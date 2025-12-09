Мои заказы

Активный и красивый Алтай: Мультинские озёра, снегоходы, коньки, сноуборд и лыжи

Промчаться в санях по снежной тайге, попариться в баньке у костра и изучить знаковые места края
Собрали достопримечательности и главные зимние радости в одном туре. Вы увидите Чуйский тракт, гору «Шаманка», степи и озёра.

Будете кататься на коньках по природному катку в окружении горных хребтов и покорять
читать дальше

снежные склоны Семинского перевала, ездить в санях по сибирской тайге за быстрым снегоходом и проводить вечера у согревающего огня.

А ещё заглянем в музей Николая Рериха, попаримся в баньке и узнаем, что общего у Мультинских озёр и Байкала.

Во время вашего катания на лыжах или сноуборде будем вести фото- и видеосъёмку для самого эффектного контента в соцсетях.

Описание тура

Организационные детали

Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.

Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в село Мульта

Встретимся и поедем в Мульту. По пути сделаем несколько остановок, чтобы отдохнуть и размяться, и посетим гору Шаманка. Преодолеем перевалы Семинский, Ябоганский и Громотуха, впечатляющие неприступной красотой. Пересечём Катандинскую и Уймонскую степи и к вечеру доберёмся до туркомплекса.

Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 7 км.

2 день

Прогулки по селу и ужин под звёздами

Позавтракаем и отправимся гулять по окрестностям села. Заглянем в музей Николая Рериха: полюбуемся его работами и узнаем больше о жизни художника на Алтае. Вечером соберёмся у костра под звёздным небом, поужинаем и отдохнём.

Длительность экскурсии: 2 часа на автомобиле и 6 часов пешком.

3 день

Мультинские озёра

Хорошенько закутаемся, сядем в сани за снегоходом и поедем по зимней тайге к Мультинским озёрам. Во льду застывшей воды можно увидеть пузырьки воздуха — почти как на Байкале!

Будем не просто любоваться водоёмом: наденем коньки и прокатимся по живописному природному катку. Пообедаем на свежем воздухе, согреемся горячим чаем и вернёмся на базу. Вечером вас будут ждать банька и вкусный ужин.

Длительность экскурсии: 1 час на автомобиле, 1 час пешком и 4 часа на снегоходе.

4 день

День отдыха

Сегодня никаких экскурсий и активностей. Вы сможете отдохнуть, не спеша прогуляться по окрестностям, побыть наедине с природой и вдоволь нафотографироваться. Также устроим банный день: попаримся с веником и насладимся чаем на травах.

5 день

Катание на лыжах и сноуборде

Утром поедем на Семинский перевал или курорт Манжерок (в зависимости от погодных условий), где вы сможете покататься на лыжах или сноуборде.

Опытные катальщики сразу отправятся на склоны, а новичков ждёт занятие с инструктором (за доплату), который поможет выбрать снаряжение и обучит правильному спуску. После урока вы сможете покататься самостоятельно. А мы снимем ваш отдых на фото и видео.

На горнолыжном курорте проведём 3-4 часа, а затем отправимся в обратный путь.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 5-го дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Баня
  • Прокат снаряжения и ски-пасс
  • Аренда техники
  • Фото - и видеосопровождение
  • Страховка
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
  • При старте из Новосибирска доплата за трансфер 2300 ₽/чел в одну сторону. Барнаул - 1800 ₽/чел
  • Услуги инструктора
  • Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барнаул (кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского тракта) в 7:30/Горно-Алтайск (с. Майма, ул. Аэропорт, 1) в 10:00-11:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул/Новосибирск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 155 туристов
С 2018 года организую путешествия по Республике Алтай: индивидуальные, групповые и треккинг-активные — как летом, так и зимой. Программы подходят для любого уровня физической подготовки. Люблю горы и знаю удивительные места, от которых захватывает дух, а ощущение восторга не отпускает на протяжении всего пути. С удовольствием покажу их вам!

