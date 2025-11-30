Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, Горно-Алтайск или район М...
30 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
44 900 ₽ за человека
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на машине
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи с 9:00 до 10:00. Реко...
28 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
44 900 ₽ за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами (в сборной мини-группе)
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30
29 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
79 900 ₽ за человека
-
15%
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Другое место и время встр...
4 дек в 08:00
11 дек в 08:00
42 500 ₽
50 000 ₽ за человека
-
15%
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
Увидеть на Гейзерное озеро, послушать древние легенды и проехаться по Чуйскому тракту
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на ж/д и автов...
3 мая в 08:00
17 мая в 08:00
77 010 ₽
90 600 ₽ за человека
Интернет-детокс и отдых от забот и суеты в горах Алтая
Уехать вдаль от цивилизации, влюбиться в бескрайние просторы и полюбоваться вечными ледниками
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
20 мар в 09:30
25 мар в 09:30
75 000 ₽ за человека
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
11 апр в 09:30
20 апр в 09:30
81 800 ₽ за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
Увидеть петроглифы и «Марс», проплыть по Телецкому озеру и узнать тайну алтайской принцессы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
139 900 ₽ за человека
-
10%
Автопутешествие по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, покорить перевалы и увидеть максимум природных достопримечательностей
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
74 025 ₽
82 250 ₽ за человека
Алтайские горы, Чуйский тракт и Чемальский район: главные достопримечательности в экспресс-туре
Насладиться реками и водопадами Алтая и зарядиться в местах силы
Начало: Горно-Алтайск (при необходимости можем забрать из ...
8 апр в 09:30
15 апр в 09:30
45 360 ₽ за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык и Телецкое озеро
Увидеть главные локации в море цветов, прокатиться на теплоходе-легенде и попробовать мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00 / центр Горно-Ал...
1 мая в 08:00
6 мая в 08:00
89 900 ₽ за человека
Алтайские активности: треккинг и хайкинг по долине Чулышман
Любоваться вершинами и каждый день гулять в живописных природных местах среди скал и водопадов
Начало: Новосибирск - 4 утра, Барнаул - 8 утра, Горно-Алта...
16 апр в 09:30
23 апр в 09:30
62 400 ₽ за человека
