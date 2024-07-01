Удивительный мир Зачемалья

Вместе со мной вы побываете в лучших местах Зачемалья.

Увидим незамерзающие голубые озера, которые местные прозвали «глазами Катуни», рассмотрим каменные зубья дракона и узнаем историю знаменитого острова с греческим названием — Патмос. Вас ждут фотогеничные локации, хорошее настроение и много занимательных фактов и легенд!
5
1 отзыв
Удивительный мир Зачемалья
Удивительный мир Зачемалья
Удивительный мир Зачемалья
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Погружение в красоту природы

Голубые глаза Катуни, древнегреческий остров и зубья Дракона — это маршрут, который подарит вам незабываемые впечатления как зимой, так и летом. Здесь вас ждёт множество достопримечательностей, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых путешественников!

Зимние чудеса

Зимой вы сможете насладиться уникальными Голубыми озерами, которые также известны как голубые глаза Катуни. Эти озера не замерзают даже в самые сильные морозы, и если вы обладаете смелостью и отвагой, то можете рискнуть и искупаться в их кристально чистых водах.

Летние приключения

Летом маршрут открывает перед вами удивительные пейзажи. Вы сможете посетить:

  • Зубья Дракона — величественные природные образования;
  • Знаменитый остров Патмос — место с богатой историей;
  • Козью тропу над ущельем — захватывающий путь с потрясающими видами;
  • Долину Горных духов — уникальное место для медитации и размышлений;
  • Горный водопад Че-Чкыш — живописный уголок природы;
  • Еландинский порог Катуни — идеальное место для любителей активного отдыха.

Подготовка к путешествию

Не забудьте, что одежда и обувь должны соответствовать сезону. Это поможет вам насладиться каждым моментом вашего приключения и сделать его комфортным.

Позвольте себе лучшее — отправляйтесь в это удивительное путешествие и откройте для себя красоту природы!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубые озера
  • Зубья Дракона
  • Остров Патмос
  • Козья тропа
  • Долина горных духов
  • Водопад Че-Чкыш
  • Еландинский порог
  • Ороктойский мост
Что включено
  • Профессиональный гид
  • Комфортный трансфер
  • Разработка маршрута
  • Бронирование активностей
Что не входит в цену
  • Питание на маршруте (от 400 руб.)
  • Активности (от 1500 руб.)
  • Вход на объекты (от 50 руб.)
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Одежда и обувь необходима по сезону
  • А также хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
1 июл 2024
30 июня посетили экскурсию Удивительный мир Зачемалья. Нашим гидом был Сергей. Экскурсия потрясающая - максимум комфорта и впечатлений. Экскурсия началась с необычной пасеки. Сотрудники пасеки провели для нас интересную экскурсию,
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где можно погладить пчелу, рассказали про сон на пчелах и предложили попробовать медовицу. Следующей нашей остановкой была «Долина духов» Несложное восхождение вдоль ручья и мы попали на обзорную площадку 550 м с захватывающим дух видом. В этом же ущелье обязательно нужно прогуляться до водопада Че-Чкыш. Красив, очень красив. Ледяной дождь водопада, срывается с высоты 4 метра. Отличная локация для фото. Далее мы продолжили свое путешествие на Ороктойский мост. Асфальт закачивается и начинается дикий Алтай, но поездка того стоит - красоты, которые невозможно передать словами, огромные черные камни, бушующая Катунь. Следующей нашей точкой маршрута стала экстрим трасса Виа Феррата. Это место, где вы можете попробовать свои силы в скалолазании. Скальный маршрут со страховкой, который может пройти каждый. Эмоции и красивые фото вам обеспечены. Уставшие, но довольные отправились в кафе. Пообедав, двинулись дальше- нас ждали «зубы дракона» « остров Патмос». 10 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Огромная благодарность гиду Сергею за организацию маршрута. От автомобиля до сопровождения- столько историй, алтайских легенд. От души рекомендую проехать по маршруту с Сергеем👍👍👍.

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

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