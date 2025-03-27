Индивидуальная
до 1 чел.
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительный мир Зачемалья
Побывайте в лучших местах Зачемалья: Голубые озера, зубья Дракона и остров Патмос. Фотогеничные локации и занимательные факты ждут вас
Начало: По согласованию
Расписание: В любое время, по согласованию
Завтра в 10:00
10 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Зачемалье
Откройте для себя величие Чемальского района, где горы, леса и реки создают уникальную гармонию природы. Удивительные виды и святыни ждут вас
Начало: Г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 76
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГрант27 марта 2025Экскурсия прошла прекрасно, спасибо большое Аяпбеку за профессионализм и погружение в культуру Алтая, обязательно вернусь на Алтай и в другое время года.
- ННадежда30 октября 2024Экскурсия была просто космос. Такие чудесные локации. Удивительная красота. Передвигались на комфортном минивэна. Экскурсовод Екатерина рассказала много интересного о культуре, обычаях, достопримечательностях. Впечатлений море. Спасибо за эмоции
- ННадежда25 сентября 2024Экскурсия охватывает многие прекрасные места Алтая,оставляя незабываемые эмоции. Спасибо Сергею за приятную компанию и рассказ об Алтае!
- ЕЕлена9 сентября 2024Программа экскурсии очень разнообразная, обширная. Каждый час новые впечатления, новые места, новый восторг, новое удивление от тех мест, которые открываются
- ИИнна1 июля 202430 июня посетили экскурсию Удивительный мир Зачемалья. Нашим гидом был Сергей. Экскурсия потрясающая - максимум комфорта и впечатлений. Экскурсия началась
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Долина Яломана»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в апреле 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Долина Яломана" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Долина Яломана», 19 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь