лет. Экскурсия очень всем понравилась. Мария рассказала много интересной информации о Республике Алтай, о местных традициях, обрядах и легендах. Все слушали с огромным интересом, дети тоже заинтересовались и вовлеклись. Мария на экскурсии использовала очень интересный наглядный материал и даже увлекла детей занятием в дороге. Мария предлагала очень красивые видовые локации, акцентировала наше внимание на деталях. Вдохновившись экскурсией, мы решили посетить музей в Горно-Алтайске, экскурсовод нам даже не понадобился, вспоминали все рассказы Марии об алтайцах. Однозначно рекомендуем Марию для интересной экскурсии и знакомством с Горным Алтаем и его жителями.