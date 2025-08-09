Мои заказы

Алтай. Осенний

Мы увидим и посетим все локации тура осенью, когда все горные реки кристально бирюзового цвета и когда горы покрыты золотой хвоей лиственницы. Погружение в настоящий осенний Алтай.

Мы не просто покажем
читать дальше

вам его природную мощь, но и познакомим с культурой, традициями и духом этой земли.

Услышим его голос в песнях сказителей, ощутим дыхание степей, попробуем еду, приготовленную по рецептам предков, и узнаем истории, которые веками передавались из уст в уста.

5
3 отзыва
Алтай. Осенний
Алтай. Осенний
Алтай. Осенний

Программа тура по дням

1 день

Дорога в сердце Алтая

Встреча в отеле по Чуйскому тракту или же в г. Горно-Алтайске и в аэропорту до 10:00.

Рекомендуем отели в самом Горно-Алтайске: «Игман» и «Гранд Отель» или ближе к природе: «Этника», «Гранд Шале Алтай», «Манжерок», «Геометрика», «Август», «Пайнвуд», «Тан Алтай».

Переезд по легендарному Чуйскому тракту до Акташа (около 8 часов с остановками).

По пути:

  • перевал Чике-Таман — золотые кроны и один из самых живописных перевалов Алтая;
  • Катунские террасы и слияние Чуи и Катуни;
  • первая встреча с бирюзовой Катунью Национальный ужин в Этнодоме — погружение в культуру кочевой еды.

Вечер у костра — знакомство с традициями и легендами.

Проживание: Этнодом.

Дорога в сердце Алтая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Природа как арт-объект

Утро: поездка к Гейзерному озеру — зеркальная гладь и завораживающие узоры.

Прогулка по Красной долине Марса.

Обед в стиле «дикого fine dining» с видом на ледники Северо-Чуйского хребта.

Вечер: медитативная прогулка к Одинокой горе — смотровая площадка для встречи заката в одиночестве и тишине.

Возвращение, ужин.

Проживание: Этнодом.

Природа как арт-объект
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Вода, лошади, пар и тьма

Утро: конная прогулка к водопадам в сопровождении проводника.

Днём: банный ритуал с веником, травами и погружением в чан.

Вечером: ужин вслепую в юрте — акцент на вкус, запах и звучание.

Рассказ о традициях общения в темноте и доверии.

Проживание: Этнодом.

Вода, лошади, пар и тьма
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Переезд в Чемал. Дорога силы

Ранний выезд по Чуйскому тракту в сторону Чемала (примерно 5–6 часов с остановками).

По пути: Калбак-Таш — древнее святилище с петроглифами и золотые берега Катуни.

Сыроварня в горах — дегустация местных сыров и мастер-класс.

Ужин в уютном ресторанчике в лесу — душевная атмосфера и медленный гедонизм.

Проживание: эко-отель или уютный домик у Катуни.

Переезд в Чемал. Дорога силы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Бирюза и воздух Катуни

Поездка к Ороктойскому мосту — мощь Катуни. Она особенно бирюзовая осенью.

Прогулка вдоль порогов, во время которой мы услышим звучание бурлящей воды.

Саундхиллинг в Храме звука — глубокое телесное погружение в вибрации природы.

Вертолётная прогулка над долиной бирюзовой Катуни.

Вечером — наблюдение за звёздами и наслаждение тишиной.

Проживание: там же, у Катуни.

Бирюза и воздух Катуни
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Закрытие круга

Утро: обряд у огня с местным шаманом — работа с намерением, благодарностью и отпусканием всех проблем.

Этномузыкальная экскурсия — интерактивное участие, рассказ о звуке в культуре.

Чайная церемония с алтайскими травами.

Прощальный ужин — тосты, воспоминания, завершение путешествия.

Проживание: финальная ночь в Горно-Алтайске или по маршруту.

Закрытие круга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Время прощания

Трансфер в аэропорт.

Объятия и возвращение домой с полными глазами цветов осени и бирюзы Алтая.

Время прощания
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Удобства: душ/туалет, в качестве отопления теплый пол или обогреватели.

Можем предложить двухместное размещение или одноместное (стоимость будет чуть выше), трехместное по запросу в зависимости от свободных номеров. Осенью это более вероятно, т. к. турпоток ниже.

Варианты проживания

Этнодом «Юрта»

3 ночи

Находится в горах прямо на границе с Монголией. Здесь дикая природа во всей её красоте: кристально чистые ледниковые воды, свежий горный воздух, густые леса, водопады, крутые скалы, спокойные озёра и величественные пики гор вокруг.

Этнодом «Юрта»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Сказка Алтая» 4* или аналог

2 ночи

Парк-Отель «Сказка Алтая» располагается в Майминском районе Алтая на самом берегу Катуни.

Гостям предоставлен обновленный номерной фонд, который предоставляет удобные кровати, собственную ванную комнату с душевой кабиной, телевизор, комплект халатов и полотенец.

Внутри номера присутствует чайный набор с необходимой посудой. Также можно посетить ресторан при отеле.

В качестве расслабления или развлечения предложены: баня с чаном-купелью, воркаут, детская площадка, терраса для йоги, теплые бассейны.

Отель «Сказка Алтая» 4* или аналог
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница в Горно-Алтайске или по маршруту

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание: вкусные блюда в ресторанах и уютных отелях
  • Пикники на природе
  • Конная прогулка
  • Трансфер на джипах по всему маршруту
  • Проживание: комфортные номера с видом на природу
  • Саундхиллинг в Храме Звука (единственный в России акустический купол с трёхуровневым резонансом)
  • Круглосуточное сопровождение турлидерами
  • Входы на все достопримечательности
  • Баня
  • Полёт на вертолёте над Катунью
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Посещение спа-комплекса в отеле
  • Алкоголь
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • непромокаемые треккинговые кроссовки, хорошо разношенные и удобные;
  • спортивные тапочки;

Одежда:

  • ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка;
  • флисовая кофта;
  • лёгкая жилетка;
  • пара футболок;
  • удобные брюки или леггинсы;
  • нижнее белье;
  • термобелье;
  • носки (несколько пар);
  • головной убор (кепка/панама и шапка);
  • купальные принадлежности;
  • дождевик;
  • запасная одежда на случай непогоды;

Рюкзак:

  • небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей;

Личные вещи:

  • солнцезащитные очки;
  • гигиеническая губная помада;
  • SPF крем 50+;
  • индивидуальная аптечка;
  • емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка);
  • фото и/или видеоаппаратура;

Документы:

  • паспорт;
  • авиабилет;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении.

В отелях есть возможность отдать вещи на стирку, поэтому можно без лишних переживаний брать ручную кладь, а не багаж.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько прилететь и улететь?

Прилёт: прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра.

В случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.

Прямые рейсы из Москвы обычно осуществляют:

  • Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:55 ночи в день начала тура);
  • S7 (вылет в 23:50 накануне).

Если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура.

Вылет: вылететь из Горно-Алтайска нужно в первой половине дня.

В случае более позднего вылёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.

Прямые рейсы в Москву обычно осуществляют:

  • Аэрофлот (вылет в 10:00 или 11:20 утра);
  • S7 (вылет в 09:10 утра).
Нужны ли наличные?

Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.

Нужен ли пропуск в приграничную зону?

Для граждан РФ пропуск не нужен. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховках.

Если решили задержаться на Алтае?

Где можно остановиться:

  • отель «Игман» в Горно-Алтайске;
  • гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
  • парк отель «Шишка» в Майме;
  • гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
  • отель «Геометрика» в Манжероке;
  • база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
  • эко-отель «Алтика» в Майме;
  • отель «Этника» в Черемшанке;
  • отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
  • всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
  • эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.

Где поесть:

  • ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Лампа» в Камлаке;
  • ресторан «СенаСтог» в Камлаке.

Куда сходить:

  • музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
  • центральный парк в Горно-Алтайске;
  • ВК «Манжерок»;
  • палеопарк в Элекмонаре;
  • комплекс «Рублевка» с бассейном;
  • деревня мастеров в селе Аскат;
  • ярмарочное колесо в Чепоше.

Что можно приобрести в качестве сувениров?

  • монгольские изделия из шерсти и кашемира;
  • музыкальные инструменты:
    • комус;
    • поющие чаши;
    • глюкофоны;
  • алтайский мёд;
  • маточное молочко;
  • прополис;
  • травяные чаи и травы;
  • струя бобра;
  • пантогематоген;
  • мумие;
  • варенье из шишки, кедровые орехи;
  • украшения из камней.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Алексей
9 авг 2025
Отличная организация тура. Все продумано до мелочей, так чтобы Вы провели эту поездку в максимально возможном комфорте и удобстве. С любовью и заботой подобраны замечательные базы/гостиницы, рестораны с вкусной кухней местных блюд и отличным обслуживанием. Очень профессионально.
Отличная организация тура. Все продумано до мелочей, так чтобы Вы провели эту поездку в максимально возможном комфорте и удобстве. С любовью и заботой подобраны замечательные базы/гостиницы, рестораны с вкусной кухней местных блюд и отличным обслуживанием. Очень профессионально.
Е
Екатерина
9 мая 2025
Организатор позаботился о каждой детали тура, нам даже не приходилось ни о чем думать. Все организовано на высшем уровнем!
Организатор позаботился о каждой детали тура, нам даже не приходилось ни о чем думать. Все организовано на высшем уровнем!
А
Анастасия
14 окт 2024
Четкая и быстрая работа менеджеров, ответы на все вопросы, прекрасное взаимодействие.
Четкая и быстрая работа менеджеров, ответы на все вопросы, прекрасное взаимодействие.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

