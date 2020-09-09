Этот конный поход познакомит с горным Алтаем и опытных всадников, и новичков, и даже детей.
В нем каждый найдет возможность реализовать себя и проверить свои силы и умение.
Вас ждут уголки нетронутой природы, тишина горных перевалов и красота горных озер.
Преимущества этого путешествия:
Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус):
Встреча в с. Элекмонар до 10:00.
Короткий отдых после долгой дороги, тонизирующий национальный чай и выезд на подготовленном для полного бездорожья автомобиле УАЗ к конной базе.
По приезду душевный прием инструкторов и жаркая банька дадут возможность принять нужный настрой на отдых!
Первое утро в горах, а конный поход начинается с высоты около 1000 м над у.м.
Плотно позавтракав и пройдя инструктаж – сборы и выход на маршрут.
Сегодня переход в полной загрузке вещами, палатками и продуктами до урочища Кылай близ Каракольских озер.
Достигнув конечной точки сегодняшнего конного перехода, располагаемся на стоянку, разбиваем лагерь на кедровой поляне, которая станет для туристов домом на целых три дня.
Без арчимаков радиальный выезд к озеру Виктория.
Сегодня отправляемся в путь налегке без тяжелых арчимаков, взяв с собой самое главное – перекус на пикник и фототехнику.
Таежной тропой едем вдоль Кылайской Гривы, высота которой составляет порядка 1700 м над у.м., затем, альпийскими лугами вниз к озеру Виктории.
После пикника – отдых, прогулка по периметру озера, во главе которого несколькими каскадами красуется одноименной водопад.
На озере обитают бобры и, вероятно, вам может посчастливится увидеть этих милейших обитателей высокогорного озера.
В жаркую погоду здесь можно искупаться, а ближе к осени – набрать маслят, которые вечером будут служить шедевром кулинарно-таежного искусства.
Возвращение на кедровую поляну.
Без арчимаков радиальный выезд на Каракольские озера.
Выезд запланирован несколько раньше, чем обычно, чтобы успеть осмотреть как можно больше.
Лошади уверенно везут Вас к Каракольским озерам около полутора часов, после чего остаются на заслуженный отдых.
В это время Вы во главе с инструктором отправляетесь на пешую прогулку по тропе, к его величеству Снежнику, который и подпитывает наше чудо природы – Каракольские озера кристально чистыми водами на протяжении множества столетий.
Желающие смогут искупаться, покататься по снежнику и сделать туристическое мороженное из снега, добавив к нему прихваченную с собой сгущенку.
По возвращению к лошадям, если остались силы и позволяет опыт верховой езды – держим курс к лагерю быстрыми аллюрами.
Прощаемся с полюбившейся поляной, сворачиваем лагерь и отправляемся в сторону конной базы, где группу ждет жаркая баня.
Ужин и прощальные разговоры у костра.
Ранний подъем – автомобиль будет на базе около 7:30 утра, чтобы к 9:00 доставить туристов в с. Элекмонар.
Кто спешит на автобус – перекладывает вещи из арчимаков в чемодан.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Снаряжение:
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.
На конный маршрут выдаются:
Да, спальник мы тоже предоставим. Однако, будет лучше, если Вы возьмете свой или попросите у друга, т. к. спальник – это все же вещь индивидуального пользования. В личном спальнике вам, однозначно, будет уютнее.
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):
Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.
Самолет:
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Через г. Горно-Алтайск:
Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):
Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).
Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
ИЛИ:
ИЛИ:
Данный тур относися к легкой категории сложности. С таким туром справится даже человек, видевший лошадь только на картинке.
Однако, стоит помнить о том, что конный тур – в любом случае мероприятие повышенной сложности и с трудом сравнимо, а точнее, совсершенно не сравнимо с пляжным отдыхом на побережье. Потому определенная физическая подготовка у потенциального участника конного тура, конечно, должна присутствовать.
Однако, не думайте, что если у вас нет опыта верховой езды, Вы не справитесь с туром. Вовсе нет. Просто будет сложнее и Вы должны быть к этому готовы.
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.
Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 С днём и от +5 до +15 С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.
На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Консервы:
Крупы:
Питье:
Сладкое:
Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):
Остальное:
И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.