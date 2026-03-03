1 день

День 1. Прилет и старт тура. Аил, моторафтинг

10:00 Сбор и встреча группы.

11:00 Экскурсионная программа в Алтайском Аиле. Там мы познакомимся с бытом коренных жителей Алтая, обычаями, традициями и мировоззрением, а также послушаем горловое пение Кай.

12:30 Обед.

После вкусного обеда с национальной кухней отправимся на активный моторафтинг по Катуни. Это незабываемый отдых и приключение, а благодаря опытным инструкторам, которые уделят внимание каждому, оно станет более комфортным и безопасным. Камышлинский водопад — один из наиболее посещаемых и легкодоступных алтайских водопадов. Располагается на левом берегу реки Катунь. Водопад впечатление производит сильное: брызги, разбиваясь о скалы, эффектно переливаются на солнце. Особенно живописно выглядит главный скалистый каскад. Вода в водопаде холодная, но летом некоторые туристы решаются искупаться. Также мы увидим самую высокую часть Чуйского тракта: перевал Семинский. Семинский перевал — высочайший перевал на Чуйском тракте, высота 1717 м. До него добирается лишь малая часть туристов, большинство из них останавливаются у Аи, Манжерока и Чемала, именно поэтому здесь мы сможем спокойно погулять, насладиться тишиной без толпы туристов. Далее - размещение в глэмпинге в Онгудае, за ужином устроим вечер знакомств, весело проведем время в нашей дружной компании.

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