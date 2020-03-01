Выбирайте и другие экскурсии в Горно-Алтайске

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Высокогорные перевалы, места силы, наскальные рисунки: природа и этнография республики Алтай

Leonid
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Leonid – представитель гидов
Вы попробуете лечебную родниковую воду, побываете на вершинах горных хребтов и в древнем святилище с наскальными письменами.

А мы познакомим вас с культурой, традициями и религиозными обрядами коренных алтайцев.

И дороги могут быть достопримечательностями!
3000 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Встреча — гостиница «Горный Алтай» на пл. Ленина
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Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта

Что вас ожидает

Целебные воды Аржан-Суу
Минеральный источник Аржан-Суу, что в переводе значит «святая вода» — наша первая остановка. Насыщенный серебром, медью и другими минералами, он обладает целительным свойством. Кроме того, родник окружают «шаман-деревья», исполняющие желания. Вы узнаете о местных верованиях, обычаях и о том, как правильно просить воплощения мечты, прежде чем отправиться к знаменитым перевалам.

Грандиозный Дьал-Меку
Семинский перевал, или Дьал-Меку («Вечная гора»), — самая высокая точка тракта. Поднявшись на высоту 1717 метров, мы увидим таежный лес, субальпийские луга, всегда снежную гору Сарлык и необъятную панораму золотого Алтая. На прогулке по кедровой роще вы познакомитесь с флорой и фауной края, посетите места силы и поклонения духам гор, где и сейчас проводятся обряды.

Крутой перевал Чике-Таман
Со специальной смотровой площадки на вершине извилистого серпантина вам откроется завораживающий вид на долины рек Малой и Большой Ильгумень. Здесь растут мхи и папоротники, маральник, жимолость, иван-чай и чистотел, а в каменных россыпях водятся полевки, пищухи и длиннохвостые суслики.

Песчаные берега
Перемахнув через Чике-Таман, вы заметите песчаные Катунские террасы и «бомы», вплотную подступающие к дороге, тайну происхождения которых приоткроют фольклорные истории о реке Катунь. Добравшись до слияния Чуи и Катуни, мы посмотрим на первый в России подвесной мост и посетим «природный Эрмитаж»: древнее святилище «Калбак-Таш», насчитывающее более пяти тысяч наскальных рисунков и рунических надписей — от эпохи палетолита до Средневековья.

Организационные детали

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  • Общий километраж пути — 480 км
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: обед в национальном придорожном кафе
  • Экскурсия проводится на 6-местном минивэне, но по необходимости может проходить на нескольких машинах или специальном автобусе
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта
Легенды Чуйского тракта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — гостиница «Горный Алтай» на пл. Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Leonid
Leonid
Я алтай кижи (алтаец) из сеока (род, племя) Мундус. По образованию историк-педагог, а гид-проводник по призванию. Много лет работал в Республиканской станции юных туристов в качестве педагога — вел кружковую работу, работал с детьми (спортивное ориентирование и горный туризм). Вместе с командой добрых друзей я познакомлю вас с Горным Алтаем, покажу и расскажу, как жили и живут настоящие местные жители, и проведу по местам, куда вы не попадете с простым путеводителем. Владею английским языком, но пока на уровне начинающего пользователя. Экскурсии и туры возможны на вашем или моем автомобиле.
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