1 день

Трансфер в Горно-Алтайск, музей, Манжерок

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

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9:00-10:30 – Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться и на более раннее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Посетим национальный музей им А. В. Анохина. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, а именно — мумия всемирно известной принцессы Укока, самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

Завтракаем или обедаем в ресторане национальной кухни «Типография» или в ресторане «Рерих» (или в других заведениях города, за свой счёт).

Отправляемся в поездку на Лебединое озеро (по фактическому нахождению лебедей).

Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов! У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера. А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.

Альтернатива – Всесезонный курорт Манжерок. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”.

Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый билет, 1000 рублей – детский билет (оплата на месте, карты принимаются).

Заселяемся в парк-отель “Манжерок”, отель “Чыгыш”, на турбазу “ТанАлтай” или другие отели аналогичного уровня в районе Манжерок-Усть-Сема. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой и по согласованию возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Шамбала 5* / Отель Хвоя в горах 5* / Гранд Шале Алтай 5* / Манжерок 5* / Геометрика / Август / Pinewood resort / Сказка Алтая и других отелях по согласованию.

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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную теплую обувь на нескользящей подошве. Иметь с собой теплые шарф / шапку / перчатки.

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