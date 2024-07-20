Покататься на джипах в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Горно-Алтайске, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Джип-тур к священному озеру Манас
На машине
Джиппинг
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
На машине
Джиппинг
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Land Rover Discovery»
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
39 000 за человека
Джиппинг на гору Чёртов палец
На машине
Джиппинг
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Джиппинг на гору Чёртов палец
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Экскурсия предполагает трансфер до точки старта маршрута на джипах по горному хребту до скалы с причудливой формой и необыкновенным геомагнитным полем»
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 июля 2024
    Джип-тур к священному озеру Манас
    Всё отлично! Гид, дорога, красивые виды. Очень всем рекомендую.
    Всё отлично! Гид, дорога, красивые виды. Очень всем рекомендуюВсё отлично! Гид, дорога, красивые виды. Очень всем рекомендуюВсё отлично! Гид, дорога, красивые виды. Очень всем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Джип-тур к священному озеру Манас
    Прекрасное однодневное погружение в красоты Алтайского края. Пунктуальность, внимательность и четкость организации маршрута, несмотря на то что задача была обшая посмотреть сразу и все;) Вячеслав прекрасно знает регион и самые драматические и эстетические маршруты. А какой вкусный чай!!!! Рекоммендую.
  • И
    Игорь
    18 мая 2023
    Джип-тур к священному озеру Манас
    Все прошло отлично!!! Игорь, Наталия.
  • А
    Андрей
    14 сентября 2021
    Джип-тур «Фантастический Алтай»
    Получил от экскурсии гораздо больше положительных впечатлений, чем ожидал. Грамотный гид, историческим образованием, отлично продуманный маршрут и точки для сьемки. Большое спасибо за доставленное удовольствие. Андрей
  • А
    Алексей
    10 августа 2021
    Джип-тур «Фантастический Алтай»
    Экскурсия с гидом Михаилом была удивительно интересная, насыщенная и яркая. За день удалось посетить очень много мест, как популярных, так
    читать дальше

    и не столь известных, но с головокружительными видами. При этом Михаил очень много рассказывал про историю и культуру региона, что помогло еще больше прочувствовать уникальность тех мест.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур к священному озеру Манас
  2. Джип-тур «Фантастический Алтай»
  3. Джиппинг на гору Чёртов палец
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Чемал
  6. Остров Патмос
  7. Ороктойский мост
  8. Чемальская ГЭС
  9. Зубы дракона
  10. Гейзерное озеро
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в октябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Джиппинг», 8 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам