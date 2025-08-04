Мои заказы

Экскурсии Горно-Алтайска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Горно-Алтайске, цены от 6120 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 6120 ₽7200 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия по древним памятникам Алтая
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в древний Алтай
Горный Алтай - это не только природа, но и богатая история. Посетите курганы и святилища, узнайте тайны древних народов с опытным археологом
Начало: На центральной площади Горно-Алтайска
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    4 августа 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Очень грамотный гид с глубоким знанием Алтайской культуры. Получили большое удовольствие от общения. Экскурсия познавательная. Марии огромное Спасибо.
  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Самая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечь рассказом и расширить кругозор путешественника. Большое спасибо!
  • М
    Марина
    8 мая 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Путешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами были дети 13 и 5
    читать дальше

    лет. Экскурсия очень всем понравилась. Мария рассказала много интересной информации о Республике Алтай, о местных традициях, обрядах и легендах. Все слушали с огромным интересом, дети тоже заинтересовались и вовлеклись. Мария на экскурсии использовала очень интересный наглядный материал и даже увлекла детей занятием в дороге. Мария предлагала очень красивые видовые локации, акцентировала наше внимание на деталях. Вдохновившись экскурсией, мы решили посетить музей в Горно-Алтайске, экскурсовод нам даже не понадобился, вспоминали все рассказы Марии об алтайцах. Однозначно рекомендуем Марию для интересной экскурсии и знакомством с Горным Алтаем и его жителями.

  • М
    Мария
    6 мая 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Спасибо большое Марии🫶🏻
    мы провели с ней 2 дня, чудесная девушка, настоящий профессионал, кладезь информации, очень интересная подача материала
    Показала нам много
    читать дальше

    красивых мест, и одно дело просто их увидеть, сфотографировать, а совсем другое, когда узнаешь историю, легенды, поверья, наполняет особым шармом
    Если ищите гида по Алтаю, крайне рекомендую обращаться к Марии 🤍

  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Отличная, очень познавательная экскурсия. Много этнографических деталей. Очень рекомендую.
  • В
    Владимир
    15 июля 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Всё понравилось
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Добрый день. Эта экскурсия была чрезвычайно содержательной и интересной. Мария профессионал и прекрасный рассказчик. Легенды, обычаи местного народа, история края,
    читать дальше

    животный мир - все в одном путешествии. Время пролетело незаметно, мы слушали не отрываясь. Рекомендую!!! Нас было шестеро, мы из Санкт-Петербурга, но нас удалось удивить. И сама поездка прошла в комфортабельном микроавтобусе с профессиональным водителем, не трясло, не укачало. Спасибо, Мария. Когда приедем еще раз, то экскурсию по другим направлениям тоже хотим взять у Вас.

  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Потрясающая Мария. Огромное спасибо за вашу работу. С нами были и дети 8 и 11 лет, интересно было всем и взрослым и детям. На один день мы погрузились в историю самобытной республики Алтай.
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Я в полнейшем восторге от экскурсии с Марией!!! 😍😍😍очень живой диалог на протяжении всей поездки,много интересных историй про традиции,жизнь,историю региона,я
    читать дальше

    под огромным впечатлением, вовлечение 100%,до сих обдумываю всю услышанную информацию🤩🤩рекомендация на 100000%,надеюсь,что в будущем еще не раз побываю у Марии на экскурсиях❤️Алтай -это космос❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
  2. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
  3. Авторская экскурсия по древним памятникам Алтая
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Самое главное
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 6120 до 30 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «История и архитектура», 63 ⭐ отзыва, цены от 6120₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль