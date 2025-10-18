Мои заказы

Озеро Манас – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Манас» в Горно-Алтайске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
На машине
7.5 часов
252 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Горному Алтаю
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
На машине
12 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Северные отроги Алтая
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Северные отроги Алтая
Групповая экскурсия по живописным местам Алтая: водопад Камышлинский, Тавдинские пещеры и маралы в одном туре. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Ленина
12 дек в 10:00
15 дек в 10:00
6500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    18 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Дата посещения: 17 октября 2025
    Лучше гида не найти. Все подробно рассказывает и показывает. Показал много уникальных мест за один маршрут. Республика Алтай открылась совсем
    читать дальше

    с другой стороны, как раз как ее везде описывают и показывают, очень живописно. Если бы оставались только в отеле, столько всего бы не увидели. Спасибо.

  • М
    Мария
    28 ноября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Огромное спасибо Вячеславу за проведанную экскурсию! Индивидуальный подход к своим туристам и полное сопровождение! Сам тур прекрасно наполнен лучшими локациями,
    читать дальше

    живописнейшими местами. Весь тур сопровождался рассказами с научными, культурными и историческими факторами. Сразу чувствуется, что Вячеслав вкладывает душу в свое дело.
    Во время поездки Вячеслав отвечал на все мои вопросы, останавливался и давал возможность пофотографировать даже по пути.
    100 из 10!
    Напоил нас вкуснейшим чаем с медом, который мы потом закупили в сувенирной лавочке в конце нашего путешествия. К слову, цены и ассортимент тоже 100 из 10.

    Огромное спасибо Вячеславу за проведанную экскурсию! Индивидуальный подход к своим туристам и полное сопровождение! Сам тур прекрасно наполнен лучшими локациями,
  • А
    Аделия
    23 ноября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Хочу поблагодарить Вячеслава за прекраснейший день в моей жизни, я получила море впечатлений и удовольствия, очень умный душевный и открытый экскурсовод ❤️раскрыл нам красоты Алтая в полной мере и угостил прекрасным чаем с шикарным видом, всем рекомендую ❤️🥰
    Хочу поблагодарить Вячеслава за прекраснейший день в моей жизни, я получила море впечатлений и удовольствия, очень умный душевный и открытый экскурсовод ❤️раскрыл нам красоты Алтая в полной мере и угостил прекрасным чаем с шикарным видом, всем рекомендую ❤️🥰
  • Е
    Екатерина
    21 ноября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Огромное спасибо Вячеславу за великолепную экскурсию! Мы были в республике Алтай первый раз и остались в полном восторге от красоты
    читать дальше

    этой земли! Маршрут Вячеслава очень хорошо продуман и организован. Без спешки мы успели посмотреть все запланированные локации, сделать красивые фото и выпить ароматного Алтайского чая с мёдом, насладиться завораживающими видами. С удовольствием вернемся ещё! Вячеслав, ещё раз спасибо! Всего вам самого доброго и светлого! До новых встреч! 🌿

  • В
    Валерия
    19 ноября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Огромное спасибо за незабываемую экскурсию! Программа получилась насыщенной и душевной — удалось увидеть самые живописные места Алтая.

    Особенно ценно, что Вячеслав
    читать дальше

    не просто показывал локации, но и делился интересными фактами об истории, природе и традициях Алтая.

    Незабываемым моментом стал уютный пикник на природе: мы пили ароматный чай на алтайских травах и наслаждались натуральным мёдом прямо среди потрясающих пейзажей. Эта пауза позволила не только отдохнуть, но и в полной мере ощутить гармонию алтайской природы.

    По окончании экскурсии мы заглянули в магазин к жене Вячеслава и набрали кучу классных сувениров для родных.

    В общем, день прошёл на ура — и красиво, и вкусно, и с пользой! Всё было продумано до мелочей: от маршрута до таких тёплых деталей, как чаепитие на природе.

    Рекомендую эту экскурсию как отличный способ познакомиться с красотами региона.

    Огромное спасибо за незабываемую экскурсию! Программа получилась насыщенной и душевной — удалось увидеть самые живописные места Алтая.
  • А
    Алексей
    14 ноября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    1. Алтайская осень прекрасна, не стоит бояться ехать сюда в ноябре. Но нужно учесть, что погода переменчивая, а прогнозы обманчивы.
    2.
    читать дальше

    Экскурсия составлена оптимально по времени и насыщенности впечатлений. Идеально для одного дня.
    3. Вячеслав прекрасный рассказчик (продуманный сторитейлинг, историческое и музыкальное сопровождение), опытный водитель и тактичный экскурсовод - всегда оставляет возможность побыть наедине с природой Алтая. Поездка проходит легко и непринуждённо.
    P.S. При бронировании экскурсии и переписке на сайте показалось, что Вячеслав отвечает "сухо", но по факту оказался очень душевным и увлеченным человеком.

  • А
    Алла
    8 ноября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Отличная экскурсия! Всё было просто замечательно. Гид Вячеслав —профессионал и увлеченный своим делом человек. Информация подавалась очень интересно и доступно,
    читать дальше

    незабываемо. Узнали много нового, чего не найдешь в путеводителях, много локаций для фото и видео, оригинальное музыкальное сопровождение, посвященное Алтаю. Ребенок в восторге. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!

    Отличная экскурсия! Всё было просто замечательно. Гид Вячеслав —профессионал и увлеченный своим делом человек. Информация подавалась
  • С
    Сичкаренко
    2 ноября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На последней локации Вячеслав всегда угощает своим чаем на сибирский травах. Экскурсию будем рекомендовать друзьям
    Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На
  • О
    Ольга
    31 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Прекрасная экскурсия! Ездили вместе с детьми, и все остались довольны! От красоты Алтая дух захватывает! Вячеслав - прекрасный гид: все показал, давал время погулять и насладиться видами! Отдельное спасибо за плейлист на обратном пути! 🥰 Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Ездили вместе с детьми, и все остались довольны! От красоты Алтая дух захватывает! Вячеслав - прекрасный гид: все показал, давал время погулять и насладиться видами! Отдельное спасибо за плейлист на обратном пути! 🥰 Рекомендую!
  • П
    Павел
    30 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Экскурсия прошла отлично!
    Вячеслав много рассказал об Алтае и его жителях, показал великолепные локации, учёл все наши пожелания!
    Рекомендуем!
  • А
    Александр
    28 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Гид профессионал, видно сразу. И расскажет интересную информацию, и песни классные включит про Алтай. Чай с алтайским медом и шикарным видом был потрясающий. Экскурсия супер.
    Гид профессионал, видно сразу. И расскажет интересную информацию, и песни классные включит про Алтай. Чай с алтайским медом и шикарным видом был потрясающий. Экскурсия супер.
  • А
    Анастасия
    25 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    25.10 посетила прекрасную экскурсию с Вячеславом, эмоции остались только положительные.
    Вячеслав - это не просто великолепный рассказчик и замечательный фотограф, который
    читать дальше

    сделал мне фото на память, но и прекрасный человек.
    Время пролетело незаметно за интересными рассказами Вячеслава об этом удивительном крае.
    Рекомендую каждому посетить эту прекрасную экскурсию.
    Подобраны очень красивые локации, которые идеально подойдут для знакомства с Алтаем.
    Вячеслав очень приятный в общении человек, от него Вы узнаете много интересного об Алтае.
    Желаю каждому хотя бы раз увидеть эти невероятные места от которых захватывает дух! 😍

    25.10 посетила прекрасную экскурсию с Вячеславом, эмоции остались только положительные.
  • В
    Виталий
    25 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Брали индивидуальную экскурсию на двоих с супругой. Вячеслав корректировал маршрут в зависимости от погодных условий и сезона. Рассказал много интересного
    читать дальше

    об Алтае, в том числе с тех сторон, что мы узнали впервые. Доброжелательный и внимательный гид бережно повозил и красиво пофотографировал. Комфортный транспорт, чистый салон. Однозначно рекомендую для знакомства с прекрасным регионом.
    Приятным бонусом был ароматный чай на алтайских травах с медом.

    Брали индивидуальную экскурсию на двоих с супругой. Вячеслав корректировал маршрут в зависимости от погодных условий и сезона. Рассказал много интересного
  • В
    Виктория
    14 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Очень красиво 🤩🤩🤩
    Очень красиво 🤩🤩🤩
  • О
    Ольга
    11 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Прекрасная экскурсия, чтобы начать знакомство с Алтаем. Вячеслав интересный рассказчик и великолепный фотограф. В пути вас ждет музыкальное сопровождение, а также вкусный перекус с алтайским медом и травяным чаем. Время пролетает незаметно, красивая дорога, много остановок.
  • В
    Валентина
    10 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Отличная экскурсия! Вячеслав интересно подает материал, а также позаботился о нас захватив с собой чай с травами и мед.
    По маршруту
    читать дальше

    мы посетили потрясающей красоты места. Это нужно один раз увидеть, ни одна фотография не передаст все великолепие природы. От души рекомендую эту экскурсию❤️

    Отличная экскурсия! Вячеслав интересно подает материал, а также позаботился о нас захватив с собой чай с травами и мед.
  • Н
    Наталья
    7 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Добрый день! 30 сентября ездили с мужем на экскурсию по долине Катуни. Остались в восторге. Прекрасная поездка, маршрут был насыщен
    читать дальше

    красивейшими местами. Большое спасибо Вячеславу за профессионализм, его рассказы об истории и природе Алтая сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за пикник, где мы попробовали вкусный травяной алтайский чай с медом, что было очень приятно в прохладную погоду. Всем очень рекомендую это путешествие с Вячеславом. Получили большое удовольствие.

  • D
    Dmitry
    6 октября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Всем привет.
    С Вячеславом быстро нашли общий язык, он в поездке рассказывал об обычаях края, легенды, какие фильмы тут снимались, ставил послушать местные песни или песни об этом. Вёз аккуратно, но не медленно. Посетили множество разнообразных локаций с потрясающим видом.
    Всем рекомендую!
    Всем привет.
  • Е
    Елена
    29 сентября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Добрый день.
    28.09.2025 побывали с семьёй на экскурсии по долине реки Катунь, остались в полном восторге! Невероятные пейзажи, осенний Горный Алтай
    читать дальше

    прекрасен!

    Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Вячеславу. Его знания о регионе и увлекательные рассказы сделали экскурсию не только познавательной, но и очень интересной.
    Вячеслав не просто в качестве водителя возит по локациям, а абсолютно профессионально владеет большим количеством интересной информации, путешествие продумано, вплоть до музыкальной тематической подборки👌
    Ароматный травяной чай с медом душевно дополняет экскурсию. За чай отдельное спасибо супруге Вячеслава🤝
    Я с уверенностью рекомендую экскурсию по долине реки Катунь всем, кто хочет насладиться красотой природы и получить массу положительных эмоций. А Вячеслав — отличный проводник в этом удивительном путешествии!

  • К
    Кристина
    20 сентября 2025
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Всем рекомендую данную экскурсию! Она нам очень понравилась.
    Красивейшие виды на горы и почти уже бирюзовую Катунь. Помимо самих видов хочется
    читать дальше

    отменить профессионализм Вячеслава. Его рассказы о природе и истории Алтая сделали поездку увлекательной и интересной. Было познавательно. Отдельное спасибо за пикник, где мы попробовали вкусный алтайский травяной чай с медом.

    Всем рекомендую данную экскурсию! Она нам очень понравилась.

Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Озеро Манас" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 299 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Озеро Манас», 299 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль