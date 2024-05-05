Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Авторский тур в Горно-Алтайске

Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде

В мае на Алтае цветет маральник — горы покрываются яркими розовыми цветами.

Вы увидите эту красоту, заберетесь в древние пещеры, исследуете петроглифы, которым несколько тысяч лет, и даже побываете на Алтайском Марсе! Нас ждет множество видовых точек: горные реки, озера, подвесные мосты и живописные скалы, а вдобавок к этому — дегустация натурального меда на пасеке и Алтайский Стоунхендж.
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Ближайшие даты:
5
мая
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Гостиница Путник Алтая или с доплатой возможны отели: парк-отель Манжерок, эко-отель Марсель, парк-отель Ая, Алтай Пелас, Алтай Пелас Шале, Гранд Шале Алтай, Манжерок, Сказка Алтая. Затем остановимся в гостинице «Расул», или турбазах «Хуторок» / «Зеленый мох» / «Майман» / «Республика». Перед вылетом — снова ночь в Grand Hotel Altay или отеле Игман. Возможны турбазы и отели аналогичного уровня. Номера с удобствами.

Стоимость тура дана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В программу входят завтраки в гостинице и 2 ужина в кафе в посёлке Акташ. Обедаем в кафе по пути.

Программа тура по дням

1 день

Тайна алтайской принцессы и канатная дорога Манжерок

Мумия алтайской принцессы. Встретимся в аэропорту Горно-Алтайска и сразу начнем знакомиться с историей Алтая — поедем в Национальный музей имени Анохина. Любителям археологии и древностей здесь точно понравится — огромная коллекция археологических артефактов, сопоставимая со столичными городами, и, самое главное, настоящая мумия принцессы Укока, которая относится к периоду V–III вв. до н. э.. С ней связана загадочная история — вы узнаете ее, когда будете спускаться к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию, мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать).

Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед — в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок. Поднимемся по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбуемся чудесными видами и посмотрим на реку Катунь сверху. Вечером заселимся в отель или на турбазу района Соузга-Манжерок.

Тайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога Манжерок
2 день

По Телецкому озеру на легендарном теплоходе или катере

После завтрака в отеле выдвигаемся на Телецкое озеро — крупнейший водоем Южной Сибири и одно из самых глубоких озер России. Погуляем по берегу, а потом прокатимся на теплоходе «Пионер Алтая» или на катере (в зависимости от навигации). Это не обычное судно, а настоящая легенда! Теплоход ходил по Телецкому озеру еще с 1968 года, в 90-е годы долго стоял без дела, а потом снова вернулся в строй в 2014 году. Вы услышите историю необычного корабля и легенды, связанные с Телецким озером, посмотрите с палубы мысы Айран и Ажи, Камгинский залив, а также два водопада Корбу и Чедор.

Время прогулки на катере — около 2,5 часов, на теплоходе — около 5,5 часов.

После прогулки на корабле пообедаем в селе Артыбаш и вернемся в отель. Вечером будет немного свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по окрестностям и сходить на ужин.

По Телецкому озеру на легендарном теплоходе или катереПо Телецкому озеру на легендарном теплоходе или катереПо Телецкому озеру на легендарном теплоходе или катереПо Телецкому озеру на легендарном теплоходе или катере
3 день

Чемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёд

Ворота Сартакпая. Сегодня исследуем популярный среди туристов Чемальский район. После завтрака отправимся к первой ГЭС на Алтае и увидим слияние Чемала и Катуни. Пройдем по Козьей тропе и увидим Ворота Сартакпая — узкий проход между скал. Вы узнаете историю героя алтайского эпоса Сартакпая и послушаете бурлящий шум горной реки.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем дойдем до острова Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Алтайский мед. После поедем на пасеку. Вы посмотрите, как живут пчелы, научитесь разбираться в разных сортах меда и попробуете разные его виды. При желании можно будет приобрести алтайский мед себе и друзьям.

Пейзаж Долины Духов. Пообедаем и отправимся к урочищу Чеч-Кыш, которое еще называют «Долиной Духов». Вы узнаете легенду, которая связана с этими местами, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на реку Катунь.

Вечером вернемся в отель и отдохнем.

Чемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёдЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёдЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёдЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёдЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёдЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёдЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёдЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мёд
4 день

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро

По Чуйскому тракту. После завтрака выселяемся из отеля и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, а вода здесь не замерзает даже зимой.

Поужинаем в кафе в п. Акташе, после чего заселимся в отель или на трубазу в этом посёлке.

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
5 день

Ледники Актру, долина Чулышман или Алтайский Стоунхендж

После завтрака у нас будет экскурсия на выбор. Соберем пожелания от каждого и определим экскурсию по большинству голосов. При необходимости разделимся на две группы (если наберется больше трех желающих).

Вариант 1: Перевал Кату-Ярык и долина реки Чулышман. Первая остановка — Красные ворота, невероятно красивые скалы розово-красного цвета, где получаются отличные фотографии. Затем остановимся возле горного озера Киделю, а потом доберемся до села Улаган и осмотрим древние Пазырыкские курганы — захоронения скифского периода VI–III вв. до н. э. Преодолеем перевал Кату-Ярык, от вида которого захватывает дух, и спустимся в долину Чулышман. В зависимости погоды, прогуляемся до водопада Куркуре (в одну сторону 1,3 км), или до водопада Тюл Оозы, или до смотровой на водопад Кулузун.

Вариант 2: ледники Актру. Отправимся на внедорожниках к северному склону Северо-Чуйского хребта. Там в зависимости от вашего желания выберем треккинговый маршрут по силам: к Долине Гномов, по долине реки Актру или до Водопадного ручья и ледника Малый Актру.

Вариант 3: Алтайский Стоунхендж. Поедем к Тархатинскому мегалитическому комплексу, который называют Алтайским Стоунхенджем. Камни расположены с учетом магнитных свойств, из-за этого внутри образуется геомагнитная аномалия, влияющая на поведение человека и животных. Говорят, что здесь можно очистить свое энергетическое поле.

Поужинаем и вернемся на нашу базу.

Ледники Актру, долина Чулышман или Алтайский СтоунхенджЛедники Актру, долина Чулышман или Алтайский СтоунхенджЛедники Актру, долина Чулышман или Алтайский СтоунхенджЛедники Актру, долина Чулышман или Алтайский СтоунхенджЛедники Актру, долина Чулышман или Алтайский СтоунхенджЛедники Актру, долина Чулышман или Алтайский Стоунхендж
6 день

Алтайский Марс

Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-жёлтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей.

Затем нас ждет дорога обратно: прибудем в Горно-Алтайск и заселимся в отель Гранд Алтай или отель Игман (возможны и другие отели аналогичного уровня).

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
7 день

Возвращение домой

Мы завтракаем (возможен ранний завтрак в формате ланч-боксов) и выезжаем в аэропорт Горно-Алтайска. Можно приобретать билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в гостиницах и базах отдыха (стоимость дана на 1 человека при 2-местном размещении), номера с удобствами
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты, кроме билета на канатную дорогу
  • Завтраки и 2 ужина
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
  • Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение (по запросу, от 10000 руб., ) - подселения нет
  • Обеды и ужины, не включённые в программу
  • Страховка от клеща
  • Баня, другие личные расходы
  • Канатная дорога на курорте Манжерок - 1200 руб. /взрослый
  • Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб/водопад (только наличные!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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