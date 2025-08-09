1 день

Дорога в сердце Алтая

Встреча в отеле по Чуйскому тракту или же в г. Горно-Алтайске и в аэропорту до 10:00.

Рекомендуем отели в самом Горно-Алтайске: «Игман» и «Гранд Отель» или ближе к природе: «Этника», «Гранд Шале Алтай», «Манжерок», «Геометрика», «Август», «Пайнвуд», «Тан Алтай».

Переезд по легендарному Чуйскому тракту до Акташа (около 8 часов с остановками).

По пути:

перевал Чике-Таман — золотые кроны и один из самых живописных перевалов Алтая;

Катунские террасы и слияние Чуи и Катуни;

первая встреча с бирюзовой Катунью Национальный ужин в Этнодоме — погружение в культуру кочевой еды.

Вечер у костра — знакомство с традициями и легендами.

Проживание: Этнодом.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160