Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 6120 ₽
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в древний Алтай
Горный Алтай - это не только природа, но и богатая история. Посетите курганы и святилища, узнайте тайны древних народов с опытным археологом
Начало: На центральной площади Горно-Алтайска
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ВВиктор4 августа 2025Очень грамотный гид с глубоким знанием Алтайской культуры. Получили большое удовольствие от общения. Экскурсия познавательная. Марии огромное Спасибо.
- ЕЕлена21 июня 2025Самая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечь рассказом и расширить кругозор путешественника. Большое спасибо!
- ММарина8 мая 2025Путешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами были дети 13 и 5
- ММария6 мая 2025Спасибо большое Марии🫶🏻
мы провели с ней 2 дня, чудесная девушка, настоящий профессионал, кладезь информации, очень интересная подача материала
Показала нам много
- ТТатьяна3 ноября 2024Отличная, очень познавательная экскурсия. Много этнографических деталей. Очень рекомендую.
- ВВладимир15 июля 2024Всё понравилось
- ЕЕлена25 июня 2024Добрый день. Эта экскурсия была чрезвычайно содержательной и интересной. Мария профессионал и прекрасный рассказчик. Легенды, обычаи местного народа, история края,
- ЕЕлена22 июня 2024Потрясающая Мария. Огромное спасибо за вашу работу. С нами были и дети 8 и 11 лет, интересно было всем и взрослым и детям. На один день мы погрузились в историю самобытной республики Алтай.
- ММария2 мая 2024Я в полнейшем восторге от экскурсии с Марией!!! 😍😍😍очень живой диалог на протяжении всей поездки,много интересных историй про традиции,жизнь,историю региона,я
