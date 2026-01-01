Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
1 мар в 08:00
8 мар в 08:00
74 900 ₽ за человека
Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
Побывать на острове Патмос и в Долине горных духов, увидеть Камышлинский водопад и Катунь
Начало: Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, в центре ...
1 мар в 08:00
3 мар в 08:00
44 900 ₽ за человека
-
15%
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: Г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
1 ноя в 10:00
7 янв в 10:00
53 000 ₽
62 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в феврале 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Голубые озера" можно забронировать 3 тура от 44 900 до 74 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
