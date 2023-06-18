Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Отправляемся в места силы, чтобы зарядиться энергией на целый год! Вы побываете на причудливом Гейзерном озере и проедете по одной из самых красивых дорог мира, промчитесь по Телецкому озеру на катере и покатаетесь на моторафтинге, прогуляетесь по кедровым лесам и смените гул мегаполиса на шум водопадов.
Насыщенную программу мы разбавим свободными днями — вы сами сможете выбрать, чем заняться: взять дополнительные экскурсии или без спешки погулять по окрестностям с фотоаппаратом.
Насыщенную программу мы разбавим свободными днями — вы сами сможете выбрать, чем заняться: взять дополнительные экскурсии или без спешки погулять по окрестностям с фотоаппаратом.
Ближайшие даты:
18
июн
июн
25
июн
июн
2
июл
июл
9
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июл
16
июл
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23
июл
июл
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Очередность экскурсий по дням может меняться по усмотрению исполнителя. Гости гарантировано получат полный спектр заявленных экскурсий за время проведения тура.
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии гостей в более позднее время пропущенная экскурсия первого дня будет предоставлена бесплатно в одних из последующих дней программыЗавершение: Аэропорт Горно-Алтайска или Бийска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
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Популярные места
Природа и пейзажи
Остров Патмос
Урочище Че-Чкыш
Чуйский тракт
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Дата и количество участников выбирается при бронировании