Лучшее время для посещения Каракольских озёр - с июня по август, когда природа расцветает, а погода тёплая и солнечная. В это время можно увидеть цветущие рододендроны и насладиться прогулками по альпийским лугам. В мае и сентябре также приятно, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальное время года маршруты могут быть менее доступны из-за погодных условий, но всё же возможно насладиться зимними пейзажами и тишиной.

Вас ждёт увлекательное путешествие к семи высокогорным озёрам, окружённым альпийскими лугами и хвойными лесами. Этот маршрут позволит насладиться красотой природы и узнать интересные легенды о происхождении озёр. Пикник на свежем воздухе с местными деликатесами добавит приятных моментов. Комфортный трансфер и опытный гид обеспечат удобство и безопасность. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и активного отдыха

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комфортный трансфер от вашего отеля в Горно-Алтайске до стартовой точки маршрута. По пути вы насладитесь панорамными видами горного хребта с высоты птичьего полёта.

Пеший треккинг длиной 5–7 км в одну сторону, проходящий через живописные альпийские луга, хвойные леса и горные тропы. По пути вы оцените разнообразие местной флоры: цветущие кустарники, карликовую берёзу, рододендроны (в начале лета), а также редкие растения, занесённые в Красную книгу.

Захватывающие виды на семь высокогорных озёр, каждое из которых словно украшено драгоценными камнями, сверкающими на солнце. Озёра образовались в результате ледниково-тектонических процессов, и их красота поражает с первого взгляда.

Перекус на свежем воздухе: чай с натуральным мёдом, сэндвичи и копчёный национальный сыр — отличный способ подкрепиться и насладиться атмосферой природы. После у вас будет свободное время для отдыха у озёр. При желании можно посетить местное кафе для более плотного обеда.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в отеле

11:00 — прибытие к стартовой точке пешего маршрута

11:00–13:00 — треккинг

13:00–14:00 — пикник, свободное время

14:00–16:00 — спуск

16:00 — выезд обратно

18:00 — возвращение в город

Организационные детали