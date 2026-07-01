Описание тура
Групповые заезды: по средам и субботам
Представьте: вы едете по Чуйскому тракту, и сердце замирает от красоты вокруг. Дальше — словно шаг в другую реальность: пейзажи, напоминающие Марс, затем — вызов перевала Кату‑Ярык, и вот она — величественная Чулышманская долина. А если путешествие выпадет на период с ноября по март, вас встретит ещё одно чудо: грациозные лебеди‑кликуны, выбравшие эти края для зимовки.
Транспорт по программе: Hyundai Starex, Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или другие проходимые внедорожники или минивены.
Это сборный тур в мини-группе до 4 участников. Если ваша компания или семья больше 4 человек, на маршрут мы можем поставить более вместимый транспорт или несколько внедорожников.
Очередность экскурсий и показа локаций может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий – вопрос безопасности.
Также вы можете запросить любые удобные для вас даты!
- Откройте для себя Алтай: Чуйский тракт, Марс, Кату-Ярык и Чулышманская долина
Программа тура по дням
Музей им. Анохина и Лебединое озеро, Манжерок
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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9:00 – 10:30 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться и на более раннее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.
Далее в зависимости от месяца путешествия:
1. Посетим национальный музей им А. В. Анохина в Горно-Алтайске. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, а именно — мумия всемирно известной принцессы Укока, самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
ИЛИ
2. Отправляемся в поездку на Лебединое озеро (когда прилетят лебеди, ориентировочно: ноябрь-март).
Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов! У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера. А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.
Заедем во Всесезонный курорт Манжерок, который расположился на берегу Манжерокского озера. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”. Если канатка не будет работать по техническим причинам, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.
Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый билет, 1000 рублей – детский билет (оплата на месте, карты принимаются).
Заселяемся в домики на турбазе Путник Алтая / Хан Алтай или в номера парк-отеля Манжерок, отеля Бертка, отеля Чыгыш, номера с удобствами. Возможны базы аналогичного уровня в районе Манжерок-Усть-Сема-Чемал. Размещение выбирается на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – например, эко-отель Марсель, отель Манжерок 5*, Гранд Шале Алтай 5*, Шамбала 5*, отель Геометрика, бутик-отель Август, Хвоя в горах, Сказка Алтая, Pinewood resort, Чепош Парк, Мирамирам, запрашивайте варианты.
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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.
Чемальский район
Завтракаем.
Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.
Сентябрь – март (ориентировочно):
Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».
Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается дополнительно на месте.
Апрель – сентябрь (ориентировочно):
Прогулка на Камышлинский водопад – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).
По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел / в одну сторону)
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Отправимся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.
Путешествие продолжается и далее мы посетим «Долину Горных духов» – урочище «Чеч Кыш», это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.
Посмотрим на ряд острых скал – Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь.
Возвращаемся в отель. Отдыхаем.
Семинский перевал, Каракольская долина, Чике-Таман
Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.
Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе. Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек. Задержимся у памятника Суслику, где вам расскажут печальную историю про него.
Обед в кафе по маршруту (заказ на месте самостоятельный за доплату)
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Ужинаем в пос. Акташ (включено).
Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Республика, Зеленый мох, Altay Rest, Майман, Хуторок, Душа Алтая, Зеленый лес, Шам Алтай, Клевер, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, глемпинге Тайгала, номерах в вип-домиках или кедровых домах отеля Расул.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Примерный километраж дня: 350 км (6 часов в пути + остановки)
Перевал Кату-Ярык, Долина Чулышман
Завтракаем в отеле.
Выезжаем в долину Чулышман. По пути будем делать остановки, чтобы в деталях рассмотреть все пейзажи.
Остановимся на фотостоп у Красных ворот. Красные ворота – это памятник природы, проход в скалах, который был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок им придают соединения ртути.
Далее увидим озеро Киделю – небольшое горное озеро, расположенное на южном склоне Улаганского перевала.
Проедем с. Улаган и остановимся у Пазырыкских курганов.
Пазырыкскими курганами называют 5 больших («царских») курганов, это древние захоронения скифского периода VI–III вв. до н. э. Бесценные экспонаты, найденные в курганах, сейчас хранятся в петербургском Эрмитаже.
Сделаем остановку на смотровой площадке у озера Уч Кёль.
Преодолеем перевал Кату-Ярык, проезжая который захватывает дух.
Кату-Ярык – это двери в Чулышманскую долину, он представляет собой серпантин из 9 петель длиной 3,5 километра! Перепад высот здесь составляет 800 метров.
Обед нас сегодня ждет в кафе по маршруту или, при хорошей погоде, можем устроить пикник на берегу реки Чулышман (заказ в кафе / покупка продуктов – за доплату, самостоятельно).
Спустимся в долину Чулышман — живописное, труднодоступное и безумно красивое место. Когда попадаешь сюда, не покидает ощущение, что в одном месте природа собрала все самое лучшее, самое необычное и самое грандиозное.
В зависимости от погодных условий, вас будет ждать: или пешая прогулка до водопада Куркуре (трекинг ок. 5 км.), или до водопада Тюл Оозы, или до смотровой на водопад Кулузун.
Ужинаем (включено).
Возвращаемся на базу в Акташе.
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Завтракаем в отеле.
С утра отправимся смотреть дивное Гейзерное озеро!
Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Едем дальше по Чуйскому тракту до Марсовых гор. По пути остановимся на обзорной площадке, где открывается прекрасный вид на Северочуйский хребет.
Посещаем долину Кызыл-Чин* с марсианскими пейзажами, нас ожидает пешая прогулка 1-1,5 часа. Это место привлекает тысячи туристов, фотографов, археологов и учёных. Вы точно сделаете красивые панорамные фото! Добраться до Марса мы сможем на проходимом транспорте, возможны УАЗ-буханки.
* В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
* Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Далее нас будет ждать продолжительное возвращение по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск – километраж сегодняшнего дня около 500 км.
Заселяемся в отель Гранд Алтай или Игман / Гостиный двор Алтай, или отели аналогичного уровня.
Трансфер в аэропорт
Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате ланч-боксов).
Трансфер в аэропорт к любым рейсам, вылетающим в этот день.
Прощаемся с Алтаем и обещаем вернуться!
Вылетаем домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт
- Проживание в стандартных номерах отелей/турбаз: район Соузга-Манжерок-Усть-Сема-Чемал 2 ночи + в пос. Акташ 2 ночи + в Горно-Алтайске 1 ночь. Цена дана за одного человека при двухместном размещении. Возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня, номера с удобствами! (Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера.)
- Услуги гида-водителя
- Питание: завтраки, 2 ужина
- Входные билеты в объекты по маршруту
Что не входит в цену
- Дорога до Горно-Алтайска
- Одноместное размещение (цена по запросу, от 12000 руб., подселения нет)
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Личные расходы: например, баня
- Канатная дорога на ГЛК Манжерок
- Моторафт или УАЗ на Голубые озера
- Моторафт на Камышлинском водопаде
- Заброска на Марс-2 (распределяется между всеми желающими)
- Доплата за повышение категории номеров или отелей - стоимость запрашивайте
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. Очередность показа локаций может быть изменена!
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Hyundai Starex, Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или другие проходимые внедорожники или минивены.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.