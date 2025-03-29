Путешествие в Зачемалье

Откройте для себя величие Чемальского района, где горы, леса и реки создают уникальную гармонию природы. Удивительные виды и святыни ждут вас
Вас ждет удивительное путешествие по Чемальскому району, где величественные горы и бурные реки создают неповторимую атмосферу.

Посетите остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, насладитесь видами с "Ворот Сартакпая" и откройте для себя сухой водопад.

Ороктойский мост и Тельдекпенские пороги впечатлят своей мощью, а скалы "Зубы Дракона" подарят ощущение сказки. Эта экскурсия - идеальный способ прикоснуться к природе Алтая и сделать незабываемые фотографии
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горы и реки
  • 🕌 Исторические и духовные места
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🌿 Потрясающие природные панорамы
  • 🚶‍♂️ Прогулки по живописным тропам
Путешествие в Зачемалье
Путешествие в Зачемалье
Путешествие в Зачемалье
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Остров Патмос
  • Храм Иоанна Богослова
  • Ворота Сартакпая
  • Сухой водопад
  • Ороктойский мост
  • Тельдекпенские пороги
  • Скалы Зубы Дракона

Описание экскурсии

Остров Патмос и храм Иоанна Богослова

Первая остановка — остров Патмос, где на высоких скалах, окруженный водами Катуни, возвышается православный Храм Иоанна Богослова. Этот уникальный храм, связанный с историей православия на Алтае, подарит вам ощущение умиротворения и покоя. Перейдя по подвесному мосту на остров, вы сможете ощутить величие природы и прикоснуться к святыням.

«Ворота Сартакпая»

Затем пешком прогуляемся по «козьим тропкам» до смотровой площадки, с которой открывается захватывающий вид на слияние рек Чемалка и Катунь. Здесь природа создаёт удивительное зрелище, символическое пересечение двух мощных потоков. Вы также увидите «Ворота Сартакпая» — природный каменный амфитеатр, окружённый мистическими скалами. Эти места вдохновляют на размышления о вечности и силе природных стихий.

Сухой водопад

Следующий объект, который мы посетим, — это уникальное природное образование — сухой водопад. В этом месте есть все, что характерно для водопада: отвесные скалы, каменный коридор с выглаженными водой стенками, речное русло, но только нет водного потока. Здесь мы сделаем красивые фотографии на фоне Баатыр-Таша, огромного висячего валуна, зажатого между двух огромных скал. Камень загораживает вход в узкий коридор скал, и чтобы туда пройти, придется пролезть под валуном.

Ороктойский мост и Тельдекпенские пороги

Далее наш путь лежит к знаменитому Ороктойскому мосту, который проходит над глубочайшей частью реки Катунь. С моста открываются потрясающие виды на Тельдекпенские пороги — бурлящие, кипящие воды, которые пробивают себе путь через скалы. Это место, где мощь реки и твердость камня вступают в вечное противостояние, создавая незабываемую картину природы.

Смотровая площадка на горе Толгоек

Продолжая наш путь в обратном направлении, мы поднимемся на смотровую площадку на горе Толгоек. С высоты птичьего полета нам откроются потрясающие панорамы Чемальского района, где зеленые долины встречаются с суровыми горными хребтами. Это идеальное место для того, чтобы насладиться тишиной и красотой Алтая, сделать великолепные фотографии и просто отдохнуть, вдыхая чистейший горный воздух.

Скалы «Зубы Дракона»

Заключительным аккордом нашей экскурсии станет посещение скал «Зубы Дракона» — природного образования, напоминающего застывшую в камне челюсть мифического существа. Эти скалы, возвышающиеся над водами Катуни, выглядят по-настоящему загадочно и величественно, создавая особую атмосферу.

Этот день подарит вам незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к красоте и величию алтайской природы. В конце экскурсии вы почувствуете, что стали частью этой земли, её сказок и легенд.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Катунь
  • Село Чемал
  • Остров Патмос и храм Иоанна Богослова
  • Место слияния рек Чемалка и Катунь
  • Ворота Сартакпая
  • Сухой водопад
  • Ороктойский мост
  • Тельдекпенские пороги
  • Смотровая площадка на горе Толгоек
  • Скалы «Зубы Дракона»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 76
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Это индивидуальная экскурсия при условии, что гид и водитель в одном лице, если гид не за рулем, то экскурсия стоит дороже
  • Заберу из любого отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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