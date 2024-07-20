10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Land Rover Discovery»
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
39 000₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Джиппинг на гору Чёртов палец
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Экскурсия предполагает трансфер до точки старта маршрута на джипах по горному хребту до скалы с причудливой формой и необыкновенным геомагнитным полем»
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 июля 2024Всё отлично! Гид, дорога, красивые виды. Очень всем рекомендую.
- ЮЮлия16 января 2024Прекрасное однодневное погружение в красоты Алтайского края. Пунктуальность, внимательность и четкость организации маршрута, несмотря на то что задача была обшая посмотреть сразу и все;) Вячеслав прекрасно знает регион и самые драматические и эстетические маршруты. А какой вкусный чай!!!! Рекоммендую.
- ИИгорь18 мая 2023Все прошло отлично!!! Игорь, Наталия.
- ААндрей14 сентября 2021Получил от экскурсии гораздо больше положительных впечатлений, чем ожидал. Грамотный гид, историческим образованием, отлично продуманный маршрут и точки для сьемки. Большое спасибо за доставленное удовольствие. Андрей
- ААлексей10 августа 2021Экскурсия с гидом Михаилом была удивительно интересная, насыщенная и яркая. За день удалось посетить очень много мест, как популярных, так
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в октябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Джиппинг», 8 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь