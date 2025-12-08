У нас есть три места старта: в Горно-Алтайске, в Новосибирске и в Барнауле — вы можете выбрать тот вариант, который вам наиболее удобен. Программа первого дня и время встречи будут зависеть от места старта:

Старт из Горно-Алтайска. Встречаемся в 10-11 утра, едем к Талдинским пещерам и исследуем подземелья. Затем вас ждёт несложный четырехчасовой треккинг к скале Чертов палец, откуда открываются фантастические виды на горы. После этого отдохнем у озера Ая, заселимся на базу отдыха и поужинаем.

Старт из Новосибирска. Встречаемся в 4 утра и едем на Алтай. Дорога займет около 6-7 часов, по пути будем делать остановки в интересных местах: заглянем на родину писателя Василия Шукшина в деревню Сростки, полюбуемся видами с горы Пикет. Затем присоединимся присоединимся к группе, которая стартовала из Горно-Алтайска, и пойдем по той же программе: исследуем Талдинские пещеры и поднимемся к скале Чертов палец. Вечером заселимся на турбазу, поужинаем и отдохнем.

Старт из Барнаула. Выезжаем в 8 утра. Программа будет такая же, как и при старте из Новосибирска, только дорога займет меньше времени — около 4-х часов. Вас ждёт родина Шукшина, гора Пикет, Чертов палец и Талдинские пещеры. А вечером вкусный ужин на турбазе.