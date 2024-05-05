В мае на Алтае цветет маральник — горы покрываются яркими розовыми цветами. Вы увидите эту красоту, заберетесь в древние пещеры, исследуете петроглифы, которым несколько тысяч лет, и даже побываете на Алтайском Марсе! Нас ждет множество видовых точек: горные реки, озера, подвесные мосты и живописные скалы, а вдобавок к этому — дегустация натурального меда на пасеке и Алтайский Стоунхендж.

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Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.