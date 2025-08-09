Мы не просто покажем
Программа тура по дням
Дорога в сердце Алтая
Встреча в отеле по Чуйскому тракту или же в г. Горно-Алтайске и в аэропорту до 10:00.
Рекомендуем отели в самом Горно-Алтайске: «Игман» и «Гранд Отель» или ближе к природе: «Этника», «Гранд Шале Алтай», «Манжерок», «Геометрика», «Август», «Пайнвуд», «Тан Алтай».
Переезд по легендарному Чуйскому тракту до Акташа (около 8 часов с остановками).
По пути:
- перевал Чике-Таман — золотые кроны и один из самых живописных перевалов Алтая;
- Катунские террасы и слияние Чуи и Катуни;
- первая встреча с бирюзовой Катунью Национальный ужин в Этнодоме — погружение в культуру кочевой еды.
Вечер у костра — знакомство с традициями и легендами.
Проживание: Этнодом.
Природа как арт-объект
Утро: поездка к Гейзерному озеру — зеркальная гладь и завораживающие узоры.
Прогулка по Красной долине Марса.
Обед в стиле «дикого fine dining» с видом на ледники Северо-Чуйского хребта.
Вечер: медитативная прогулка к Одинокой горе — смотровая площадка для встречи заката в одиночестве и тишине.
Возвращение, ужин.
Проживание: Этнодом.
Вода, лошади, пар и тьма
Утро: конная прогулка к водопадам в сопровождении проводника.
Днём: банный ритуал с веником, травами и погружением в чан.
Вечером: ужин вслепую в юрте — акцент на вкус, запах и звучание.
Рассказ о традициях общения в темноте и доверии.
Проживание: Этнодом.
Переезд в Чемал. Дорога силы
Ранний выезд по Чуйскому тракту в сторону Чемала (примерно 5–6 часов с остановками).
По пути: Калбак-Таш — древнее святилище с петроглифами и золотые берега Катуни.
Сыроварня в горах — дегустация местных сыров и мастер-класс.
Ужин в уютном ресторанчике в лесу — душевная атмосфера и медленный гедонизм.
Проживание: эко-отель или уютный домик у Катуни.
Бирюза и воздух Катуни
Поездка к Ороктойскому мосту — мощь Катуни. Она особенно бирюзовая осенью.
Прогулка вдоль порогов, во время которой мы услышим звучание бурлящей воды.
Саундхиллинг в Храме звука — глубокое телесное погружение в вибрации природы.
Вертолётная прогулка над долиной бирюзовой Катуни.
Вечером — наблюдение за звёздами и наслаждение тишиной.
Проживание: там же, у Катуни.
Закрытие круга
Утро: обряд у огня с местным шаманом — работа с намерением, благодарностью и отпусканием всех проблем.
Этномузыкальная экскурсия — интерактивное участие, рассказ о звуке в культуре.
Чайная церемония с алтайскими травами.
Прощальный ужин — тосты, воспоминания, завершение путешествия.
Проживание: финальная ночь в Горно-Алтайске или по маршруту.
Время прощания
Трансфер в аэропорт.
Объятия и возвращение домой с полными глазами цветов осени и бирюзы Алтая.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Удобства: душ/туалет, в качестве отопления теплый пол или обогреватели.
Можем предложить двухместное размещение или одноместное (стоимость будет чуть выше), трехместное по запросу в зависимости от свободных номеров. Осенью это более вероятно, т. к. турпоток ниже.
Варианты проживания
Этнодом «Юрта»
Находится в горах прямо на границе с Монголией. Здесь дикая природа во всей её красоте: кристально чистые ледниковые воды, свежий горный воздух, густые леса, водопады, крутые скалы, спокойные озёра и величественные пики гор вокруг.
Отель «Сказка Алтая» 4* или аналог
Парк-Отель «Сказка Алтая» располагается в Майминском районе Алтая на самом берегу Катуни.
Гостям предоставлен обновленный номерной фонд, который предоставляет удобные кровати, собственную ванную комнату с душевой кабиной, телевизор, комплект халатов и полотенец.
Внутри номера присутствует чайный набор с необходимой посудой. Также можно посетить ресторан при отеле.
В качестве расслабления или развлечения предложены: баня с чаном-купелью, воркаут, детская площадка, терраса для йоги, теплые бассейны.
Гостиница в Горно-Алтайске или по маршруту
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание: вкусные блюда в ресторанах и уютных отелях
- Пикники на природе
- Конная прогулка
- Трансфер на джипах по всему маршруту
- Проживание: комфортные номера с видом на природу
- Саундхиллинг в Храме Звука (единственный в России акустический купол с трёхуровневым резонансом)
- Круглосуточное сопровождение турлидерами
- Входы на все достопримечательности
- Баня
- Полёт на вертолёте над Катунью
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Посещение спа-комплекса в отеле
- Алкоголь
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- непромокаемые треккинговые кроссовки, хорошо разношенные и удобные;
- спортивные тапочки;
Одежда:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка;
- флисовая кофта;
- лёгкая жилетка;
- пара футболок;
- удобные брюки или леггинсы;
- нижнее белье;
- термобелье;
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- купальные принадлежности;
- дождевик;
- запасная одежда на случай непогоды;
Рюкзак:
- небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей;
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- гигиеническая губная помада;
- SPF крем 50+;
- индивидуальная аптечка;
- емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка);
- фото и/или видеоаппаратура;
Документы:
- паспорт;
- авиабилет;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении.
В отелях есть возможность отдать вещи на стирку, поэтому можно без лишних переживаний брать ручную кладь, а не багаж.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько прилететь и улететь?
Прилёт: прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра.
В случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.
Прямые рейсы из Москвы обычно осуществляют:
- Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:55 ночи в день начала тура);
- S7 (вылет в 23:50 накануне).
Если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура.
Вылет: вылететь из Горно-Алтайска нужно в первой половине дня.
В случае более позднего вылёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.
Прямые рейсы в Москву обычно осуществляют:
- Аэрофлот (вылет в 10:00 или 11:20 утра);
- S7 (вылет в 09:10 утра).
Нужны ли наличные?
Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.
Нужен ли пропуск в приграничную зону?
Для граждан РФ пропуск не нужен. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховках.
Если решили задержаться на Алтае?
Где можно остановиться:
- отель «Игман» в Горно-Алтайске;
- гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
- парк отель «Шишка» в Майме;
- гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
- отель «Геометрика» в Манжероке;
- база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
- эко-отель «Алтика» в Майме;
- отель «Этника» в Черемшанке;
- отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
- всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
- эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.
Где поесть:
- ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Лампа» в Камлаке;
- ресторан «СенаСтог» в Камлаке.
Куда сходить:
- музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
- центральный парк в Горно-Алтайске;
- ВК «Манжерок»;
- палеопарк в Элекмонаре;
- комплекс «Рублевка» с бассейном;
- деревня мастеров в селе Аскат;
- ярмарочное колесо в Чепоше.
Что можно приобрести в качестве сувениров?
- монгольские изделия из шерсти и кашемира;
- музыкальные инструменты:
- комус;
- поющие чаши;
- глюкофоны;
- алтайский мёд;
- маточное молочко;
- прополис;
- травяные чаи и травы;
- струя бобра;
- пантогематоген;
- мумие;
- варенье из шишки, кедровые орехи;
- украшения из камней.