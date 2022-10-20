Заезд в эко-отель Таежник строго до 13:00 в день начала тура, либо накануне.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска групповым трансфером согласно графика прилета самолетов.
Переезд до эко-отеля Таежник, завтрак для тех, кто прибыл в отель до 10:45, ожидание тех, кто прибывает из Барнаула или на рейсах прибывающих до 12:30 в аэропорт Горно-Алтайска.
Во время ожидания для желающих прогулка на берег Катуни или экскурсия на гору Черепан, откуда открывается вид на долину реки Катунь.
Знакомство с группой и гидом, решение организационных моментов.
Обед в ресторане эко-отеля Таежник с 13:00 до 13:45.
Выезд на маршрут в 14:00.
Возможно смещение времени выезда и места организации обеда по объективным обстоятельствам (например был задержан какой-то авиа-рейс и кто-то из туристов прибыл позже).
Переезд до природного парка Уч-Энмек.
Размещение в номерах природного парка Уч-Энмек (в номерах с удобствами на этаже).
Ужин, баня, вечер знакомств.
Протяженность: авто – 149 км.
Завтрак в кафе.
Переезд до кордона Ару-Кем.
Пешая радиальная экскурсия на потаенное озеро Ару-Кем (примерно 8 км), по возвращению на кордон – обед, после обеда – возвращение на Чуйский тракт и переезд до т/к Кочевник (либо аналогичного в районе с. Акташ), по дороге остановки на перевале Чике-Таман, на слиянии Чуи и Катуни, у памятника водителям Чуйского тракта.
Чуйский тракт – дорога входящая в ТОР-10 красивейших дорог мира, и путешественники оценят контрасты – во время поездки они попадут в разные природно-климатические зоны.
Размещение в номерах эко-комплекса Кочевник, расположенном в с. Чибит, либо его аналоги.
Размещение в номерах с удобствами эко-комплекса Кочевник, расположенном в с. Чибит, либо его аналоги.
Ужин в кафе.
Протяженность: авто – 206 км, пешком – 8 км.
Завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Участникам путешествия предстоит посещение мира ярких красок и контрастов.
Первым объектом посещения станет уникальный водный объект – так называемое «гейзерное» озеро, со дня которого из голубой глины периодически вырывается воздух.
Образуя причудливые картины на поверхности воды.
Место является очень знаменитым среди путешественников.
Продолжая движение по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией перед гостями региона откроются великолепные виды на ледники и вечные снега Северо-Чуйского хребта, остановка предусмотрена на смотровой площадке, где путешественники не только насладятся видами тракта и гор, но и сохранят множество фотографий на память.
Следующим объектом станет долина р. Кызыл-Чин, называемого туристами "Алтайским Марсом" за то, что земля и склоны гор на нем всех оттенков красного цвета, с вкраплениями желтого и фиолетового.
Во время экскурсии туристам предстоит посещение не только первого, но и второго "Марса".
Обед на "Марсе" (в виде перекуса), возвращение в туркомплекс, ужин.
Баня.
Возможна перестановка экскурсий местами.
Протяженность: авто 120 км, пешком 4 км.
Завтрак в кафе.
Выселение из домиков.
Выезд на маршрут по Улаганскому тракту, который расположился вдоль множества озер.
Первой остановкой на пути станут популярные Красные ворота, место где дорога пробита сквозь скалы красного цвета.
Далее гостей Алтая ждет посещение Улаганского перевала – самого высокого автомобильного перевала в Республике, его высота над уровнем моря 2080 метров, увидят озеро Киделю.
Обед в кафе с. Улаган, смена автобуса на транспорт повышенной проходимости, продолжение путешествия, следующим объектом посещения станут курганы Пазырыкской культуры, где участникам маршрута расскажут о раскопках курганов и культуре захоронения древних жителей региона.
Доехав до перевала Кату-Ярык группа покидает автомобиль и любуется долиной реки Чулышман с высоты птичьего полета.
Запечатлев на память красивые виды – туристы спускаются с перевала пешком (3,5 км) по технике безопасности.
Чулышманская долина – место, которое совсем недавно стало развиваться в плане инфраструктуры, здесь нет связи и линий электропередачи.
Свет и вода продается благодаря генераторам в вечернее время.
Размещение на туркомплексе в номерах, ужин, баня.
Протяженность: авто 120 км, пешком 3 км.
Завтрак в кафе.
После завтрака туристам предстоит пеший радиальный выход на один из водопадов Чулышманской долины – Куркуре, что в переводе означает «шумный, грохочущий» с общей высотой падения воды около 30 метров, при этом водопад состоит из двух каскадов.
Огромная масса воды падает с уступа создавая облако пыли и шум.
Который слышно задолго до того, как перед путниками открывается сам водопад.
После возвращение в средство размещения, обед в кафе.
Для желающих после обеда экскурсия на водопад Малданаш.
Вечером ужин и баня.
Протяженность: пешком 13 км.
Завтрак в кафе.
Выезд по маршруту на автомобиле повышенной проходимости по долине реки Чулышман.
Первая остановка в пути – берег Чулышмана напротив уникального природного явления – Каменных грибов, где переправившись через реку на лодках, группа отправляется в пешую экскурсию к грибам.
По окончании экскурсии возвращение к транспортному средству и переезд до мыса Кырсай – южного берега Телецкого озера.
Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север.
По пути остановка на водопаде Корбу, где гостей ждет вкусный обед, далее переезд до с. Артыбаш, где покинув катера, туристы отправляются к средству размещения т/к Исток.
Размещение.
Ужин.
Протяженность: авто 80 км, катер 75 км.
Завтрак в кафе.
Выселение из номеров.
Переезд до города Горно-Алтайск, пешая экскурсия на гору Туу-Кайя, после которой будет организован обед в кафе города.
После обеда экскурсия в национальный музей им. Анохина.
После экскурсии в музей окончание программы, тех гостей, которые улетают на следующий день, развезут по отелям города, в которых они забронировали номера, либо в аэропорт тех, кто улетает в этот вечер (билеты можно приобретать на рейсы с отправлением после 16:00).
Тем, кто забронировал проживание вне пределов города и с. Майма, гид поможет забронировать такси или подскажет каким автобусом можно добраться.
Те, кто желает отправиться в Барнаул или Новосибирск могут уехать на рейсовых автобусах Горно-Алтайского автовокзала либо с таксистами.
Протяженность: авто 170 км, пешком 1 км.
Тур предусматривает проживание в номерах с удобствами и в номерах с удобствами на этаже (3 ночи – парк Уч-Энмек, туркомплекс в Чулышманской долине).
Стоимость тура в зависимости от размещения:
Размещение в номерах с удобствами на этаже.
Размещение в номерах с удобствами.
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. Удаление от Горно-Алтайска 340 км, от Барнаула 610 км, от Новосибирска 850 км. Возможен палаточный кемпинг. Рекомендуется для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.
В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
Туркомплекс в Чулышманской долине, удобства на территории, баня. Свет и вода подается благодаря генераторам в вечернее время.
«Туркомплекс Исток» расположен в селе Артыбаш Республики Алтай. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Размещение в номерах с удобствами.
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать с проживанием в палатке (бесплатно, дополнительно оплачивается завтрак) или в летних домиках (дополнительно оплачивается) – удобства на территории. По наличию мест и стоимости можно уточнить дополнительно.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).