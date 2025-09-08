Каракольские озёра: жемчужное ожерелье Алтайских гор
Добро пожаловать в мир высокогорных озёр Алтая! Уникальный маршрут через луга и леса подарит незабываемые впечатления и удивительные открытия
Вас ждёт увлекательное путешествие к семи высокогорным озёрам, окружённым альпийскими лугами и хвойными лесами. Этот маршрут позволит насладиться красотой природы и узнать интересные легенды о происхождении озёр. Пикник на свежем воздухе с местными деликатесами добавит приятных моментов. Комфортный трансфер и опытный гид обеспечат удобство и безопасность. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и активного отдыха
Лучшее время для посещения Каракольских озёр - с июня по август, когда природа расцветает, а погода тёплая и солнечная. В это время можно увидеть цветущие рододендроны и насладиться прогулками по альпийским лугам. В мае и сентябре также приятно, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальное время года маршруты могут быть менее доступны из-за погодных условий, но всё же возможно насладиться зимними пейзажами и тишиной.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каракольские озёра
Альпийские луга
Описание экскурсии
Комфортный трансфер от вашего отеля в Горно-Алтайске до стартовой точки маршрута. По пути вы насладитесь панорамными видами горного хребта с высоты птичьего полёта.
Пеший треккинг длиной 5–7 км в одну сторону, проходящий через живописные альпийские луга, хвойные леса и горные тропы. По пути вы оцените разнообразие местной флоры: цветущие кустарники, карликовую берёзу, рододендроны (в начале лета), а также редкие растения, занесённые в Красную книгу.
Захватывающие виды на семь высокогорных озёр, каждое из которых словно украшено драгоценными камнями, сверкающими на солнце. Озёра образовались в результате ледниково-тектонических процессов, и их красота поражает с первого взгляда.
Перекус на свежем воздухе: чай с натуральным мёдом, сэндвичи и копчёный национальный сыр — отличный способ подкрепиться и насладиться атмосферой природы. После у вас будет свободное время для отдыха у озёр. При желании можно посетить местное кафе для более плотного обеда.
Примерный тайминг
9:00 — встреча в отеле
11:00 — прибытие к стартовой точке пешего маршрута
11:00–13:00 — треккинг
13:00–14:00 — пикник, свободное время
14:00–16:00 — спуск
16:00 — выезд обратно
18:00 — возвращение в город
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле KIA Sorento
Программа 5+
Протяжённость маршрута — 10–14 км в обе стороны по ровной поверхности. Специальная физическая подготовка не нужна
Пикник входит в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 92 туристов
Привет, путешественник!
Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы.
С нами вы услышите живые истории — саги о читать дальшеуменьшить
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом.
Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Изначально планировали идти на Каракольские озера напрямую. Но уже в процессе Классного общения что то у нас с Дмитрием щелкнуло, и мы решили поменять маршрут - пошли по хербту вокруг долины. Путь получился значительно сложнее и более длинным. Что говорить, только общий набор высоты получился порядка 1км. Это маршрут для тех, кто любит много ходить. Однако виды потрясают
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