Мои заказы

Туры на Голубые озера из Горно-Алтайска

Найдено 3 тура в категории «Голубые озера» в Горно-Алтайске, цены от 44 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
15 отзывов
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
1 мар в 08:00
8 мар в 08:00
74 900 ₽ за человека
Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
На машине
3 дня
1 отзыв
Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
Побывать на острове Патмос и в Долине горных духов, увидеть Камышлинский водопад и Катунь
Начало: Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, в центре ...
1 мар в 08:00
3 мар в 08:00
44 900 ₽ за человека
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
На автобусе
4 дня
-
15%
2 отзыва
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: Г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
1 ноя в 10:00
7 янв в 10:00
53 000 ₽62 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Голубые озера»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос;
  2. Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды;
  3. Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае.
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт;
  2. Гейзерное озеро;
  3. Марсианские горы;
  4. Остров Патмос;
  5. Телецкое озеро;
  6. Чемал;
  7. Петроглифы;
  8. Алтайский Марс;
  9. Зубы дракона;
  10. Чемальская ГЭС.
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в феврале 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Голубые озера" можно забронировать 3 тура от 44 900 до 74 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2026 год по теме «Голубые озера», 18 ⭐ отзывов, цены от 44900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель