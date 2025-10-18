Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Горному Алтаю
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Северные отроги Алтая
Групповая экскурсия по живописным местам Алтая: водопад Камышлинский, Тавдинские пещеры и маралы в одном туре. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Ленина
12 дек в 10:00
15 дек в 10:00
6500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана18 октября 2025Долина Катуни - в гости к госпоже Горного АлтаяДата посещения: 17 октября 2025Лучше гида не найти. Все подробно рассказывает и показывает. Показал много уникальных мест за один маршрут. Республика Алтай открылась совсем
- ММария28 ноября 2025Огромное спасибо Вячеславу за проведанную экскурсию! Индивидуальный подход к своим туристам и полное сопровождение! Сам тур прекрасно наполнен лучшими локациями,
- ААделия23 ноября 2025Хочу поблагодарить Вячеслава за прекраснейший день в моей жизни, я получила море впечатлений и удовольствия, очень умный душевный и открытый экскурсовод ❤️раскрыл нам красоты Алтая в полной мере и угостил прекрасным чаем с шикарным видом, всем рекомендую ❤️🥰
- ЕЕкатерина21 ноября 2025Огромное спасибо Вячеславу за великолепную экскурсию! Мы были в республике Алтай первый раз и остались в полном восторге от красоты
- ВВалерия19 ноября 2025Огромное спасибо за незабываемую экскурсию! Программа получилась насыщенной и душевной — удалось увидеть самые живописные места Алтая.
Особенно ценно, что Вячеслав
- ААлексей14 ноября 20251. Алтайская осень прекрасна, не стоит бояться ехать сюда в ноябре. Но нужно учесть, что погода переменчивая, а прогнозы обманчивы.
2.
- ААлла8 ноября 2025Отличная экскурсия! Всё было просто замечательно. Гид Вячеслав —профессионал и увлеченный своим делом человек. Информация подавалась очень интересно и доступно,
- ССичкаренко2 ноября 2025Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На последней локации Вячеслав всегда угощает своим чаем на сибирский травах. Экскурсию будем рекомендовать друзьям
- ООльга31 октября 2025Прекрасная экскурсия! Ездили вместе с детьми, и все остались довольны! От красоты Алтая дух захватывает! Вячеслав - прекрасный гид: все показал, давал время погулять и насладиться видами! Отдельное спасибо за плейлист на обратном пути! 🥰 Рекомендую!
- ППавел30 октября 2025Экскурсия прошла отлично!
Вячеслав много рассказал об Алтае и его жителях, показал великолепные локации, учёл все наши пожелания!
Рекомендуем!
- ААлександр28 октября 2025Гид профессионал, видно сразу. И расскажет интересную информацию, и песни классные включит про Алтай. Чай с алтайским медом и шикарным видом был потрясающий. Экскурсия супер.
- ААнастасия25 октября 202525.10 посетила прекрасную экскурсию с Вячеславом, эмоции остались только положительные.
Вячеслав - это не просто великолепный рассказчик и замечательный фотограф, который
- ВВиталий25 октября 2025Брали индивидуальную экскурсию на двоих с супругой. Вячеслав корректировал маршрут в зависимости от погодных условий и сезона. Рассказал много интересного
- ВВиктория14 октября 2025Очень красиво 🤩🤩🤩
- ООльга11 октября 2025Прекрасная экскурсия, чтобы начать знакомство с Алтаем. Вячеслав интересный рассказчик и великолепный фотограф. В пути вас ждет музыкальное сопровождение, а также вкусный перекус с алтайским медом и травяным чаем. Время пролетает незаметно, красивая дорога, много остановок.
- ВВалентина10 октября 2025Отличная экскурсия! Вячеслав интересно подает материал, а также позаботился о нас захватив с собой чай с травами и мед.
По маршруту
- ННаталья7 октября 2025Добрый день! 30 сентября ездили с мужем на экскурсию по долине Катуни. Остались в восторге. Прекрасная поездка, маршрут был насыщен
- DDmitry6 октября 2025Всем привет.
С Вячеславом быстро нашли общий язык, он в поездке рассказывал об обычаях края, легенды, какие фильмы тут снимались, ставил послушать местные песни или песни об этом. Вёз аккуратно, но не медленно. Посетили множество разнообразных локаций с потрясающим видом.
Всем рекомендую!
- ЕЕлена29 сентября 2025Добрый день.
28.09.2025 побывали с семьёй на экскурсии по долине реки Катунь, остались в полном восторге! Невероятные пейзажи, осенний Горный Алтай
- ККристина20 сентября 2025Всем рекомендую данную экскурсию! Она нам очень понравилась.
Красивейшие виды на горы и почти уже бирюзовую Катунь. Помимо самих видов хочется
