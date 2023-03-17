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в плане размешения- туалеты на этаже, ложки, вилки на кассе. . т. д. Тур классный, это просто потрясающее время или нам просто повезло с погодой и гидом, а возможно дУхи Алтая позволили все увидеть! Я бы скорей назвала этот тут Энергетический ретрит с красотами Алтая! Гид наш -это человек энциклопедия и находка для нас! С таким упоением и полным погружением в тур и нас редко встретишь! Спасибо огромное Алексею и спасибо Наталии за такого гида! С небольшими организационными вопросами все решилось достаточно быстро что порадовало! Здорово что можно было ипровизировать по ходу и гибкость временная и программная особый плюс этой программы или этого гида! В Актоше нашли супер кафе, отметили на яндекс карты. Вкусно накормили, место не входило в программу но единственное оказалось приемлемым. Если кто захочет баню, заказывайте в Эко отеле Природе (лично видела баню), в Актоше не стоит (на март сезон, летом говорят есть еще места), разочарование некое по самой бане (сухая, без купели, грязная и не совсем безопасная) и ее организации. Можно отметить «градусную» радость при объяснениях хозяйки как работает баня - как местное гостеприиство! Огромное спасибо Сергею (Эко отель Природа) за супер поездки на снегоходах! Сам отель на 5! Белки бегают, шишки кругом! Лесные красоты и запахи кедрача и сосен это не передать! Грузди в Белокурихе (кафе Баваренок) это что то не земное, кто любит грибы поймете что такое хрустящие грузди! Никогда не ела их со сметаной но их подавали со сметаной и луком! Девчонки там душевные! Манжерок отель не могу сказать что какое то экзотическое место, но номер 97 в котедже очень даже с видом на сосны. Питание вполне хорошо- завтраки! Плюс рыночек рядом с местными разносолами и сувенирами! Попробуйте Латте с кедровыми орешками - на этом рыночке или наверху на ГЛК. Это вкусно очень. Если где то будете брать в другом месте спрашивайте если они их дробят! С дробленными не вкусно! Про природу Алтая писать даже не стоит, это надо видеть! Ни одна фотка, а их я сделала тысячи не передает все краски! И да наш совет! Берите с собой друзей по тактм же интересам и глинтвейн! На всем протежении тура а это почти 1500 км мы находили где его сварить! Это тоже один из больших плюсов (в смысле отсутвтвие лакшари сервиса и наличие кухонь в гостиницах).