Отправимся в путешествие по главной дороге Алтая — Чуйскому тракту. Нас ждут два горных перевала: Семинский с его могучими кедрами и живописный Чике-Таман. Остановимся у Ильгуменских порогов — мощного и зрелищного участка Катуни, где можно наблюдать бурлящие потоки воды.

Далее увидим место слияния рек Чуи и Катуни, Катунские террасы с их впечатляющими геологическими формами, петроглифы в святилище Калбак-Таш.

Вечером заселимся в гостиницу в районе села Акташ.