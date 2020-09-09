Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур

Экскурсионный тур «Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур» на 6 дней

5
3 отзыва
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Ближайшие даты:
11
июл
25
июл
01
авг
08
авг
15
авг
22
авг
05
сен
Ещё
даты

Описание

Этот конный поход познакомит с горным Алтаем и опытных всадников, и новичков, и даже детей. 

В нем каждый найдет возможность реализовать себя и проверить свои силы и умение. 

Вас ждут уголки нетронутой природы, тишина горных перевалов и красота горных озер.

Преимущества этого путешествия:

  • побываем на озере и водопаде Виктория;
  • увидим Каракольские озера;
  • покорим перевал Кылайской горной гряды;
  • усовершенствуем навыки верховой езды;
  • покатаемся по снежнику;
  • попаримся в бане;
  • попробуем туристическое мороженное из снега.

Программа тура по дням

1 день
Заезд

Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус):

  • из г. Новосибирск – накануне начала тура в 22:15;
  • из г. Барнаул – в день начала тура в 02:45;
  • из г. Горно-Алтайск – в день начала тура по прилету самолета.

Встреча в с. Элекмонар до 10:00.

Короткий отдых после долгой дороги, тонизирующий национальный чай и выезд на подготовленном для полного бездорожья автомобиле УАЗ к конной базе.

По приезду душевный прием инструкторов и жаркая банька дадут возможность принять нужный настрой на отдых!

2 день
Конный переход к стоянке у Каракольских озер

Первое утро в горах, а конный поход начинается с высоты около 1000 м над у.м.

Плотно позавтракав и пройдя инструктаж – сборы и выход на маршрут.

Сегодня переход в полной загрузке вещами, палатками и продуктами до урочища Кылай близ Каракольских озер.

Достигнув конечной точки сегодняшнего конного перехода, располагаемся на стоянку, разбиваем лагерь на кедровой поляне, которая станет для туристов домом на целых три дня.

3 день
Конная прогулка к озеру Виктории

Без арчимаков радиальный выезд к озеру Виктория.

Сегодня отправляемся в путь налегке без тяжелых арчимаков, взяв с собой самое главное – перекус на пикник и фототехнику.

Таежной тропой едем вдоль Кылайской Гривы, высота которой составляет порядка 1700 м над у.м., затем, альпийскими лугами вниз к озеру Виктории.

После пикника – отдых, прогулка по периметру озера, во главе которого несколькими каскадами красуется одноименной водопад.

На озере обитают бобры и, вероятно, вам может посчастливится увидеть этих милейших обитателей высокогорного озера.

В жаркую погоду здесь можно искупаться, а ближе к осени – набрать маслят, которые вечером будут служить шедевром кулинарно-таежного искусства.

Возвращение на кедровую поляну.

4 день
Конная прогулка к Каракольским озерам

Без арчимаков радиальный выезд на Каракольские озера.

Выезд запланирован несколько раньше, чем обычно, чтобы успеть осмотреть как можно больше.

Лошади уверенно везут Вас к Каракольским озерам около полутора часов, после чего остаются на заслуженный отдых.

В это время Вы во главе с инструктором отправляетесь на пешую прогулку по тропе, к его величеству Снежнику, который и подпитывает наше чудо природы – Каракольские озера кристально чистыми водами на протяжении множества столетий.

Желающие смогут искупаться, покататься по снежнику и сделать туристическое мороженное из снега, добавив к нему прихваченную с собой сгущенку.

По возвращению к лошадям, если остались силы и позволяет опыт верховой езды – держим курс к лагерю быстрыми аллюрами.

5 день
Конный переход до урочища Сортеш

Прощаемся с полюбившейся поляной, сворачиваем лагерь и отправляемся в сторону конной базы, где группу ждет жаркая баня.

Ужин и прощальные разговоры у костра.

6 день
Отъезд

Ранний подъем – автомобиль будет на базе около 7:30 утра, чтобы к 9:00 доставить туристов в с. Элекмонар.

Кто спешит на автобус – перекладывает вещи из арчимаков в чемодан.

  • до г. Новосибирск – в 10:30, прибытие в 20:00 на автовокзал Новосибирска; или в 21:30, прибытие в 08:00 утра следующего дня;
  • до г. Барнаул – в 15:00, прибытие в 21:00 на автовокзал Барнаула;
  • до г. Горно-Алтайск – выезд трансфером в 07:00 на следующий день в аэропорт, прибытие в 08:00 (время и день вылета из Горно-Алтайска обговаривается заранее при бронировании).

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Фото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно (только в день заезда и день выезда)
  • Питание
  • Прокат снаряжения
  • Услуги инструктора
  • Аренда лошадей
  • Баня в соответствие с программой
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер от г. Новосибирск/Барнаул до с. Элекмонар и обратно
Место начала и завершения?
с. Элекмонар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Спальник (температура комфорт 0 - +5).

Одежда:

  • нательное белье;
  • свитер теплый;
  • свитер более легкий;
  • теплые штаны на холодную погоду;
  • штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
  • шорты или легкие штаны;
  • майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
  • шерстяные носки (больше одной пары);
  • х/б носки (несколько пар);
  • утепленная, просторная куртка;
  • ветровка (штормовка);
  • перчатки;
  • головной убор;
  • купальник.

Обувь:

  • резиновые сапоги (желательно на гладкой подошве с каблуком);
  • кеды либо кроссовки.

Будет полезно:

  • фонарик карманный либо налобный;
  • набор ниток с иголками;
  • запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
  • плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
  • походный нож;
  • влажные гигиенические салфетки в поход;
  • туалетная бумага;
  • крем от солнечных ожогов;
  • необходимые лично Вам лекарственные препараты;
  • средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
  • специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.

Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.

Снаряжение, которое предоставляется в туре

На конный маршрут выдаются:

  • все необходимое для снаряжения лошади;
  • все необходимое для групповое-костровое снаряжение;
  • непромокаемые плащи ОЗК (прорезиненные плащ-накидки);
  • сумки-арчимаки, в которых перевозятся вещи и продукты;
  • палатки;
  • коврики;
  • посуда;
  • аптечка для оказания первой медицинской помощи (находится у инструктора группы);
  • спальник.

Да, спальник мы тоже предоставим. Однако, будет лучше, если Вы возьмете свой или попросите у друга, т. к. спальник – это все же вещь индивидуального пользования. В личном спальнике вам, однозначно, будет уютнее.

Как добраться до с. Элекмонар?

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):

  • из Новосибирска – 2 200 руб. /чел. в одну сторону;
  • из Барнаула – 1 500 руб. /чел. в одну сторону;
  • из Горно-Алтайска – включен в стоимость тура;

Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.

Самолет:

  • стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
  • стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
  • стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.

Время в пути ~ 4 ч 20 мин.

Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.

Время в пути 56 ч.

Автобус:

  • Новосибирск – Чемал (~1200 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
  • Барнаул – Чемал (~900 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч;
  • Горно-Алтайк – Чемал (~400 р.), 100 км, время в пути ~1,5 ч.

Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.

Как добраться шаг за шагом?

Через г. Горно-Алтайск:

  • По прилету в г. Горно-Алтайск звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Стоимость трансфера 800 р. с чел. в одну сторону.
  • Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.

Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
  • Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал.
  • Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
  • Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Горно-Алтайск (~650 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
  • Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал.
  • Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Горно-Алтайск (~ 900 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

ИЛИ:

  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.).
  • На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.).
  • Едете ~ 3 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

ИЛИ:

  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.), едете ~ 5 часов.
  • На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 400 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Требования к подготовке участников тура

Данный тур относися к легкой категории сложности. С таким туром справится даже человек, видевший лошадь только на картинке.

Однако, стоит помнить о том, что конный тур – в любом случае мероприятие повышенной сложности и с трудом сравнимо, а точнее, совсершенно не сравнимо с пляжным отдыхом на побережье. Потому определенная физическая подготовка у потенциального участника конного тура, конечно, должна присутствовать.

Однако, не думайте, что если у вас нет опыта верховой езды, Вы не справитесь с туром. Вовсе нет. Просто будет сложнее и Вы должны быть к этому готовы.

Как защитить себя от укуса клеща?

Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.

Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.

Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ожидает погода на маршруте?

Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 С днём и от +5 до +15 С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.

На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.

Какие необходимо соблюдать правила безопасности на маршруте?

Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:

  • предупреждать инструктора/конюха о вашем отлучении на стоянке (если собираетесь пойти гулять, фотографировать и т. д.) - на какое время, куда, в какую сторону вы уходите;
  • обязательно выполнять указания инструктора/конюха во время конного перехода;
  • не обижаться/сердиться на инструктора/конюха, когда он дает объективные рекомендации;
  • конюх/инструктор – ваш друг и помощник, берегите его.

В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:

  • держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко);
  • следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками;
  • не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади;
  • не ездить через кусты;
  • не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек);
  • не давать прыгать с камней.

Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.

Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.

Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):

  1. К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они могут испугаться и лягнуть.
  2. Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
  3. При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
  4. Арчимаки – сумки, которые прикрепляются к седлу, в них ваши вещи и продукты.
    Сумки (арчимаки) упаковывать равномерно по весу – для баланса, чтобы во время перехода одна другую не перевешивала. Мягкие вещи в сумках кладутся с внутренней стороны – чтобы не было жестко спине коня.
  5. Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода.
    Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
  6. Дистанция между всадниками 2-3 м, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
  7. На стоянке первым делом привязать лошадь, расслабить все завязки, снять сумки (арчимаки), потом седло и всё остальное, позвать инструктора, чтобы всё проверил и спутал лошадь. Никогда не отпускать коня неспутанным, иначе лошадь убегает домой, а турист идёт оставшееся время пешком сам со своими сумками.
  8. В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
  9. Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
  10. Когда идет дождь либо вечером когда выпадает роса, амуницию необходимо накрывать плащом. Сухая амуниция – здоровье коня.
  11. Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
  12. Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
  13. Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д.
Будет ли мобильная связь на маршруте?

В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.

В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.

Как организовано питание на маршруте?

Консервы:

  • тушенка свиная;
  • тушенка говяжья;
  • килька в томате;
  • горбуша;
  • сайра;
  • шпроты.

Крупы:

  • овсянка;
  • манка;
  • рис;
  • гречка;
  • пшено;
  • перловка;
  • макароны;
  • кукуруза.

Питье:

  • какао;
  • чай;
  • кофе растворимый;
  • кисель;
  • компот.

Сладкое:

  • сливки;
  • сгущенка;
  • джем;
  • шоколад;
  • ириски;
  • пряники;
  • вафли;
  • вареная сгущенка;
  • какао.

Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):

  • огурцы;
  • помидоры;
  • яблоки;
  • апельсины;
  • капуста;
  • картошка;
  • свекла;
  • лук;
  • морковь;
  • чеснок.

Остальное:

  • сыр;
  • колбаса сырокопченая/полу копчёная;
  • сыр плавленый;
  • сыр колбасный;
  • сухарики;
  • сливки;
  • сухофрукты курага/чернослив/ ананас;
  • хлеб.

И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!

Есть ли ограничения по весу участника?

Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 сен 2020
Тур шикарный! Очень понравилось, всем советую хотя-бы 1 раз съездить. Перед поездкой советую подготовится: теплые вещи, фонарики, палатки и спальники если есть. Горы могут показать характер и попытаться испытать плохой погодой (дождь и похолодание). Берите запас теплых вещей и пакетов что-бы вещи оставались сухими.
M
17 июня 2019
Очень понравился тур. Инструктор общительный, веселый и заботливый. Всегда придет на помощь. Походная еда была вкусная и сытная. Палатки, которые выдавали были все целые и не протекали. В общем вся организация была на высшем уровне. Места, в которых мы были, очень живописные. В целом, я рада, что приехала и я снова собираюсь поехать в поход.
А
29 июля 2018
Мы, не молодые уже люди, были на Алтае в конном походе с 14 по 21 июля 2018 года. Не скажу,что повезло с погодой, но исключительно повезло с гидами (они же конюхи). Мы были в трех конных походах на Алтае, но этот был лучший из-за гидов. Александр и Евгений Черуковы не только мастера своего дела, но прекрасные люди. Мы постоянно чувствовали человеческую, не боюсь сказать, отеческую заботу. Нет, погода не смогла испортить настроение, спасибо огромное за путешествие!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🐴Конные прогулки🐼Животные🧳Экскурсионные туры6-дневные туры🐴Конные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Горно-Алтайске

Эндуро тур на Алтае
3 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Эндуро тур на Алтае
Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
30 000 за 1 человека
Каракольские озера
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Каракольские озера
У вас есть уникальная возможность за один день увидеть цепочку горных озер ледниково-тектонического происхождения
30 июня
6 июля
15 июля
22 июля
5 500 за 1 человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
3 дня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
27 июня
9 июля
16 июля
23 июля
29 900 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 600 за 1 человека
Величие Алтайской природы - Каракольская долина и озеро Ару-Кем
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Величие Алтайской природы - Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Каракольская долина с начала XX века и по сию пору является одним из эпицентров бурханизма
12 000 за всё до 5 чел.
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
3 июля
10 июля
24 июля
31 июля
64 900 за 1 человека
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
28 авг
63 750 за 1 человека
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае, считается одним из самых популярных мест отдыха у туристов
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
25 000 за всё до 5 чел.
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
11 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
39 000 за 1 человека
Джип-тур к священному озеру Манас
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Джип-тур к священному озеру Манас
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
13 000 за всё до 4 чел.
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
Познакомиться с Алтаем, побывать в заповедных местах и насладиться свободой
8 июля
22 июля
32 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ