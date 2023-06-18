Отправляемся в места силы, чтобы зарядиться энергией на целый год! Вы побываете на причудливом Гейзерном озере и проедете по одной из самых красивых дорог мира, промчитесь по Телецкому озеру на катере и покатаетесь на моторафтинге, прогуляетесь по кедровым лесам и смените гул мегаполиса на шум водопадов.



Насыщенную программу мы разбавим свободными днями — вы сами сможете выбрать, чем заняться: взять дополнительные экскурсии или без спешки погулять по окрестностям с фотоаппаратом.