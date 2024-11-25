Индивидуальная
до 1 чел.
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Чемал - часть Шелкового пути
Приглашаем на захватывающее путешествие по Чемальскому району, где вы увидите невероятные пейзажи и почувствуете дух Алтая
Начало: Горно-Алтайск Чорос-Гуркина 45
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
21 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительный мир Зачемалья
Побывайте в лучших местах Зачемалья: Голубые озера, зубья Дракона и остров Патмос. Фотогеничные локации и занимательные факты ждут вас
Начало: По согласованию
Расписание: В любое время, по согласованию
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 ноября 2024Спасибо большое гиду Денису за прекрасную экскурсию. За один день увидели столько красивых мест! Посетили Манжерок, с. Чемал, храм св.
- ННадежда30 октября 2024Экскурсия была просто космос. Такие чудесные локации. Удивительная красота. Передвигались на комфортном минивэна. Экскурсовод Екатерина рассказала много интересного о культуре, обычаях, достопримечательностях. Впечатлений море. Спасибо за эмоции
- ННадежда25 сентября 2024Экскурсия охватывает многие прекрасные места Алтая,оставляя незабываемые эмоции. Спасибо Сергею за приятную компанию и рассказ об Алтае!
- ЕЕлена9 сентября 2024Программа экскурсии очень разнообразная, обширная. Каждый час новые впечатления, новые места, новый восторг, новое удивление от тех мест, которые открываются
- ЕЕлена20 июля 2024Брали эту экскурсию, Денис учёл все наши пожелания, скорректировали маршрут. Посмотрели красивые виды, нам всем понравилось, ездили компанией 8 человек.
- ИИнна1 июля 202430 июня посетили экскурсию Удивительный мир Зачемалья. Нашим гидом был Сергей. Экскурсия потрясающая - максимум комфорта и впечатлений. Экскурсия началась
- ООльга3 октября 2023Экскурсия проводилась группе из 7 человек. Нам всё понравилось. Денис тактичен, точен, а также аккуратен в вождении. Он учел все
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Перевал Кату-Ярык»
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