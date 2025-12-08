Вас ждут красивые и несложные 5-9 километровые треккинги: посмотрим с высоты на живописные озера и древние курганы, наберём воды из чистейших источников и преодолеем высокогорные перевалы.
Описание тура
Организационные детали
В путешествии много треккинга — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.
Программа тура по дням
Родина Шукшина, Талдинские пещеры и Чертов палец
У нас есть три места старта: в Горно-Алтайске, в Новосибирске и в Барнауле — вы можете выбрать тот вариант, который вам наиболее удобен. Программа первого дня и время встречи будут зависеть от места старта:
Старт из Горно-Алтайска. Встречаемся в 10-11 утра, едем к Талдинским пещерам и исследуем подземелья. Затем вас ждёт несложный четырехчасовой треккинг к скале Чертов палец, откуда открываются фантастические виды на горы. После этого отдохнем у озера Ая, заселимся на базу отдыха и поужинаем.
Старт из Новосибирска. Встречаемся в 4 утра и едем на Алтай. Дорога займет около 6-7 часов, по пути будем делать остановки в интересных местах: заглянем на родину писателя Василия Шукшина в деревню Сростки, полюбуемся видами с горы Пикет. Затем присоединимся присоединимся к группе, которая стартовала из Горно-Алтайска, и пойдем по той же программе: исследуем Талдинские пещеры и поднимемся к скале Чертов палец. Вечером заселимся на турбазу, поужинаем и отдохнем.
Старт из Барнаула. Выезжаем в 8 утра. Программа будет такая же, как и при старте из Новосибирска, только дорога займет меньше времени — около 4-х часов. Вас ждёт родина Шукшина, гора Пикет, Чертов палец и Талдинские пещеры. А вечером вкусный ужин на турбазе.
Камышлинский водопад, Чуйский тракт и петроглифы урочища Калбак-Таш
Просыпаемся, завтракаем и выезжаем в 9 утра на источник Аршан Суу и к Камышлинскому водопаду. Дорога пройдет по Чуйскому тракту — это одна из самых красивых дорог России. Вас ждет несложный треккинг к Камышлинскому водопаду, после чего пообедаем и отправимся к Семинскому перевалу и перевалу Чике-Таман. Приготовьте фотоаппараты — виды здесь просто фантастические!
Остановимся в живописном месте, где две реки — Чуя и Катунь — сливаются в одну. Выглядит это очень необычно, так как реки имеют разный цвет: одна небесно-голубая, другая грязновато-серая. Проедем мимо памятника водителю Кольке Снегиреву из легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», преодолеем Катунские бомы — это узкие участки трассы с нависающими рядом скалами. Доберемся до урочища Калбак-Таш с древними петроглифами — наскальными рисунками, возраст которых оценивается в 2,5–8 тысяч лет.
Вечером заселимся на базу отдыха, поужинаем и отдохнем.
К перевалу Кату-Ярык
Завтракаем и отправляемся на юг Алтая. Туда, где высоченные горы, совсем нет связи — один из труднодоступных перевалов Кату-Ярык и долина реки Чулышман. Вы увидите долину озер и древние курганы, поднимитесь на смотровую площадку у водопада Бажи-Кая недалеко от перевала Кату-Ярык, откуда открывается прекрасный вид на долину. Спуск по серпантину немного взбодрит кровь адреналином.
Хайкинг по долине Чулышман
После завтрака вас ждёт путешествие в долину Чулышман к каменным грибам. Это чудо природы появились благодаря осадкам и выветриванию мягкой породы. Пройдем около 9 км по долине (с остановками и перекуса и), а вечером вернёмся на базу, поужинаем и отдохнем.
Чул-Оозы и фата невесты
Завтракаем и выезжаем к водопадам Фата невесты и Чул-Оозы. Поднимемся на смотровую площадку, насладимся видами и тишиной природы. У вас будет свободное время для прогулок, после чего вернёмся на базу и поужинаем.
Источник Аржан-Суу
Проснёмся, позавтракаем и отправимся к источнику Аржан-Суу. Отдохнем на природе и вечером вернёмся в Горно-Алтайск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трехразовое питание
- Трансфер по программе
- Экскурсионная программа и сопровождение опытного гида
- Экологические сборы
- Баня
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до места старта
- 1-местное размещение
- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу