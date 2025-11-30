Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле — только в 15:00? Чтобы не терять время, мы предлагаем вам провести его активно и интересно.
Встретим вас в аэропорту, заедем на завтрак
Описание трансферЧто вас ожидает Большинство рейсов в Горно-Алтайск — утренние, так что наше предложение — самый оптимальный способ провести день прилёта. Маршрут со стартом из аэропорта Горно-Алтайска и трансфером в отель в районе Манжерока: Организационные детали В стоимость входит трансфер до отеля в районе села Манжерок ± 20-30 км. Экскурсия-трансфер проводится на комфортном минивэне или кроссовере. В наши автомобили войдёт и ваша компания, и ваше горнолыжное оборудование Кому подойдёт формат Тем, кто прилетает утренними рейсами, в том числе катальщикам на лыжах и досках, а также тем, кто планирует провести весь отдых в одном отеле, но хочет немного посмотреть Алтай, совместив приятное с полезным. Дополнительные расходы: завтрак и активности по желанию Если ваш отель находится в удалённом месте, напишите нам для расчёта итоговой стоимости (мы предложим индивидуальную программу маршрута). Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель нашей команды Место встречи В аэропорту Горно-Алтайска. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты. Остались вопросы?
Время начала экскурсии зависит от времени прилёта вашего рейса. Если рейс задержится, мы подождём)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Патмос
- Голубые озера
- Камышлинский водопад
Что включено
- Трансфер до отеля в районе села Манжерок ± 20-30 км
- Услуги гида-экскурсовода по всему маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Завтрак
- Вход в музеи (если согласуем такой пункт программы)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
