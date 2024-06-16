К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и круиз по Телецкому озеру.
Теперь это — самое настоящее кругосветное путешествие по Алтаю, сюрприз для самых требовательных и любознательных путешественников!
Теперь это — самое настоящее кругосветное путешествие по Алтаю, сюрприз для самых требовательных и любознательных путешественников!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Село Чемал
- Храм на острове Патмос
- «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
- Чемальская ГЭС
- Урочище Чеч-кыш
- Камышлинский водопад
- Каскадный водопад
- Подвесной мост на реке Катунь
- Чуйский тракт
- Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
- Село Усть-Кокса
- Слияние рек Кокса и Катунь
- Уймонская долина
- Музей истории и культуры Уймонской долины
- Село Верх-Уймон
- Музей Н.К. Рериха
- Онгудайский район
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Каракольская долина
- Курайская и Чуйская степи
- Панорама Северо-Чуйского хребта
- Перевал Чике-Таман
- Река Катунь
- Река Чуя
- Место слияния рек Катунь и Чуя
- Древний комплекс петроглифов Калбак-Таш
- Село Акташ
- Гейзеровое озеро
- Улаганский район
- Кош-Агачский район
- "Марс" - место с необыкновенным "космическим" пейзажем
- Памятник природы Красные ворота
- Озера Киделю
- Село Улаган
- Пазырыкские курганы
- Перевал Кату-Ярык
- Водопад Куркуре
- Чулышманская долина
- «Каменные грибы» - удивительные природные образования в урочище Карасу
- Мыс Кырсай - южная оконечность Телецкого озера
- Место падения метеорита
- Водопад Корбу
- Река Большая Корбу
- Поселок Артыбаш
- Серебряный источник
- Гора Тялан-Туу
- Панорама Телецкого озера
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Вершина горы Кокуя
- Горно-Алтайск - столица республики Алтай
- Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина
Описание тура
Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая — земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков. Это лучший тур, чтобы увидеть всю красоту и многообразие Алтайской Земли: тур проведет Вас по всем дорогам Алтая — до монгольской, китайской и казахстанской границ. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и климатических зон. Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая. При пересечении Алтая с севера на юг меняется не только животный и растительный мир, но и жизненный уклад местного населения. Теперь вы сможете гордиться, что побывали во всех районах Республики Алтай! Но Великий Алтай хранит в себе еще много непознанного и будет ждать вас снова, и снова, чтобы дарить вам радость новых дорог и открытий. Тур, полный открытий Вам приедстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Вас ждет немало интересного:
- Вы прокатитесь по реке Катунь до Камышлинского водопада на моторафте и пройдете пешком по подвесному мосту.
- Познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН.
- Посетите несколько мест слияния рек («Ворота Сартакпая», Кокса и Катунь, Катунь и Урсул и другие) — такие места считаются священными и почитаются местными жителями.
- Проедете более 400 км. по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками.
Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:.
Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:.
• Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:
- посетите живописный храм на острове Патмос и узнаете историю основания христианской миссии на Алтае;
- познакомитесь с фольклором и бытом староверов в «Музее истории и культуры Уймонской долины»;
- узнаете, в каком районе живет одна из древнейших народностей, населяющих Алтай – теленгиты;
- отведаете блюда алтайской национальной кухни;
- познакомитесь с одним из самых древних искусств Алтая — горловым пением, каем;
- услышите легенду урочища Чеч-кыш и узнаете почему она зовется «Долиной горных духов»;
• прикоснетесь к тайне Уймонской долины и легендарной страны Беловодье. у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:
- Мы с вами посетим Алтайский «Марс» — место с необыкновенным «космическим» пейзажем.
- Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу.
- Отправимся в автомобильную экскурсию по долине реки Чулышман - одно из самых живописных и труднодоступных мест на Алтае, отличающееся неповторимой природой и особенной аурой.
- Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами. Все, что вас ожидает в этом насыщенном туре вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». В свободное время возможен заказ дополнительных экскурсий (по желанию, за дополнительную плату, 500–1500 руб/чел): Тавдинские пещеры, пасека, конные прогулки, сплав по Катуни и т. д. Организационная информация• Продолжительность тура — 12 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.
• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение:
- В номере «Стандарт» — 13 500 руб.
- В номере «Комфорт» — 26 000 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа).
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)
|141 000 ₽
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)
|179 200 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)
|118 200 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)
|151 424 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Чемал
- Храм на острове Патмос
- «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
- Чемальская ГЭС
- Урочище Чеч-кыш
- Камышлинский водопад
- Каскадный водопад
- Подвесной мост на реке Катунь
- Чуйский тракт
- Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
- Село Усть-Кокса
- Слияние рек Кокса и Катунь
- Уймонская долина
- Музей истории и культуры Уймонской долины
- Село Верх-Уймон
- Музей Н.К. Рериха
- Онгудайский район
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Каракольская долина
- Курайская и Чуйская степи
- Панорама Северо-Чуйского хребта
- Перевал Чике-Таман
- Река Катунь
- Река Чуя
- Место слияния рек Катунь и Чуя
- Древний комплекс петроглифов Калбак-Таш
- Село Акташ
- Гейзеровое озеро
- Улаганский район
- Кош-Агачский район
- "Марс" - место с необыкновенным "космическим" пейзажем
- Памятник природы Красные ворота
- Озера Киделю
- Село Улаган
- Пазырыкские курганы
- Перевал Кату-Ярык
- Водопад Куркуре
- Чулышманская долина
- «Каменные грибы» - удивительные природные образования в урочище Карасу
- Мыс Кырсай - южная оконечность Телецкого озера
- Место падения метеорита
- Водопад Корбу
- Река Большая Корбу
- Поселок Артыбаш
- Серебряный источник
- Гора Тялан-Туу
- Панорама Телецкого озера
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Вершина горы Кокуя
- Горно-Алтайск - столица республики Алтай
- Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
- 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха: "стандарт" с удобствами на этаже или территории, "комфорт" с удобствами в номере
- 2-разовое питание, завтрак и ужин (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда)
- Услуги сопровождающего гида
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Одноместное размещение (возможно за дополнительную плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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