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Магическая природа Алтая: горы, загадочные озёра и инопланетные пейзажи

Чуйский тракт, слияние Чуи и Катуни, петроглифы, озеро Киделю и «алтайский Марс»
За одно путешествие мы покажем главные природные контрасты Алтая: промчимся по легендарному Чуйскому тракту, послушаем гул Ильгуменских порогов и Катунских террас и исследуем древнюю наскальную живопись.

Узнаем тайну Мёртвого озера, полюбуемся
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отражением гор в водах Киделю и причудливыми рисунками на поверхности Гейзерного озера. А ещё побываем на Марсе и Луне — в урочище Кызыл-Чин, пейзажи которого напоминают другие планеты. Старт тура возможен из Горно-Алтайска, Барнаула и Бийска.

Магическая природа Алтая: горы, загадочные озёра и инопланетные пейзажи
Магическая природа Алтая: горы, загадочные озёра и инопланетные пейзажи
Магическая природа Алтая: горы, загадочные озёра и инопланетные пейзажи

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменские пороги и петроглифы

Отправимся в путешествие по главной дороге Алтая — Чуйскому тракту. Нас ждут два горных перевала: Семинский с его могучими кедрами и живописный Чике-Таман. Остановимся у Ильгуменских порогов — мощного и зрелищного участка Катуни, где можно наблюдать бурлящие потоки воды.

Далее увидим место слияния рек Чуи и Катуни, Катунские террасы с их впечатляющими геологическими формами, петроглифы в святилище Калбак-Таш.

Вечером заселимся в гостиницу в районе села Акташ.

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменские пороги и петроглифыЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменские пороги и петроглифыЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменские пороги и петроглифы
2 день

Красные Ворота, озёра Чейбеккёль и Киделю перевал Кату-Ярык

Посетим Красные Ворота — место, где дорога буквально прорублена в скалах алого цвета. Затем отправимся к озеру Чейбеккёль, также известному как Мёртвое. В нём не живут рыбы, а ещё оно не прогревается даже летом. Полюбуемся озером Киделю: оно окружено густым лесом, а вдали виднеются заснеженные вершины Курайского хребта. Преодолеем перевал Кату-Ярык, ведущий в Чулышманскую долину.

Красные Ворота, озёра Чейбеккёль и Киделю перевал Кату-ЯрыкКрасные Ворота, озёра Чейбеккёль и Киделю перевал Кату-ЯрыкКрасные Ворота, озёра Чейбеккёль и Киделю перевал Кату-Ярык
3 день

Гейзерное озеро, Курайская степь, Марс и Луна

Побываем на Гейзерном озере с причудливыми узорами на поверхности воды. Насладимся панорамами Северо-Чуйского хребта и просторами Курайской степи. Прибудем на Марс-1 и Марс-2 — урочище с красно-оранжевыми холмами, напоминающими поверхность другой планеты. А ещё исследуем Луну!

Вернёмся в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту к 20:00 и заселимся в гостиницу. На этом наш тур завершён.

Гейзерное озеро, Курайская степь, Марс и ЛунаГейзерное озеро, Курайская степь, Марс и Луна

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет38 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины - ок. 700-800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул (пр. Ленина, 107), 5:30-6:00; Бийск (ул. Красноармейская 43), 8:00-8:30; Горно-Алтайск, (аэропорт или пр. Коммунистический, 53), 10:00-10:30
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 75 туристов
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