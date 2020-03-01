Выбирайте и другие экскурсии в Горно-Алтайске

Что вас ожидает

Целебные воды Аржан-Суу

Минеральный источник Аржан-Суу, что в переводе значит «святая вода» — наша первая остановка. Насыщенный серебром, медью и другими минералами, он обладает целительным свойством. Кроме того, родник окружают «шаман-деревья», исполняющие желания. Вы узнаете о местных верованиях, обычаях и о том, как правильно просить воплощения мечты, прежде чем отправиться к знаменитым перевалам.

Грандиозный Дьал-Меку

Семинский перевал, или Дьал-Меку («Вечная гора»), — самая высокая точка тракта. Поднявшись на высоту 1717 метров, мы увидим таежный лес, субальпийские луга, всегда снежную гору Сарлык и необъятную панораму золотого Алтая. На прогулке по кедровой роще вы познакомитесь с флорой и фауной края, посетите места силы и поклонения духам гор, где и сейчас проводятся обряды.

Крутой перевал Чике-Таман

Со специальной смотровой площадки на вершине извилистого серпантина вам откроется завораживающий вид на долины рек Малой и Большой Ильгумень. Здесь растут мхи и папоротники, маральник, жимолость, иван-чай и чистотел, а в каменных россыпях водятся полевки, пищухи и длиннохвостые суслики.

Песчаные берега

Перемахнув через Чике-Таман, вы заметите песчаные Катунские террасы и «бомы», вплотную подступающие к дороге, тайну происхождения которых приоткроют фольклорные истории о реке Катунь. Добравшись до слияния Чуи и Катуни, мы посмотрим на первый в России подвесной мост и посетим «природный Эрмитаж»: древнее святилище «Калбак-Таш», насчитывающее более пяти тысяч наскальных рисунков и рунических надписей — от эпохи палетолита до Средневековья.