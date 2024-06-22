Алтай — самое популярное место для рафтинга в России: количество рек здесь позволяет организовать сплавы всех категорий сложности. Сплав по Катуни на рафтах зарядит вас яркими эмоциями. Группу будут сопровождать опытные инструкторы.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание водной прогулки
Информация об экскурсии: Возраст: 12-60 лет. Маршрут: отель — Бирюзовая Катунь — памятник В. Я. Шишкову — отель Способ передвижения: авто — 20 км, рафтинг — 20 км. Продолжительность: 2-3 часа. В стоимость включены: трансфер до места старта и обратно, работа инструктора по сплаву, аренда снаряжения (рафт, жилет, каска, брызгозащитный костюм, гидрокостюм). Сплав заканчивается в 12:00, обед 12:00 – 13:30 на т/к «Таежник» (комплексный обед за свой счет (от 450 рублей)). Необходимо надеть на себя: купальник/купальные плавки, сверху надеваете одежду, в который вы поедете на сплав (ее же вы наденете после сплава). На ногах должны быть легкие кроссовки, в которых вы будете на сплаве. Не нужные вещи остаются в автобусе. В рафт ничего с собой брать не нужно Взять с собой: сменную обувь и сухое нижние белье, полотенце, пакет для мокрых вещей. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|2 500 ₽
|Пенсионный, студенческий, детский до 12 лет
|2 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Ул. Эркемена Палкина, д. 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
22 июня 2024
Хорошая организация. Отличный инструктор
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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