после похода)
  • Все траты не по основной программе похода
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Внимательно отнеситесь к подбору одежды, горы Алтая - всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя и своего ребенка от возможной непогоды и холодного дыхания гор. Все переходы налегке, вещи забрасываем к месту наших ночевок, но переносить вещи от трансфера в лагерь каждый будет сам, рекомендуем брать не много маленьких пакетов/мешков, а положить все в большой рюкзак, отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу.

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Термобельё;
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Шерстяные носки;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Лёгкая кофта (тельник, термо);
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Треккинговые ботинки;
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Кроссовки.

Личные вещи:

  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Термос (1л.);
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Пластиковая бутылка;
  • Туалетная бумага;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Медицинский полис;
  • Банное;
  • Детская индивидуальная аптечка;
  • Средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • Пуховик (теплая куртка);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Очки солнцезащитные.
Какая стоимость тура для детей?

Стоимость 26 000 руб – детям от 0 до 7 лет.

Стоимость 42 000 руб – детям от 8 до 12 лет.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
16 авг 2022
Хороший насыщенный тур, для знакомства с разными сторонами Алтая.
Одним из небольших минусов отмечу, что даже слишком насыщенный. В какой-то момент появилось ощущения постоянного бега.
Проснулись, собрались, поехали посмотрели, поехали вернули и снова поехали.

За время тура дети попробовали все стороны туризма.
* Треккинг
* Поездка на лошадях, с подъемами на гору
* Рафтинг
* Катание на квадроциклах
* Небольшой восхождение
* Степи, горы и поля
* Поездка на лодке через озеро
* Посмотрели множество водопадов
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
М
14 авг 2020
Дорогие Валя, Таня, Люба, Андрей, огромное вам всем спасибо за волшебные 10 дней на Алтае! За ваше тепло по отношению к деткам, за то, какие чудесные люди к вам едут ну и конечно за готовность делиться. 10 дней прошли на одном дыхании, но при этом как отдельная маленькая жизнь, где у деток горят глаза, да и у родителей безусловно тоже! Теперь на Алтай хочется снова и снова) вдруг будет плато Укок-мы приедем)
Л
14 окт 2020
У меня нет детей и я никогда не ходила в походы. Я поехала на детский Алтай за тем, чтобы увидеть Алтай и я увидела и почувствовала! Поездка невероятная, люди вокруг замечательные, дети придают походу непринуждённости и душевности. Я ни сколечки не пожалела, теперь хочется ходить в походы и вернуться на Алтай, я просто влюбилась!

Спасибо огромное за это приключение организаторам и инструкторам похода. Маршрут был хорошо продуман, мы очень много увидели, успели ухватить максимум, возможный за 10 дней. Переезды долгие были, но они необходимы, чтобы насладиться разнообразием Алтая.
Ночёвки комфортные, еды хватало.

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