1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
«Трансфер на минивэне Hyundai — это:»
10 июня в 08:00
11 июня в 00:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
«Экскурсия-трансфер проводится на комфортном минивэне Honda Stepwgn или кроссовере»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Toyota Estima»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
«Мы заберём вас в 4 утра в Горно-Алтайске на минивэне или микроавтобусе и около 23 вечера привезём обратно»
14 июня в 04:00
22 июня в 04:00
14 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 июня 2024Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
- ААнна20 мая 2024Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
- ЕЕлена17 мая 2024Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
- ССветлана4 мая 2024Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас по всему городу и
- ВВиктор13 апреля 2024Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
- ИИрина18 февраля 2024Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
- ЕЕкатерина29 января 2024Остались очень довольны услугой и нашим сопровождающим, Дмитрием. Все четко, оперативно, встречали с табличкой. Пока ехали - узнали много интересного. Обязательно сохраним контакты и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На микроавтобусе»
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