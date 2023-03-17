Туры из центра Горно-Алтайска

Найдено 3 тура в категории «Из центра» в Горно-Алтайске, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
На машине
1 отзыв
5 дней
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или центр Горно-Алтайска, ...
5 фев в 08:00
9 фев в 08:00
49 900 за человека
Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации Алтая
3 дня
Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации Алтая
Увидеть алтайский Марс, изучить петроглифы и очароваться гладью Гейзерного озера
Начало: Встречаем вас в центре Новосибирска в 6:00, в Барн...
1 мая в 06:00
3 мая в 06:00
21 000 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
На машине
На теплоходе
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00 и в центре Горно...
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
74 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • M
    Margarita
    17 марта 2023
    И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
    Летела на Алтай первый раз! Критерии Основные это перезагруз, эмоции, выдохнуть, отвлечься и удивиться в позитиве! Еще одно, никакого советского союза
    читать дальше

    в плане размешения- туалеты на этаже, ложки, вилки на кассе. . т. д. Тур классный, это просто потрясающее время или нам просто повезло с погодой и гидом, а возможно дУхи Алтая позволили все увидеть! Я бы скорей назвала этот тут Энергетический ретрит с красотами Алтая! Гид наш -это человек энциклопедия и находка для нас! С таким упоением и полным погружением в тур и нас редко встретишь! Спасибо огромное Алексею и спасибо Наталии за такого гида! С небольшими организационными вопросами все решилось достаточно быстро что порадовало! Здорово что можно было ипровизировать по ходу и гибкость временная и программная особый плюс этой программы или этого гида! В Актоше нашли супер кафе, отметили на яндекс карты. Вкусно накормили, место не входило в программу но единственное оказалось приемлемым. Если кто захочет баню, заказывайте в Эко отеле Природе (лично видела баню), в Актоше не стоит (на март сезон, летом говорят есть еще места), разочарование некое по самой бане (сухая, без купели, грязная и не совсем безопасная) и ее организации. Можно отметить «градусную» радость при объяснениях хозяйки как работает баня - как местное гостеприиство! Огромное спасибо Сергею (Эко отель Природа) за супер поездки на снегоходах! Сам отель на 5! Белки бегают, шишки кругом! Лесные красоты и запахи кедрача и сосен это не передать! Грузди в Белокурихе (кафе Баваренок) это что то не земное, кто любит грибы поймете что такое хрустящие грузди! Никогда не ела их со сметаной но их подавали со сметаной и луком! Девчонки там душевные! Манжерок отель не могу сказать что какое то экзотическое место, но номер 97 в котедже очень даже с видом на сосны. Питание вполне хорошо- завтраки! Плюс рыночек рядом с местными разносолами и сувенирами! Попробуйте Латте с кедровыми орешками - на этом рыночке или наверху на ГЛК. Это вкусно очень. Если где то будете брать в другом месте спрашивайте если они их дробят! С дробленными не вкусно! Про природу Алтая писать даже не стоит, это надо видеть! Ни одна фотка, а их я сделала тысячи не передает все краски! И да наш совет! Берите с собой друзей по тактм же интересам и глинтвейн! На всем протежении тура а это почти 1500 км мы находили где его сварить! Это тоже один из больших плюсов (в смысле отсутвтвие лакшари сервиса и наличие кухонь в гостиницах).

    Летела на Алтай первый раз! Критерии Основные это перезагруз, эмоции, выдохнуть, отвлечься и удивиться в позитиве!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Из центра»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
  2. Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации Алтая
  3. Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Марсианские горы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в феврале 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Из центра" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 74 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Из центра», 1 ⭐ отзыв, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель