Описание тура
Организационные детали
Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.
Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.
Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.
Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.
Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.
Программа тура по дням
Переезд в село Мульта
Встретимся и поедем в Мульту. По пути сделаем несколько остановок, чтобы отдохнуть и размяться, и посетим гору Шаманка. Преодолеем перевалы Семинский, Ябоганский и Громотуха, впечатляющие неприступной красотой. Пересечём Катандинскую и Уймонскую степи и к вечеру доберёмся до туркомплекса.
Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 7 км.
Прогулки по селу и ужин под звёздами
Позавтракаем и отправимся гулять по окрестностям села. Заглянем в музей Николая Рериха: полюбуемся его работами и узнаем больше о жизни художника на Алтае. Вечером соберёмся у костра под звёздным небом, поужинаем и отдохнём.
Длительность экскурсии: 2 часа на автомобиле и 6 часов пешком.
Мультинские озёра
Хорошенько закутаемся, сядем в сани за снегоходом и поедем по зимней тайге к Мультинским озёрам. Во льду застывшей воды можно увидеть пузырьки воздуха — почти как на Байкале!
Будем не просто любоваться водоёмом: наденем коньки и прокатимся по живописному природному катку. Пообедаем на свежем воздухе, согреемся горячим чаем и вернёмся на базу. Вечером вас будут ждать банька и вкусный ужин.
Длительность экскурсии: 1 час на автомобиле, 1 час пешком и 4 часа на снегоходе.
День отдыха
Сегодня никаких экскурсий и активностей. Вы сможете отдохнуть, не спеша прогуляться по окрестностям, побыть наедине с природой и вдоволь нафотографироваться. Также устроим банный день: попаримся с веником и насладимся чаем на травах.
Катание на лыжах и сноуборде
Утром поедем на Семинский перевал или курорт Манжерок (в зависимости от погодных условий), где вы сможете покататься на лыжах или сноуборде.
Опытные катальщики сразу отправятся на склоны, а новичков ждёт занятие с инструктором (за доплату), который поможет выбрать снаряжение и обучит правильному спуску. После урока вы сможете покататься самостоятельно. А мы снимем ваш отдых на фото и видео.
На горнолыжном курорте проведём 3-4 часа, а затем отправимся в обратный путь.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 5-го дня)
- Все трансферы по маршруту
- Баня
- Прокат снаряжения и ски-пасс
- Аренда техники
- Фото - и видеосопровождение
- Страховка
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
- При старте из Новосибирска доплата за трансфер 2300 ₽/чел в одну сторону. Барнаул - 1800 ₽/чел
- Услуги инструктора
- Минимальное количество участников - 2