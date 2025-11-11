Утром встречаемся в Горно-Алтайске и сразу же отправляемся в горы. Маршрут начнётся с Семинского перевала, самой высокой точки путешествия (1700 м). Лес здесь кедровый, и шишки можно взять с собой. Далее нас ждёт серпантин Чике-Таман с обзорной площадкой, откуда открывается панорамный вид на хребты Алтая.

На кордоне Кур-Кечу остановимся у Ильгуменского порога, где можно увидеть мощные потоки Катуни. Затем переедем к Цаплинскому мосту — первому в мире двухцепному вантовому мосту, соединяющему берега Катуни.

Посетим место слияния Чуи и Катуни — Чуй-Оозы. Воды рек здесь отличаются по цвету и плотности, что делает их границы чётко различимыми. Далее нас ждут Ининские стелы — огромные песчаные столбы, сформировавшиеся в результате природных катаклизмов. Прогуляемся к водопаду Ширлак, более известному как «Девичьи слёзы», а затем остановимся у памятника строителям Чуйского тракта и участка старой дороги.

Вечером заселимся в гостиницу в селе Акташ.