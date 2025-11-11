Мои заказы

Автотур только для вашей компании: от Горно-Алтайска до границы с Монголией

Проехать по Чуйскому тракту, пройтись по красно-оранжевому Марсу и посетить другие популярные места
Комфортный автоформат позволит вам увидеть максимум локаций всего за 3 дня — дорога доведёт нас почти до границы с Монголией! Вас ждут панорамы Чуйского тракта и эффектные места по пути:
Марсы, Луна, Гейзерное озеро, слияния Чуи и Катуни, Семинский перевал, водопады и многое другое.

Рассмотрим крупнейшее в регионе собрание наскальных рисунков и огромные песчаные столбы, сформировавшиеся в результате природных катаклизмов. А ещё впечатлимся мощью Катуни и полюбуемся Северо-Чуйским хребтом. Тур проводится только для вашей компании от 2 человек.

Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании. Проживание оплачивается отдельно. Сообщите о ваших пожеланиях по гостинице, организатор предложит варианты и поможет забронировать.

Питание. Не входит в стоимость тура. Будем заезжать в проверенные места по маршруту.

Транспорт. Кроссовер Nissan X-Trail, минивэн Nissan Serena, минивэн повышенной комфортности Toyota Vellfire, Toyota.

Дети. От 10 лет.

Тур проводится индивидуально, только для вашей компании от 2 человек. Даты — любые, по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Навстречу горам и мощным потокам воды Алтая

Утром встречаемся в Горно-Алтайске и сразу же отправляемся в горы. Маршрут начнётся с Семинского перевала, самой высокой точки путешествия (1700 м). Лес здесь кедровый, и шишки можно взять с собой. Далее нас ждёт серпантин Чике-Таман с обзорной площадкой, откуда открывается панорамный вид на хребты Алтая.

На кордоне Кур-Кечу остановимся у Ильгуменского порога, где можно увидеть мощные потоки Катуни. Затем переедем к Цаплинскому мосту — первому в мире двухцепному вантовому мосту, соединяющему берега Катуни.

Посетим место слияния Чуи и Катуни — Чуй-Оозы. Воды рек здесь отличаются по цвету и плотности, что делает их границы чётко различимыми. Далее нас ждут Ининские стелы — огромные песчаные столбы, сформировавшиеся в результате природных катаклизмов. Прогуляемся к водопаду Ширлак, более известному как «Девичьи слёзы», а затем остановимся у памятника строителям Чуйского тракта и участка старой дороги.

Вечером заселимся в гостиницу в селе Акташ.

2 день

Северо-Чуйский хребет, Марсы и Луна, Гейзерное озеро

Первая локация на сегодня — смотровая площадка на Северо-Чуйский хребет, второй по высоте в российской части Алтая.

Затем отправимся в урочище Кызыл-Чин, известное как Марс-1, и прогуляемся среди каньонов с необычным рельефом. На Марсе-2 мы увидим разноцветные склоны, напоминающие знаменитую Радужную гору в Перу. Далее заглянем в зону под названием «Луна» — местность, сильно изменённую землетрясением.

Финальная точка дня — Гейзерное озеро. Это редкое природное явление, где на голубом дне постоянно меняются узоры из-за активности подводных гейзеров.

3 день

Красные ворота и петроглифы Калбак-Таш

День начнём с Красных ворот — узкого каньона, сложенного породами с высоким содержанием киновари. Затем отправимся к Уларским водопадам, каскады которых стекают со склонов Северо-Чуйского хребта.

Финальной точкой станет Калбак-Таш — крупнейшее в регионе собрание наскальных рисунков. Петроглифы, оставленные в каменном, бронзовом и железном веках, не имеют аналогов в мире и дают представление о жизни древних народов.

Путешествие завершится в Горно-Алтайске.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Транспорт повышенной проходимости в горах
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска или в городе (место и время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.
