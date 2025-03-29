Вас ждет удивительное путешествие по Чемальскому району, где величественные горы и бурные реки создают неповторимую атмосферу. Посетите остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, насладитесь видами с "Ворот Сартакпая" и откройте для себя сухой водопад. Ороктойский мост и Тельдекпенские пороги впечатлят своей мощью, а скалы "Зубы Дракона" подарят ощущение сказки. Эта экскурсия - идеальный способ прикоснуться к природе Алтая и сделать незабываемые фотографии

Описание экскурсии

Остров Патмос и храм Иоанна Богослова

Первая остановка — остров Патмос, где на высоких скалах, окруженный водами Катуни, возвышается православный Храм Иоанна Богослова. Этот уникальный храм, связанный с историей православия на Алтае, подарит вам ощущение умиротворения и покоя. Перейдя по подвесному мосту на остров, вы сможете ощутить величие природы и прикоснуться к святыням.

«Ворота Сартакпая»

Затем пешком прогуляемся по «козьим тропкам» до смотровой площадки, с которой открывается захватывающий вид на слияние рек Чемалка и Катунь. Здесь природа создаёт удивительное зрелище, символическое пересечение двух мощных потоков. Вы также увидите «Ворота Сартакпая» — природный каменный амфитеатр, окружённый мистическими скалами. Эти места вдохновляют на размышления о вечности и силе природных стихий.

Сухой водопад

Следующий объект, который мы посетим, — это уникальное природное образование — сухой водопад. В этом месте есть все, что характерно для водопада: отвесные скалы, каменный коридор с выглаженными водой стенками, речное русло, но только нет водного потока. Здесь мы сделаем красивые фотографии на фоне Баатыр-Таша, огромного висячего валуна, зажатого между двух огромных скал. Камень загораживает вход в узкий коридор скал, и чтобы туда пройти, придется пролезть под валуном.

Ороктойский мост и Тельдекпенские пороги

Далее наш путь лежит к знаменитому Ороктойскому мосту, который проходит над глубочайшей частью реки Катунь. С моста открываются потрясающие виды на Тельдекпенские пороги — бурлящие, кипящие воды, которые пробивают себе путь через скалы. Это место, где мощь реки и твердость камня вступают в вечное противостояние, создавая незабываемую картину природы.

Смотровая площадка на горе Толгоек

Продолжая наш путь в обратном направлении, мы поднимемся на смотровую площадку на горе Толгоек. С высоты птичьего полета нам откроются потрясающие панорамы Чемальского района, где зеленые долины встречаются с суровыми горными хребтами. Это идеальное место для того, чтобы насладиться тишиной и красотой Алтая, сделать великолепные фотографии и просто отдохнуть, вдыхая чистейший горный воздух.

Скалы «Зубы Дракона»

Заключительным аккордом нашей экскурсии станет посещение скал «Зубы Дракона» — природного образования, напоминающего застывшую в камне челюсть мифического существа. Эти скалы, возвышающиеся над водами Катуни, выглядят по-настоящему загадочно и величественно, создавая особую атмосферу.

Этот день подарит вам незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к красоте и величию алтайской природы. В конце экскурсии вы почувствуете, что стали частью этой земли, её сказок и легенд.