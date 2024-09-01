Описание тура
Групповые заезды: по средам и субботам
Приглашаем на Алтай активных путешественников! Если вы любите узнавать новое и при этом не можете устоять перед соблазном зимних развлечений, этот маршрут создан для вас. Вас ждёт путешествие по завораживающему Чуйскому тракту, знакомство с красотами Горного Алтая и множество активностей в свободное время: от катания на снегоходах до спуска по горнолыжным трассам и прогулок на коньках.
Живём в отелях, на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
Очередность экскурсий может меняться! Также оставляем право менять маршрут в зависимости от погодных условий (вопрос безопасности)!
Программа тура по дням
Встреча, музей им. Анохина, Манжерок
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
9:00 – 10:30 Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска или в самом городе. Время встречи может корректироваться и на более ранее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.
Сперва мы посетим музей им. Анохина в Горно-Алтайске.
В музее представлены обширные экспозиции, которые поведают о богатой истории края. Здесь находится множество археологических артефактов, среди которых присутствуют и очень редкие, значимые экспонаты. Например, с сентября 2012 года в новом зале музея хранится мумия «Принцессы Укока», найденная вместе с прекрасно сохранившимся набором предметов, сопровождавшим ее в загробную жизнь.
Среди всех древних находок именно эта женщина, захороненная на Укоке, привлекла наибольшее внимание общественности. Прошло уже более двух десятилетий с момента раскопок, но посмертная судьба «алтайской принцессы», как ее прозвали СМИ, все еще является предметом живого и бурного обсуждения. Эту мистическую историю и не только вам расскажут на экскурсии в музее.
Время на обед в ресторане “Типография” / “Рерих” или в других заведениях города.
Далее отправимся на Лебединое озеро (по фактическому нахождению лебедей).
Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов! У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера. А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.
Альтернативные локации – район Нижней Катуни, по согласованию с гидом.
Заселение в отель Скала / Ольга (Озерное), ГЛК Манжерок 3* или в отели, которые доступны в радиусе до 15-20 минут ходьбы до канатной дороги. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в отеле Манжерок 5*, отеле Геометрика.
Активный день на выбор
Завтракаем в отеле.
Сегодня вы можете выбрать различные активности или же отдохнуть в банных или spa-комплексах. Стоимость вариантов запрашивайте.
1. Самостоятельное катание на ГЛК Манжерок.
Зимой отдыхающим доступно: катание на горных лыжах и сноуборде, обучение с профессиональными инструкторами, прокат снаряжения, банный комплекс и Сибирский чан, детский парк развлечений, а также каток. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов.
ИЛИ
2. Поездка на квадроциклах, болотоходах или снегоходах. Можно ехать как в одиночку, так и вдвоем. Водители должны иметь автомобильные права!
Пример маршрута на 3 часа: Кругосветка. Маршрут проходит по хребтам гор, со смотровыми площадками и завораживающими видами.
Чуйский тракт до Семинского перевала
Завтракаем в отеле, выселение с вещами.
Сегодня поедем по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая.
Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков, и сейчас входит в десятку красивейших дорог мира! Сегодня мы преодолеем Семинский перевал – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, 1717 м.
По дороге, по вашему желанию, можем посетить питомник хаски и северных отелей “Сибирская легенда”. Покормите оленей ягелем, понаблюдайте за весёлыми хаски и узнайте от специалистов всё об этих удивительных животных: их привычках, особенностях ухода и воспитания. Входной билет оплачивается на месте дополнительно.
Заселяемся в коттедж отеля Priroda на Семинском перевале. Если в отеле не будет мест, мы предложим вам размещение чуть дальше Семинского перевала – в пос. Онгудай или Ине.
За доплату возможны:
1. Экскурсия на “банане”: от 1 до 3 часов! Отправимся на склон г. Сарлык, или посмотрим панораму Тенгинского озера, или Туралинский лог. “Бананы” вмещают 4-5 человека.
ИЛИ
2. Экскурсия на снегоходах: от 40 минут до 2 часов. Необходимое снаряжение предоставляются бесплатно (горнолыжная маска, шлем).
Вместимость снегохода до 2 человек. Водитель должен иметь автомобильные права!
Стоимость и продолжительность экскурсии зависит от удаленности маршрута и количества человек, запрашивайте.
Чуйский тракт до Гейзерового озера
Завтракаем, выселение с вещами. С утра у вас также будет время для зимних развлечений.
Чуйский тракт до Гейзерового озера.
Продолжаем большое и яркое путешествие по Чуйскому тракту!
Мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе. Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. О большой концентрации духовной энергии в Каракольской долине свидетельствует и тот факт, что у многих жителей этих мест проявляются необычные способности и тяга к творчеству. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек.
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Обед в кафе по маршруту (заказ самостоятельный за доплату)
Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Позднее прибытие в отель / на турбазу в с. Акташ (Расул, Зеленый Колобок, У Никанорыча или другие базы аналогичного уровня, номера с удобствами). С доплатой возможно размещение в отеле Речные Земли или номера в вип-домиках отеля Расул.
Ужин (включён).
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Алтайский Марс, возвращение в Горно-Алтайск
Завтракаем.
Алтайский Марс.
Чтобы добраться на Марс возможна пересадка на другой транспорт в с. Чаган-Узун, в т. ч. возможны УАЗ-буханки.
Кызыл Чин (Алтайский марс) — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций около с. Акташ, с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
* Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Около 19-21:00 (в зависимости от темпа группы и погодных условий): Возвращение по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск / Манжерок. Окончание программы. Внимание: авиабилеты на этот день приобретать нельзя, мы не успеем на рейсы в этот день!
Километраж дня – ок. 500 км.
Можем добавить к туру ещё 1-2 дня для дополнительных программ:
Путешествие к Телецкому озеру: горнолыжка, айсфлоатинг или поездка на хивусе
Телецкое озеро — это один из крупнейших водоёмов Южной Сибири, одно из самых глубоких озёр в России. По объёму чистой пресной воды оно уступает только Байкалу. В непосредственной близости от озера находится горнолыжный комплекс Телецкий. Гора Кокуя – уникальное место для горнолыжного курорта – крупный горный массив с перепадом высот более 800 метров позволяет проложить трассы протяженностью до 6 км. Уже сейчас на курорте запущено более 17 км горнолыжных трасс различного уровня со всей необходимой инфраструктурой. Также по запросу можно устроить айсфлоатинг (купание в специальных костюмах) или поездку по озеру на хивусе!
2. Экскурсия по Чемальскому району
Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, первым делом посетим удивительное место – «Голубые озера». Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Посетим с. Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году.
Стоимость дополнительных программ дня уточняйте отдельно.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Экскурсионное обслуживание в Дни 1, 3,4,5, возможен формат гид-водитель
- Проживание в стандартных номерах: в районе Манжерок - 2 ночи, на Семинском перевале - 1 ночь, в с. Акташ - 1 ночь. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня. Размещение идет на усмотрение организатора
- Питание: завтраки, 1 ужин
- Входные билеты в объекты по программе, кроме канатной дороги в Манжероке и питомника хаски и северных оленей «Сибирская легенда»
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (стоимость - по запросу, подселения нет!)
- Питание по пути следования, не включенное в программу
- Баня, другие личные расходы
- Канатные дороги, ски-пассы, билеты в питомник хаски, дополнительные активности: экскурсии на снегоходах, прокат снаряжения и пр
- Повышение категории номеров и отелей
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при Двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить - мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.