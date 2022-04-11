Джип-тур к священному озеру Манас

Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы

Индивидуальная
Вы откроете лучшие ракурсы Катуни и окружающих ее скальных силуэтов.

Проедете через перевалы и надышитесь ароматами сибирского кедра.

В сезон цветения увидите лиловые и оранжевые ковры на местных полянах.

Услышите о быте тубаларов, алтайских ГЭС и благородных маралах.

А в конце оцените панорамы с вершины Кабарги и прикоснетесь к тайнам высокогорного озера.
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Джип-тур к священному озеру Манас
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Идиллические пейзажи Алтая

Вы увидите Зубы дракона, или Стрелы Сартакпая — останцы в форме пирамид, будто выныривающие из бирюзовой глади Катуни. На Ороктойском мосту постоите над тектоническим разломом между двумя горными хребтами: Семинским и Куминским. Это место известно как самая глубокая точка Катуни. И на протяжении всего пути вам будут открываться новые живописные ракурсы — дорога состоит из подъемов в перевалы, в их числе Алёс и Таманёл.

Яркая флора и фауна края

Большая часть маршрута пройдет по кедровой тайге. Во время остановок вы почувствуете, как легко и свободно здесь дышится. Узнаете, сколько лет живет кедр. Увидите заросли маральника, а в сезон цветения (весна/осень) сделаете яркие фотографии лиловых ковров на скалистых склонах. В середине июня на лесных полянах можно наблюдать оранжевые жарки, или огоньки. А если повезет, вам повстречается алтайский марал — исчезающий подвид благородных оленей.

Алтайские ГЭС и аутентичные деревни
Вы познакомитесь с историей и тайнами Чемальской ГЭС 1935 г. — первой гидроэлектростанции на Алтае. В Еландинском створе на Катуни я покажу место, где в 1991 году планировали строить Катунскую ГЭС, и объясню, почему планам не суждено было сбыться. Здесь же вы погуляете по застывшей вулканической лаве. А проезжая через деревню Эдиган, услышите о быте одного из малочисленных народов Алтая — тубаларов.

Гора Кабарга и озеро Манас

В финале путешествия вы взглянете на горные хребты Алтая с самой высокой точки в округе. В ясную погоду будет хорошо видна красавица Белуха (4509 м.). В удобном месте устроим чайный привал, чтобы отдохнуть и ощутить величественный дух Алтая. И конечно, у отрога Кабарги вы рассмотрите панорамы высокогорного озера, где мы поговорим об особом месте силы и древних традициях почитания водоема как места прародины алтайцев.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер из села Манжерок, за дополнительную плату я могу вас встретить в любой точке Горно-Алтайска или заехать за вами в аэропорт (цена трансфера от 1000 руб.)
  • Передвигаться будем на подготовленном полноприводном микроавтобусе MMC Delica
  • Нам предстоит небольшой пеший подъем на полочку горы Кабарга — учитывайте это при выборе обуви
  • Перекус возьмите с собой. У меня в машине будет газовая плитка, столик, стулья, посуда и чайник — устроим пикник.
  • Поездка состоится только в сухую погоду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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