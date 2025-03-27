Тюнгурская долина – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Тюнгурская долина» в Горно-Алтайске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Удивительный мир Зачемалья
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительный мир Зачемалья
Побывайте в лучших местах Зачемалья: Голубые озера, зубья Дракона и остров Патмос. Фотогеничные локации и занимательные факты ждут вас
Начало: По согласованию
Расписание: В любое время, по согласованию
Завтра в 10:00
10 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Путешествие в Зачемалье
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Зачемалье
Откройте для себя величие Чемальского района, где горы, леса и реки создают уникальную гармонию природы. Удивительные виды и святыни ждут вас
Начало: Г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 76
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Грант
    27 марта 2025
    Путешествие в Зачемалье
    Экскурсия прошла прекрасно, спасибо большое Аяпбеку за профессионализм и погружение в культуру Алтая, обязательно вернусь на Алтай и в другое время года.
  • Н
    Надежда
    30 октября 2024
    Удивительный мир Зачемалья
    Экскурсия была просто космос. Такие чудесные локации. Удивительная красота. Передвигались на комфортном минивэна. Экскурсовод Екатерина рассказала много интересного о культуре, обычаях, достопримечательностях. Впечатлений море. Спасибо за эмоции
  • Н
    Надежда
    25 сентября 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Экскурсия охватывает многие прекрасные места Алтая,оставляя незабываемые эмоции. Спасибо Сергею за приятную компанию и рассказ об Алтае!
  • Е
    Елена
    9 сентября 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Программа экскурсии очень разнообразная, обширная. Каждый час новые впечатления, новые места, новый восторг, новое удивление от тех мест, которые открываются
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    перед нашими глазами. Хочется смотреть во все стороны сразу: вправо, влево, вверх, вперёд. Сергей много знает о своем родном крае и старается вложить в нас как можно больше информации. Мы просто очрованы Алтаем! Сергей был очень внимателен, предупреждал каждое наше желание. Машину он водит профессионально и мы совершенно не устали в поездке. Мы никогда не забудем этот чудесный, сказочный, загадочный, дикий, удивительный край.

  • И
    Инна
    1 июля 2024
    Удивительный мир Зачемалья
    30 июня посетили экскурсию Удивительный мир Зачемалья. Нашим гидом был Сергей. Экскурсия потрясающая - максимум комфорта и впечатлений. Экскурсия началась
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    с необычной пасеки. Сотрудники пасеки провели для нас интересную экскурсию, где можно погладить пчелу, рассказали про сон на пчелах и предложили попробовать медовицу. Следующей нашей остановкой была «Долина духов» Несложное восхождение вдоль ручья и мы попали на обзорную площадку 550 м с захватывающим дух видом. В этом же ущелье обязательно нужно прогуляться до водопада Че-Чкыш. Красив, очень красив. Ледяной дождь водопада, срывается с высоты 4 метра. Отличная локация для фото. Далее мы продолжили свое путешествие на Ороктойский мост. Асфальт закачивается и начинается дикий Алтай, но поездка того стоит - красоты, которые невозможно передать словами, огромные черные камни, бушующая Катунь. Следующей нашей точкой маршрута стала экстрим трасса Виа Феррата. Это место, где вы можете попробовать свои силы в скалолазании. Скальный маршрут со страховкой, который может пройти каждый. Эмоции и красивые фото вам обеспечены. Уставшие, но довольные отправились в кафе. Пообедав, двинулись дальше- нас ждали «зубы дракона» « остров Патмос». 10 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Огромная благодарность гиду Сергею за организацию маршрута. От автомобиля до сопровождения- столько историй, алтайских легенд. От души рекомендую проехать по маршруту с Сергеем👍👍👍.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Тюнгурская долина»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
  2. Удивительный мир Зачемалья
  3. Путешествие в Зачемалье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Петроглифы
  4. Остров Патмос
  5. Долина Катуни
  6. Гейзерное озеро
  7. Чемал
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Ороктойский мост
  10. Зубы дракона
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в апреле 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Тюнгурская долина" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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