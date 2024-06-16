Алтай без границ. Тур на 12 дней

К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и круиз по Телецкому озеру.

Теперь это — самое настоящее кругосветное путешествие по Алтаю, сюрприз для самых требовательных и любознательных путешественников!
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Село Чемал
  • Храм на острове Патмос
  • «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
  • Чемальская ГЭС
  • Урочище Чеч-кыш
  • Камышлинский водопад
  • Каскадный водопад
  • Подвесной мост на реке Катунь
  • Чуйский тракт
  • Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
  • Село Усть-Кокса
  • Слияние рек Кокса и Катунь
  • Уймонская долина
  • Музей истории и культуры Уймонской долины
  • Село Верх-Уймон
  • Музей Н.К. Рериха
  • Онгудайский район
  • Этно-природный парк «Уч-Энмек»
  • Каракольская долина
  • Курайская и Чуйская степи
  • Панорама Северо-Чуйского хребта
  • Перевал Чике-Таман
  • Река Катунь
  • Река Чуя
  • Место слияния рек Катунь и Чуя
  • Древний комплекс петроглифов Калбак-Таш
  • Село Акташ
  • Гейзеровое озеро
  • Улаганский район
  • Кош-Агачский район
  • "Марс" - место с необыкновенным "космическим" пейзажем
  • Памятник природы Красные ворота
  • Озера Киделю
  • Село Улаган
  • Пазырыкские курганы
  • Перевал Кату-Ярык
  • Водопад Куркуре
  • Чулышманская долина
  • «Каменные грибы» - удивительные природные образования в урочище Карасу
  • Мыс Кырсай - южная оконечность Телецкого озера
  • Место падения метеорита
  • Водопад Корбу
  • Река Большая Корбу
  • Поселок Артыбаш
  • Серебряный источник
  • Гора Тялан-Туу
  • Панорама Телецкого озера
  • Горнолыжный комплекс «Телецкий»
  • Вершина горы Кокуя
  • Горно-Алтайск - столица республики Алтай
  • Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина

Описание тура

Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая — земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков. Это лучший тур, чтобы увидеть всю красоту и многообразие Алтайской Земли: тур проведет Вас по всем дорогам Алтая — до монгольской, китайской и казахстанской границ. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и климатических зон. Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая. При пересечении Алтая с севера на юг меняется не только животный и растительный мир, но и жизненный уклад местного населения. Теперь вы сможете гордиться, что побывали во всех районах Республики Алтай! Но Великий Алтай хранит в себе еще много непознанного и будет ждать вас снова, и снова, чтобы дарить вам радость новых дорог и открытий. Тур, полный открытий Вам приедстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Вас ждет немало интересного:
  • Вы прокатитесь по реке Катунь до Камышлинского водопада на моторафте и пройдете пешком по подвесному мосту.
  • Познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН.
  • Посетите несколько мест слияния рек («Ворота Сартакпая», Кокса и Катунь, Катунь и Урсул и другие) — такие места считаются священными и почитаются местными жителями.
  • Проедете более 400 км. по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками.
Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:.
Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:.
• Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:
  • посетите живописный храм на острове Патмос и узнаете историю основания христианской миссии на Алтае;
  • познакомитесь с фольклором и бытом староверов в «Музее истории и культуры Уймонской долины»;
  • узнаете, в каком районе живет одна из древнейших народностей, населяющих Алтай – теленгиты;
  • отведаете блюда алтайской национальной кухни;
  • познакомитесь с одним из самых древних искусств Алтая — горловым пением, каем;
  • услышите легенду урочища Чеч-кыш и узнаете почему она зовется «Долиной горных духов»;

• прикоснетесь к тайне Уймонской долины и легендарной страны Беловодье. у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:

  • Мы с вами посетим Алтайский «Марс» — место с необыкновенным «космическим» пейзажем.
  • Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу.
  • Отправимся в автомобильную экскурсию по долине реки Чулышман - одно из самых живописных и труднодоступных мест на Алтае, отличающееся неповторимой природой и особенной аурой.
  • Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами. Все, что вас ожидает в этом насыщенном туре вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». В свободное время возможен заказ дополнительных экскурсий (по желанию, за дополнительную плату, 500–1500 руб/чел): Тавдинские пещеры, пасека, конные прогулки, сплав по Катуни и т. д. Организационная информация• Продолжительность тура — 12 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение:

  • В номере «Стандарт» — 13 500 руб.
  • В номере «Комфорт» — 26 000 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
  • автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
  • автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)141 000 ₽
Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)179 200 ₽
Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)118 200 ₽
Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)151 424 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Чемал
  • Храм на острове Патмос
  • «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
  • Чемальская ГЭС
  • Урочище Чеч-кыш
  • Камышлинский водопад
  • Каскадный водопад
  • Подвесной мост на реке Катунь
  • Чуйский тракт
  • Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
  • Село Усть-Кокса
  • Слияние рек Кокса и Катунь
  • Уймонская долина
  • Музей истории и культуры Уймонской долины
  • Село Верх-Уймон
  • Музей Н.К. Рериха
  • Онгудайский район
  • Этно-природный парк «Уч-Энмек»
  • Каракольская долина
  • Курайская и Чуйская степи
  • Панорама Северо-Чуйского хребта
  • Перевал Чике-Таман
  • Река Катунь
  • Река Чуя
  • Место слияния рек Катунь и Чуя
  • Древний комплекс петроглифов Калбак-Таш
  • Село Акташ
  • Гейзеровое озеро
  • Улаганский район
  • Кош-Агачский район
  • "Марс" - место с необыкновенным "космическим" пейзажем
  • Памятник природы Красные ворота
  • Озера Киделю
  • Село Улаган
  • Пазырыкские курганы
  • Перевал Кату-Ярык
  • Водопад Куркуре
  • Чулышманская долина
  • «Каменные грибы» - удивительные природные образования в урочище Карасу
  • Мыс Кырсай - южная оконечность Телецкого озера
  • Место падения метеорита
  • Водопад Корбу
  • Река Большая Корбу
  • Поселок Артыбаш
  • Серебряный источник
  • Гора Тялан-Туу
  • Панорама Телецкого озера
  • Горнолыжный комплекс «Телецкий»
  • Вершина горы Кокуя
  • Горно-Алтайск - столица республики Алтай
  • Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина
Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
  • 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха: "стандарт" с удобствами на этаже или территории, "комфорт" с удобствами в номере
  • 2-разовое питание, завтрак и ужин (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение (возможно за дополнительную плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ГрупповыеНа машинеВодные развлеченияГорыПрирода и пейзажиВыездныеНа катереВсе турыЧуйский трактПопулярные местаАлтайский МарсТелецкое озероАлтай11-дневные туры

Похожие туры из Горно-Алтайска

Погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
Сегодня в 10:00
16 июня в 10:00
135 100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
ХорошоТам