Вместе со мной вы побываете в лучших местах Зачемалья.
Увидим незамерзающие голубые озера, которые местные прозвали «глазами Катуни», рассмотрим каменные зубья дракона и узнаем историю знаменитого острова с греческим названием — Патмос. Вас ждут фотогеничные локации, хорошее настроение и много занимательных фактов и легенд!
Голубые глаза Катуни, древнегреческий остров и зубья Дракона — это маршрут, который подарит вам незабываемые впечатления как зимой, так и летом. Здесь вас ждёт множество достопримечательностей, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых путешественников!
Зимние чудеса
Зимой вы сможете насладиться уникальными Голубыми озерами, которые также известны как голубые глаза Катуни. Эти озера не замерзают даже в самые сильные морозы, и если вы обладаете смелостью и отвагой, то можете рискнуть и искупаться в их кристально чистых водах.
Летние приключения
Летом маршрут открывает перед вами удивительные пейзажи. Вы сможете посетить:
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Одежда и обувь необходима по сезону
А также хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
1 июл 2024
30 июня посетили экскурсию Удивительный мир Зачемалья. Нашим гидом был Сергей. Экскурсия потрясающая - максимум комфорта и впечатлений. Экскурсия началась с необычной пасеки. Сотрудники пасеки провели для нас интересную экскурсию, читать дальше
где можно погладить пчелу, рассказали про сон на пчелах и предложили попробовать медовицу. Следующей нашей остановкой была «Долина духов» Несложное восхождение вдоль ручья и мы попали на обзорную площадку 550 м с захватывающим дух видом. В этом же ущелье обязательно нужно прогуляться до водопада Че-Чкыш. Красив, очень красив. Ледяной дождь водопада, срывается с высоты 4 метра. Отличная локация для фото. Далее мы продолжили свое путешествие на Ороктойский мост. Асфальт закачивается и начинается дикий Алтай, но поездка того стоит - красоты, которые невозможно передать словами, огромные черные камни, бушующая Катунь. Следующей нашей точкой маршрута стала экстрим трасса Виа Феррата. Это место, где вы можете попробовать свои силы в скалолазании. Скальный маршрут со страховкой, который может пройти каждый. Эмоции и красивые фото вам обеспечены. Уставшие, но довольные отправились в кафе. Пообедав, двинулись дальше- нас ждали «зубы дракона» « остров Патмос». 10 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Огромная благодарность гиду Сергею за организацию маршрута. От автомобиля до сопровождения- столько историй, алтайских легенд. От души рекомендую проехать по маршруту с Сергеем👍👍👍.