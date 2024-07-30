Описание тура
Групповые заезды: по четвергам и воскресеньям
С ноября по март Алтай бросает вызов — и открывает свои тайные сокровища! Когда первые морозы сковывают землю, сюда прилетают величественные лебеди‑кликуны — словно посланники зимней сказки. Голубые озёра, прозванные «Глазами Катуни», сверкают ледяной синевой, а Чуйский тракт манит вперёд — заснеженный, пустынный, полный загадок.
Это время для тех, кто готов мчаться по зимнему тракту, дышать морозным воздухом, слушать дыхание гор и шёпот замёрзших рек. Именно сейчас, когда нет толп туристов, ты остаёшься один на один с дикой природой Алтая. А вечером, по желанию, после целого дня приключений, жаркая банька становится настоящей наградой — вот он, рецепт идеального зимнего дня!
Очерёдность дней экскурсий может меняться. Также маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Тур состоится от 2 участников.
- Завораживающий Алтай: лебеди-кликуны, голубые озёра и уникальный Чуйский тракт.
Программа тура по дням
Трансфер в Горно-Алтайск, музей, Манжерок
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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9:00-10:30 – Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться и на более раннее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Посетим национальный музей им А. В. Анохина. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, а именно — мумия всемирно известной принцессы Укока, самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
Завтракаем или обедаем в ресторане национальной кухни «Типография» или в ресторане «Рерих» (или в других заведениях города, за свой счёт).
Отправляемся в поездку на Лебединое озеро (по фактическому нахождению лебедей).
Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов! У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера. А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.
Альтернатива – Всесезонный курорт Манжерок. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”.
Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый билет, 1000 рублей – детский билет (оплата на месте, карты принимаются).
Заселяемся в парк-отель “Манжерок”, отель “Чыгыш”, на турбазу “ТанАлтай” или другие отели аналогичного уровня в районе Манжерок-Усть-Сема. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой и по согласованию возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Шамбала 5* / Отель Хвоя в горах 5* / Гранд Шале Алтай 5* / Манжерок 5* / Геометрика / Август / Pinewood resort / Сказка Алтая и других отелях по согласованию.
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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную теплую обувь на нескользящей подошве. Иметь с собой теплые шарф / шапку / перчатки.
Голубые озера, с. Чемал, о. Патмос
Завтракаем. Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.
По погоде: Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».
Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается на месте дополнительно.
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Отправляемся в село Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.
По желанию, поднимемся на смотровую площадку Толгоек, откуда открывается невероятный обзор на панорамный изгиб реки Катунь, могучие горные хребты и уходящий вдаль автомобильный серпантин.
На обратном пути сделаем фотостоп и посмотрим на ряд острых скал – Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь.
Возвращаемся в отель. Отдыхаем.
Ужин – самостоятельно.
Лебединое озеро
Завтрак, выселяемся из номера с вещами.
Чуйский тракт до Гейзерового озера.
Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).
Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Ужинаем в кафе в п. Акташ (включен).
Позднее прибытие на турбазу/в отель в п. Акташ (Расул, У Никанорыча или другие турбазы аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в коттеджах отеля Расул или отеле Речные Земли.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Примерный километраж дня: 350 км (6 часов в пути + остановки)
Алтайский Марс, возвращение по Чуйскому тракту
Выселяемся из номеров. Завтракаем.
Алтайский Марс. На него сможем попасть только на транспорте повышенной проходимости, в том числе возможны УАЗ-буханки.
Кызыл Чин (Алтайский марс) — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
**Посещение Марса-2: по согласованию с участниками группы и технической возможности, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Обед и ужин пройдут в кафе по маршруту (заказ на месте самостоятельный, за доплату)
Около 19-21:00 (в зависимости от темпа группы и погодных условий) возвращаемся в Горно-Алтайск, где заселимся в отели: Гранд Алтай, Игман, Гостиный двор Алтай, Платина или аналогичные.
Примерный километраж этого дня: 500 км.
Трансфер в аэропорт
Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате ланч-боксов).
Трансфер в аэропорт к любым рейсам, вылетающим в этот день.
Прощаемся с Алтаем и обещаем вернуться!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Проживание: 2 ночи в стандартных номерах с удобствами в районе Манжерок-Усть-Сема + 1 ночь в п. Акташ + 1 ночь в Горно-Алтайске (номера с двуспальными кроватями / 2 односпальными не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании). Размещение идет на усмотрение организатора. Цена дана за одного человека при двухместном размещении
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в объекты по программе, кроме канатной дороги
- Питание по программе: завтраки, 1 ужин
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска
- Одноместное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет)
- Питание по пути следования, не включенное в программу
- Баня, другие личные расходы
- Заброска на Марс-2
- Заброска на Голубые озера
- Билеты на канатную дорогу Манжерок
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Очерёдность дней экскурсий может меняться. Также маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Тур состоится от 2 участников.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.