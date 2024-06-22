Описание водной прогулки

Информация об экскурсии: Возраст: 12-60 лет. Маршрут: отель — Бирюзовая Катунь — памятник В. Я. Шишкову — отель Способ передвижения: авто — 20 км, рафтинг — 20 км. Продолжительность: 2-3 часа. В стоимость включены: трансфер до места старта и обратно, работа инструктора по сплаву, аренда снаряжения (рафт, жилет, каска, брызгозащитный костюм, гидрокостюм). Сплав заканчивается в 12:00, обед 12:00 – 13:30 на т/к «Таежник» (комплексный обед за свой счет (от 450 рублей)). Необходимо надеть на себя: купальник/купальные плавки, сверху надеваете одежду, в который вы поедете на сплав (ее же вы наденете после сплава). На ногах должны быть легкие кроссовки, в которых вы будете на сплаве. Не нужные вещи остаются в автобусе. В рафт ничего с собой брать не нужно Взять с собой: сменную обувь и сухое нижние белье, полотенце, пакет для мокрых вещей. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.