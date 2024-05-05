Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Вы увидите эту красоту, заберетесь в древние пещеры, исследуете петроглифы, которым несколько тысяч лет, и даже побываете на Алтайском Марсе! Нас ждет множество видовых точек: горные реки, озера, подвесные мосты и живописные скалы, а вдобавок к этому — дегустация натурального меда на пасеке и Алтайский Стоунхендж.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Описание
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. Гостиница Путник Алтая или с доплатой возможны отели: парк-отель Манжерок, эко-отель Марсель, парк-отель Ая, Алтай Пелас, Алтай Пелас Шале, Гранд Шале Алтай, Манжерок, Сказка Алтая. Затем остановимся в гостинице «Расул», или турбазах «Хуторок» / «Зеленый мох» / «Майман» / «Республика». Перед вылетом — снова ночь в Grand Hotel Altay или отеле Игман. Возможны турбазы и отели аналогичного уровня. Номера с удобствами.
Стоимость тура дана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу входят завтраки в гостинице и 2 ужина в кафе в посёлке Акташ. Обедаем в кафе по пути.
Программа тура по дням
Тайна алтайской принцессы и канатная дорога Манжерок
Мумия алтайской принцессы. Встретимся в аэропорту Горно-Алтайска и сразу начнем знакомиться с историей Алтая — поедем в Национальный музей имени Анохина. Любителям археологии и древностей здесь точно понравится — огромная коллекция археологических артефактов, сопоставимая со столичными городами, и, самое главное, настоящая мумия принцессы Укока, которая относится к периоду V–III вв. до н. э.. С ней связана загадочная история — вы узнаете ее, когда будете спускаться к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию, мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать).
Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед — в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок. Поднимемся по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбуемся чудесными видами и посмотрим на реку Катунь сверху. Вечером заселимся в отель или на турбазу района Соузга-Манжерок.
По Телецкому озеру на легендарном теплоходе или катере
После завтрака в отеле выдвигаемся на Телецкое озеро — крупнейший водоем Южной Сибири и одно из самых глубоких озер России. Погуляем по берегу, а потом прокатимся на теплоходе «Пионер Алтая» или на катере (в зависимости от навигации). Это не обычное судно, а настоящая легенда! Теплоход ходил по Телецкому озеру еще с 1968 года, в 90-е годы долго стоял без дела, а потом снова вернулся в строй в 2014 году. Вы услышите историю необычного корабля и легенды, связанные с Телецким озером, посмотрите с палубы мысы Айран и Ажи, Камгинский залив, а также два водопада Корбу и Чедор.
Время прогулки на катере — около 2,5 часов, на теплоходе — около 5,5 часов.
После прогулки на корабле пообедаем в селе Артыбаш и вернемся в отель. Вечером будет немного свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по окрестностям и сходить на ужин.
Чемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёд
Ворота Сартакпая. Сегодня исследуем популярный среди туристов Чемальский район. После завтрака отправимся к первой ГЭС на Алтае и увидим слияние Чемала и Катуни. Пройдем по Козьей тропе и увидим Ворота Сартакпая — узкий проход между скал. Вы узнаете историю героя алтайского эпоса Сартакпая и послушаете бурлящий шум горной реки.
Остров-скала с подвесным мостом. Затем дойдем до острова Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Алтайский мед. После поедем на пасеку. Вы посмотрите, как живут пчелы, научитесь разбираться в разных сортах меда и попробуете разные его виды. При желании можно будет приобрести алтайский мед себе и друзьям.
Пейзаж Долины Духов. Пообедаем и отправимся к урочищу Чеч-Кыш, которое еще называют «Долиной Духов». Вы узнаете легенду, которая связана с этими местами, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на реку Катунь.
Вечером вернемся в отель и отдохнем.
Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
По Чуйскому тракту. После завтрака выселяемся из отеля и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, а вода здесь не замерзает даже зимой.
Поужинаем в кафе в п. Акташе, после чего заселимся в отель или на трубазу в этом посёлке.
Ледники Актру, долина Чулышман или Алтайский Стоунхендж
После завтрака у нас будет экскурсия на выбор. Соберем пожелания от каждого и определим экскурсию по большинству голосов. При необходимости разделимся на две группы (если наберется больше трех желающих).
Вариант 1: Перевал Кату-Ярык и долина реки Чулышман. Первая остановка — Красные ворота, невероятно красивые скалы розово-красного цвета, где получаются отличные фотографии. Затем остановимся возле горного озера Киделю, а потом доберемся до села Улаган и осмотрим древние Пазырыкские курганы — захоронения скифского периода VI–III вв. до н. э. Преодолеем перевал Кату-Ярык, от вида которого захватывает дух, и спустимся в долину Чулышман. В зависимости погоды, прогуляемся до водопада Куркуре (в одну сторону 1,3 км), или до водопада Тюл Оозы, или до смотровой на водопад Кулузун.
Вариант 2: ледники Актру. Отправимся на внедорожниках к северному склону Северо-Чуйского хребта. Там в зависимости от вашего желания выберем треккинговый маршрут по силам: к Долине Гномов, по долине реки Актру или до Водопадного ручья и ледника Малый Актру.
Вариант 3: Алтайский Стоунхендж. Поедем к Тархатинскому мегалитическому комплексу, который называют Алтайским Стоунхенджем. Камни расположены с учетом магнитных свойств, из-за этого внутри образуется геомагнитная аномалия, влияющая на поведение человека и животных. Говорят, что здесь можно очистить свое энергетическое поле.
Поужинаем и вернемся на нашу базу.
Алтайский Марс
Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-жёлтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей.
Затем нас ждет дорога обратно: прибудем в Горно-Алтайск и заселимся в отель Гранд Алтай или отель Игман (возможны и другие отели аналогичного уровня).
Возвращение домой
Мы завтракаем (возможен ранний завтрак в формате ланч-боксов) и выезжаем в аэропорт Горно-Алтайска. Можно приобретать билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в гостиницах и базах отдыха (стоимость дана на 1 человека при 2-местном размещении), номера с удобствами
- Экскурсии по программе
- Входные билеты, кроме билета на канатную дорогу
- Завтраки и 2 ужина
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение (по запросу, от 10000 руб., ) - подселения нет
- Обеды и ужины, не включённые в программу
- Страховка от клеща
- Баня, другие личные расходы
- Канатная дорога на курорте Манжерок - 1200 руб. /взрослый
- Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб/водопад (только наличные!)