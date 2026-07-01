Магическая природа Алтая: горы, загадочные озёра и инопланетные пейзажи
Чуйский тракт, слияние Чуи и Катуни, петроглифы, озеро Киделю и «алтайский Марс»
За одно путешествие мы покажем главные природные контрасты Алтая: промчимся по легендарному Чуйскому тракту, послушаем гул Ильгуменских порогов и Катунских террас и исследуем древнюю наскальную живопись.
отражением гор в водах Киделю и причудливыми рисунками на поверхности Гейзерного озера. А ещё побываем на Марсе и Луне — в урочище Кызыл-Чин, пейзажи которого напоминают другие планеты. Старт тура возможен из Горно-Алтайска, Барнаула и Бийска.
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 8 лет.
Программа тура по дням
1 день
Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменские пороги и петроглифы
Отправимся в путешествие по главной дороге Алтая — Чуйскому тракту. Нас ждут два горных перевала: Семинский с его могучими кедрами и живописный Чике-Таман. Остановимся у Ильгуменских порогов — мощного и зрелищного участка Катуни, где можно наблюдать бурлящие потоки воды.
Далее увидим место слияния рек Чуи и Катуни, Катунские террасы с их впечатляющими геологическими формами, петроглифы в святилище Калбак-Таш.
Вечером заселимся в гостиницу в районе села Акташ.
2 день
Красные Ворота, озёра Чейбеккёль и Киделю перевал Кату-Ярык
Посетим Красные Ворота — место, где дорога буквально прорублена в скалах алого цвета. Затем отправимся к озеру Чейбеккёль, также известному как Мёртвое. В нём не живут рыбы, а ещё оно не прогревается даже летом. Полюбуемся озером Киделю: оно окружено густым лесом, а вдали виднеются заснеженные вершины Курайского хребта. Преодолеем перевал Кату-Ярык, ведущий в Чулышманскую долину.
3 день
Гейзерное озеро, Курайская степь, Марс и Луна
Побываем на Гейзерном озере с причудливыми узорами на поверхности воды. Насладимся панорамами Северо-Чуйского хребта и просторами Курайской степи. Прибудем на Марс-1 и Марс-2 — урочище с красно-оранжевыми холмами, напоминающими поверхность другой планеты. А ещё исследуем Луну!
Вернёмся в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту к 20:00 и заселимся в гостиницу. На этом наш тур завершён.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
38 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Горно-Алтайска и обратно
Обеды и ужины - ок. 700-800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул (пр. Ленина, 107), 5:30-6:00; Бийск (ул. Красноармейская 43), 8:00-8:30; Горно-Алтайск, (аэропорт или пр. Коммунистический, 53), 10:00-10:30
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 75 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие туры на «Магическая природа Алтая: горы, загадочные озёра и инопланетные пейзажи»