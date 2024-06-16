Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая — земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков. Это лучший тур, чтобы увидеть всю красоту и многообразие Алтайской Земли: тур проведет Вас по всем дорогам Алтая — до монгольской, китайской и казахстанской границ. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и климатических зон. Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая. При пересечении Алтая с севера на юг меняется не только животный и растительный мир, но и жизненный уклад местного населения. Теперь вы сможете гордиться, что побывали во всех районах Республики Алтай! Но Великий Алтай хранит в себе еще много непознанного и будет ждать вас снова, и снова, чтобы дарить вам радость новых дорог и открытий. Тур, полный открытий Вам приедстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Вас ждет немало интересного:

Вы прокатитесь по реке Катунь до Камышлинского водопада на моторафте и пройдете пешком по подвесному мосту.

Познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН.

Посетите несколько мест слияния рек («Ворота Сартакпая», Кокса и Катунь, Катунь и Урсул и другие) — такие места считаются священными и почитаются местными жителями.

Проедете более 400 км. по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками.

Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:.

Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:.

• Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:

посетите живописный храм на острове Патмос и узнаете историю основания христианской миссии на Алтае;

познакомитесь с фольклором и бытом староверов в «Музее истории и культуры Уймонской долины»;

узнаете, в каком районе живет одна из древнейших народностей, населяющих Алтай – теленгиты;

отведаете блюда алтайской национальной кухни;

познакомитесь с одним из самых древних искусств Алтая — горловым пением, каем;

услышите легенду урочища Чеч-кыш и узнаете почему она зовется «Долиной горных духов»;

• прикоснетесь к тайне Уймонской долины и легендарной страны Беловодье. у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:

Мы с вами посетим Алтайский «Марс» — место с необыкновенным «космическим» пейзажем.

Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу.

Отправимся в автомобильную экскурсию по долине реки Чулышман - одно из самых живописных и труднодоступных мест на Алтае, отличающееся неповторимой природой и особенной аурой.

Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами. Все, что вас ожидает в этом насыщенном туре вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». В свободное время возможен заказ дополнительных экскурсий (по желанию, за дополнительную плату, 500–1500 руб/чел): Тавдинские пещеры, пасека, конные прогулки, сплав по Катуни и т. д. Организационная информация• Продолжительность тура — 12 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение: