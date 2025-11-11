Автотур только для вашей компании: от Горно-Алтайска до границы с Монголией
Проехать по Чуйскому тракту, пройтись по красно-оранжевому Марсу и посетить другие популярные места
Комфортный автоформат позволит вам увидеть максимум локаций всего за 3 дня — дорога доведёт нас почти до границы с Монголией! Вас ждут панорамы Чуйского тракта и эффектные места по пути: читать дальше
Марсы, Луна, Гейзерное озеро, слияния Чуи и Катуни, Семинский перевал, водопады и многое другое.
Рассмотрим крупнейшее в регионе собрание наскальных рисунков и огромные песчаные столбы, сформировавшиеся в результате природных катаклизмов. А ещё впечатлимся мощью Катуни и полюбуемся Северо-Чуйским хребтом. Тур проводится только для вашей компании от 2 человек.
Тур проводится только для вашей компании.
Питание. Не входит в стоимость тура. Будем заезжать в проверенные места по маршруту.
Транспорт. Кроссовер Nissan X-Trail, минивэн Nissan Serena, минивэн повышенной комфортности Toyota Vellfire, Toyota.
Дети. От 10 лет.
Тур проводится индивидуально, только для вашей компании от 2 человек. Даты — любые, по согласованию.
Программа тура по дням
1 день
Навстречу горам и мощным потокам воды Алтая
Утром встречаемся в Горно-Алтайске и сразу же отправляемся в горы. Маршрут начнётся с Семинского перевала, самой высокой точки путешествия (1700 м). Лес здесь кедровый, и шишки можно взять с собой. Далее нас ждёт серпантин Чике-Таман с обзорной площадкой, откуда открывается панорамный вид на хребты Алтая.
На кордоне Кур-Кечу остановимся у Ильгуменского порога, где можно увидеть мощные потоки Катуни. Затем переедем к Цаплинскому мосту — первому в мире двухцепному вантовому мосту, соединяющему берега Катуни.
Посетим место слияния Чуи и Катуни — Чуй-Оозы. Воды рек здесь отличаются по цвету и плотности, что делает их границы чётко различимыми. Далее нас ждут Ининские стелы — огромные песчаные столбы, сформировавшиеся в результате природных катаклизмов. Прогуляемся к водопаду Ширлак, более известному как «Девичьи слёзы», а затем остановимся у памятника строителям Чуйского тракта и участка старой дороги.
Вечером заселимся в гостиницу в селе Акташ.
2 день
Северо-Чуйский хребет, Марсы и Луна, Гейзерное озеро
Первая локация на сегодня — смотровая площадка на Северо-Чуйский хребет, второй по высоте в российской части Алтая.
Затем отправимся в урочище Кызыл-Чин, известное как Марс-1, и прогуляемся среди каньонов с необычным рельефом. На Марсе-2 мы увидим разноцветные склоны, напоминающие знаменитую Радужную гору в Перу. Далее заглянем в зону под названием «Луна» — местность, сильно изменённую землетрясением.
Финальная точка дня — Гейзерное озеро. Это редкое природное явление, где на голубом дне постоянно меняются узоры из-за активности подводных гейзеров.
3 день
Красные ворота и петроглифы Калбак-Таш
День начнём с Красных ворот — узкого каньона, сложенного породами с высоким содержанием киновари. Затем отправимся к Уларским водопадам, каскады которых стекают со склонов Северо-Чуйского хребта.
Финальной точкой станет Калбак-Таш — крупнейшее в регионе собрание наскальных рисунков. Петроглифы, оставленные в каменном, бронзовом и железном веках, не имеют аналогов в мире и дают представление о жизни древних народов.
Виктор — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.