Описание тура
Недельное путешествие по Горному Алтаю с посещением самых живописных мест, популярных достопримечательностей и укромных уголков.
Передвижение на экспедиционном автобусе с проживанием на уютных турбазах. Маршрут проходит по Чуйскому тракту, входящему в топ-10 красивейших дорог мира, через высокогорную Курайскую степь с заснеженными вершинами и ледниками, Чуйскую степь вблизи Монголии. Программа включает посещение горных перевалов Семинский и Чике-Таман, сказочного Гейзерного озера, водопада Учар, места слияния могучих горных рек. Активная часть — рафтинг по бурной горной реке, прогулка по местности, напоминающей Марс, катание на катерах по Телецкому озеру и трекинг в отдельные дни до труднодоступных мест. Рассветы и закаты в горах, море новых эмоций и океан фотографий на фоне незабываемых красок Алтая. Подходит как для новичков, так и для опытных путешественников. Освободите память своих телефонов — крутых снимков будет огромное количество.
- Чуйский тракт
- Курайская степь
- Горы
- Долины реки Чулышман
- Перевал Кату Ярык
- Водопад Учар, Куркуре, Камышлинский
- Каменные грибы
- Алтайский Марс
- Рафтинг по Катуни
- Вояж на катерах по Телецкому озеру
- Ночевки в домиках
Программа тура по дням
День 1. Прилет и старт тура. Аил, моторафтинг
10:00 Сбор и встреча группы.
11:00 Экскурсионная программа в Алтайском Аиле. Там мы познакомимся с бытом коренных жителей Алтая, обычаями, традициями и мировоззрением, а также послушаем горловое пение Кай.
12:30 Обед.
После вкусного обеда с национальной кухней отправимся на активный моторафтинг по Катуни. Это незабываемый отдых и приключение, а благодаря опытным инструкторам, которые уделят внимание каждому, оно станет более комфортным и безопасным. Камышлинский водопад — один из наиболее посещаемых и легкодоступных алтайских водопадов. Располагается на левом берегу реки Катунь. Водопад впечатление производит сильное: брызги, разбиваясь о скалы, эффектно переливаются на солнце. Особенно живописно выглядит главный скалистый каскад. Вода в водопаде холодная, но летом некоторые туристы решаются искупаться. Также мы увидим самую высокую часть Чуйского тракта: перевал Семинский. Семинский перевал — высочайший перевал на Чуйском тракте, высота 1717 м. До него добирается лишь малая часть туристов, большинство из них останавливаются у Аи, Манжерока и Чемала, именно поэтому здесь мы сможем спокойно погулять, насладиться тишиной без толпы туристов. Далее - размещение в глэмпинге в Онгудае, за ужином устроим вечер знакомств, весело проведем время в нашей дружной компании.
Чуйский тракт, слияния рек Чуи и Катуни
После вкусного завтрака мы продолжим наше путешествие.
Проедем горный перевал Чике-Таман, один из самых серпантинных и живописных перевалов Горного Алтая. Высота составляет 1295 метров над уровнем моря.
Продолжая наш путь по Чуйскому тракту, увидим великолепия слияния рек Чуи и Катуни.
Чуя и Катунь имеют разный цвет воды, поэтому это место выглядит действительно уникальным. Вода разных цветов градиентно смешивается, размывая границы рек, становится одним целым.
Посетим по настоящему сильное место - Калбак-Таш археологический памятник в Онгудайском районе Республики Алтай, один из самых известных комплексов наскальной живописи в Горном Алтае.
Знаменитое наследие Калбак-Таш — около 3000 изображений, возраст которых оценивается в 2,58 тысяч лет: рисунки создавались в разные периоды, от неолита до древнетюркской эпохи, использовались сначала каменные, затем металлические орудия.
Проедем через красивейшие обзорные площадки тракта и разместимся в гостевом доме.
небом.
Устроим ужин, будем делиться впечатлениями, петь песни и наслаждаться удивительно низким Алтайским небом.
Гейзерное озеро. Алтайский марс
В 9 утра отправимся на Гейзерное озеро.
Это единственное в своем роде — редкое по красоте озеро, чистое, незамерзающее даже зимой. Всегда открытый в Космос земной глаз удивительного бирюзового цвета.
Фотографиям отсюда позавидуют отдыхающие на Мальдивах, красота девственной природы поражает!
Жизнь на Марсе есть! И мы это проверим на Алтайском Марсе.
Нас ждёт незабываемое приключение, такого вы еще не видели! Пересядем на машины повышенной проходимости.
Кто бы мог подумать, что такие пейзажи можно увидеть не то что на Земле, но и у нас, в России?!
Здесь мы совершим прогулку по разноцветным скалам. Пейзажи не оставят вас равнодушными. Это прекрасное место ни на что не похоже, это стоит того, чтобы увидеть!
Сотни шикарных фотографий вам точно обеспечены!
По пути назад насладимся пейзажами снежных гор выше облаков в Курайской степи.
Дорога у нас будет проходить через Красные ворота, это участок трассы длинной 36км. С двух сторон над нами будут возвышаться величественные красные скалы, ощущение будто мы попали в фантастический Голливудский фильм.
Остановимся у таинственного озера Киделю, прогуляемся вдоль воды, которая отражает всю мощь Алтайских гор, возвышенных вокруг озера. В переводе с Алтайского Киделю - жертвенник, ходит немало легенд об обрядах, проходивших здесь с участием шаманов. Прочувствуем на себе эту таинственную атмосферу. Заселение в гостевой дом в селе Улаган.
Кату Ярык
Ранний подъем и завтрак, отправляемся дальше, на встречу приключениям!
В этот день не будет сотовой связи и интернета.
Долина реки Чулышман — живописное и безумно красивое место, заслуживающее внимания не только российских путешественников.
Когда-то через нее в Западную Монголию проходили маршруты кочевников. Про некоторые азиатские народы здесь напоминают многочисленные курганы. Один из комплексов, служивший захоронением вождей, так и называется Пазырыкские курганы.
Наряду с этими рукотворными достопримечательностями долина может похвастаться и уникальными объектами, созданными самой природой.
Далее держим путь на перевал Кату Ярык, чтобы до него добраться, нам придется преодолеть путь по захватывающему дух, серпантину! Угол наклона склона 70%!
Кату-Ярык (буквально переводится как твёрдая расщелина) — представляет собой горный проход в виде узкого серпантина, ведущий в долину Чулышман.
Этот путь того стоит, преодолев его, мы поднимемся на смотровую площадку, где от вида можно потерять голову! Перед нами раскроется вид на весь перевал с перепадами высот в 900м!
После посещения смотровой площадки, мы спустимся в долину и прогуляемся до водопада Куркуре (трекинг), который считается одним из самых красивых в Алтайском крае. Будет заброска на моторной лодке.
Этот день вы еще долго будите вспоминать и чистить карту памяти телефона.
Вечером после насыщенного дня мы отправимся на ужин у костра и отдохнём в жаркой бане.
Проживание в тур базе на берегу реки.
Водопад Учар
Ранний завтрак и мы отправляемся в дикое путешествие.
Большой Чульчинский водопад, более известный как Учар, считается одной из самых труднодоступных достопримечательностей не только Алтая, но и всей России.
Водопад находится на правом притоке Чулышмана реке Чульча в 9 километрах от её устья.
Предстоит преодолеть 11 км в одну сторону непростой дороги, где лес чередуется со скалами. Чульчинская долина завораживает красотой нетронутой природы, но переход по ней потребует сил.
По желанию можно не идти в трекинг, а остаться отдыхать в долине. Тут есть конные прогулки, рафтинг.
Каменные грибы
С утра отправимся в трекинг на Каменные грибы.
Урочище Аккурум с каменными грибами — одно из чудес России, которое находится на территории республики Алтай в ущелье Карусу Алтайского заповедника.
Трекинг до грибов, фоткаемся и едем дальше на самый Юг Телецкого озера.
После такой прогулки мы вместе отдохнём, устроим яркий вечер у костра в нашей дружной компании.
Телецкое озеро
С утра загружаемся на паром и отправляемся в вояж через Все Телецкое Озеро.
Телецкое озеро — одна из главных достопримечательностей Алтая, посмотреть на которую приезжают туристы и путешественники со всего мира. Это место — святыня для многих народов, храм девственной дикой природы, место силы, одно из 15 глубочайших озер планеты с кристально чистой водой! Оно включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия Юнеско.
Телецкое озеро это второе озеро после Байкала по своей прелести в России.
В нашу водную экскурсию входит посещение самых живописных мест Телецкого озера, свежая уха на костре, травяной чай. Наши опытные капитаны-экскурсоводы расскажут истории и легенды Телецкого озера, ответят на все интересующие вопросы.
Сделаем прогулку на катере по Телецкому озеру. Обед на водопаде Корбу.
Завершение программы вечером в Горно Алтайске, вы можете улететь рейсом после 20.00 или остановиться в жилье в Манжерок или Горно Алтайске и улететь на следующий день
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание в туре (начиная с обеда день 1 и по завтрак день 7), питание осуществляется в кафе или на тур базах, на трекингах обед-перекус. Не включен обед 2 раза по пути следования автобуса в день 2 и в день 7
- Проживание на турбазах 6 ночей. Размещение 2-4 местное
- Работа опытного гида
- Полное сопровождение на всех этапах тура
- Все транспортное сопровождение на микроавтобусе согласно программе, водитель, топливо
- Экскурсионное обслуживание
- Заброски на транспорте повышенной проходимости на Марсе, в долине реки Чулышман
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Трансфер групповой из аэропорта и в аэропорт г. Горно-Алтайск в первый и последний дни тура
- Моторафтинг по горной реке
- Комплимент и подарок
- Памятный сувенир
- Регистрация в Мчс, все сборы и оплаты нац парков, оформление разрешений на посещения
- Входные билеты на Гейзерное озеро, Марс 1, Калбак Таш
- Заброска на катере на Каменные грибы и водопад Учар
- Баня 2 раза
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска или до Барнаула
- Питание в дороге по пути следования: 2 раза в кафе
- Личные расходы, сувениры - Доп. развлечения