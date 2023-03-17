5 дней
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или центр Горно-Алтайска, ...
5 фев в 08:00
9 фев в 08:00
49 900₽ за человека
3 дня
Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации Алтая
Увидеть алтайский Марс, изучить петроглифы и очароваться гладью Гейзерного озера
Начало: Встречаем вас в центре Новосибирска в 6:00, в Барн...
1 мая в 06:00
3 мая в 06:00
21 000₽ за человека
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00 и в центре Горно...
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
74 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- MMargarita17 марта 2023Летела на Алтай первый раз! Критерии Основные это перезагруз, эмоции, выдохнуть, отвлечься и удивиться в позитиве! Еще одно, никакого советского союза
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Из центра»
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