Экскурсии на микроавтобусе в Горно-Алтайске с гидом по низким ценам

Найдено 5 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Горно-Алтайске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горно-Алтайск: история и современность
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500 за человека
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
«Трансфер на минивэне Hyundai — это:»
10 июня в 08:00
11 июня в 00:00
7 500 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
«Экскурсия-трансфер проводится на комфортном минивэне Honda Stepwgn или кроссовере»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900 за всё до 6 чел.
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Toyota Estima»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Каменные грибы Чулышманской долины
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
«Мы заберём вас в 4 утра в Горно-Алтайске на минивэне или микроавтобусе и около 23 вечера привезём обратно»
14 июня в 04:00
22 июня в 04:00
14 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
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    в договоренное время, для экскурсантов в машине предусмотрена вода. Экскурсия началась в районе национального музея, где мы получили общие сведения об истории города и Республики. Побывали в старом городе, на месте крещения первого алтайца, на видовой площадке, у источника. Экскурсией удовлетворены в целом, немного напрягает слишком тихий голос экскурсовода.

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
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    пожелания, и, кроме того, мы получили ответы на множество наших вопросов. Ну и уже сейчас задумались о новых вариантах поездки в будущем.

  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас по всему городу и
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    все было без спешки и максимально удобно рекомендую отдыхать с агентством «За пределы», они лучшие,не одну экскурсию с ними провела. Спасибо за отдых

    Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас
  • В
    Виктор
    13 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
    Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
  • И
    Ирина
    18 февраля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
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    при прилете в Горно-Алтайск. Нас встретили в аэропорту на подходящем автомобиле (для нас это было важно, учитывая большой багаж с лыжами). Водитель-гид Дмитрий - очень интересный и знающий человек. Рассказал нам по дороге в отель множество интересного об Алтае. Очень удобно!

  • Е
    Екатерина
    29 января 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Остались очень довольны услугой и нашим сопровождающим, Дмитрием. Все четко, оперативно, встречали с табличкой. Пока ехали - узнали много интересного. Обязательно сохраним контакты и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На микроавтобусе»

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Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
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  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
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  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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