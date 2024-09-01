Что важно знать о туре?

Живём в отелях, на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может меняться! Также оставляем право менять маршрут в зависимости от погодных условий (вопрос безопасности)!

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при Двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Размещение

Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.

Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д

На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить - мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.

Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.

Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.

Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.

При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Рассадка в транспорте

Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.

Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.