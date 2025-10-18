читать дальше

не просто показывал локации, но и делился интересными фактами об истории, природе и традициях Алтая.



Незабываемым моментом стал уютный пикник на природе: мы пили ароматный чай на алтайских травах и наслаждались натуральным мёдом прямо среди потрясающих пейзажей. Эта пауза позволила не только отдохнуть, но и в полной мере ощутить гармонию алтайской природы.



По окончании экскурсии мы заглянули в магазин к жене Вячеслава и набрали кучу классных сувениров для родных.



В общем, день прошёл на ура — и красиво, и вкусно, и с пользой! Всё было продумано до мелочей: от маршрута до таких тёплых деталей, как чаепитие на природе.



Рекомендую эту экскурсию как отличный способ познакомиться с красотами региона.