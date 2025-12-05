Зимнее очарование Алтая: Манжерок, Камышлинский водопад и Голубые озёра
Заглянуть в «глаза Катуни», побывать на священном острове Патмос и покормить зубров с рук
Начало: Барнаул - 8:00, Бийск - 11:00, Горно-Алтайск - 13:...
5 дек в 08:00
19 дек в 08:00
47 770 ₽ за человека
-
25%
Алтайская сокровищница: автотур по знаковым природным локациям края в мини-группе
Увидеть Алтайский Марс, посетить Гейзерное озеро и заглянуть на остров Патмос
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, кафе, отель, 9:30 (возмож...
28 ноя в 09:30
5 дек в 09:30
33 600 ₽
44 800 ₽ за человека
Автотур в мини-группе по знаковым локациям Алтая в период цветения маральника
Посетить Гейзерное озеро, увидеть Алтайский Марс, осмотреть Пазырыкские курганы и попариться в бане
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30. Ж/д вокзал Барнаула, 8:30...
1 мая в 07:30
9 мая в 07:30
35 990 ₽ за человека
