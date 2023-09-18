1 день

Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, время встречи определяется и сообщается накануне дня заезда, на основании полетных данных всех участников группы, прибывающих на маршруты.

Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с гидом.

Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл на Таёжник не позднее 10:45, расселение в номера по мере уборки номера.

Свободное время до обеда.

Сбор всей группы, включая тех, кто прибывает самостоятельно либо из Барнаула.

Обед с 13:00 до 14:00.

После обеда – экскурсия на всесезонный курорт Манжерок.

В стоимость тура включен 1 экскурсионный подъем на смотровую площадку на горе Малая Синюха.

На смотровой площадке открывается вид на долину реки Катунь, горные хребты и село Манжерок.

За дополнительную плату можно попробовать свои силы в таких зимних видах спорта как сноубординг, горные лыжи, лыжный спорт, а также покататься на сноутьюбах, снегоходах, а также воспользоваться любыми другими услугами, предоставляемые ВК «Манжерок», включая прокат снаряжения.

Ужин в ресторане эко-отеля «Таежник».

Свободное время, настольные игры.