Вас ждут уголки нетронутой природы, тишина горных перевалов и красота горных озер.

В нем каждый найдет возможность реализовать себя и проверить свои силы и умение.

Этот конный поход познакомит с горным Алтаем и опытных всадников, и новичков, и даже детей.

Программа тура по дням

1 день Заезд

Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус): из г. Новосибирск – накануне начала тура в 22:15;

– накануне начала тура из г. Барнаул – в день начала тура в 02:45;

– в день начала тура из г. Горно-Алтайск – в день начала тура по прилету самолета. Встреча в с. Элекмонар до 10:00. Короткий отдых после долгой дороги, тонизирующий национальный чай и выезд на подготовленном для полного бездорожья автомобиле УАЗ к конной базе. По приезду душевный прием инструкторов и жаркая банька дадут возможность принять нужный настрой на отдых!

2 день Конный переход к стоянке у Каракольских озер

Первое утро в горах, а конный поход начинается с высоты около 1000 м над у.м. Плотно позавтракав и пройдя инструктаж – сборы и выход на маршрут. Сегодня переход в полной загрузке вещами, палатками и продуктами до урочища Кылай близ Каракольских озер. Достигнув конечной точки сегодняшнего конного перехода, располагаемся на стоянку, разбиваем лагерь на кедровой поляне, которая станет для туристов домом на целых три дня.

3 день Конная прогулка к озеру Виктории

Без арчимаков радиальный выезд к озеру Виктория. Сегодня отправляемся в путь налегке без тяжелых арчимаков, взяв с собой самое главное – перекус на пикник и фототехнику. Таежной тропой едем вдоль Кылайской Гривы, высота которой составляет порядка 1700 м над у.м., затем, альпийскими лугами вниз к озеру Виктории. После пикника – отдых, прогулка по периметру озера, во главе которого несколькими каскадами красуется одноименной водопад. На озере обитают бобры и, вероятно, вам может посчастливится увидеть этих милейших обитателей высокогорного озера. В жаркую погоду здесь можно искупаться, а ближе к осени – набрать маслят, которые вечером будут служить шедевром кулинарно-таежного искусства. Возвращение на кедровую поляну.

4 день Конная прогулка к Каракольским озерам

Без арчимаков радиальный выезд на Каракольские озера. Выезд запланирован несколько раньше, чем обычно, чтобы успеть осмотреть как можно больше. Лошади уверенно везут Вас к Каракольским озерам около полутора часов, после чего остаются на заслуженный отдых. В это время Вы во главе с инструктором отправляетесь на пешую прогулку по тропе, к его величеству Снежнику, который и подпитывает наше чудо природы – Каракольские озера кристально чистыми водами на протяжении множества столетий. Желающие смогут искупаться, покататься по снежнику и сделать туристическое мороженное из снега, добавив к нему прихваченную с собой сгущенку. По возвращению к лошадям, если остались силы и позволяет опыт верховой езды – держим курс к лагерю быстрыми аллюрами.

5 день Конный переход до урочища Сортеш

Прощаемся с полюбившейся поляной, сворачиваем лагерь и отправляемся в сторону конной базы, где группу ждет жаркая баня. Ужин и прощальные разговоры у костра.

6 день Отъезд