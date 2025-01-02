Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой тёплые вещи.
Проживание. Будем жить в экоотеле «Таёжник» у подножия горы Черепан. 2-местное размещение в отапливаемых номерах категории «Стандарт+» с санузлом и ванной. В комнатах есть телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, а в ванной — банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.
Возможно 1-местное или 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение.
*Фото отеля взято с сайта taegnic.ru
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.
Дети. Участие возможно с 8 лет.
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска. Выбирайте рейсы с прибытием утром или в первой половине дня. Приедем в экоотель, познакомимся и позавтракаем. После инструктажа по технике безопасности отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, входящему в топ самых красивых дорог в мире.
Остановимся на Семинском перевале, высшей точке всего Чуйского тракта. Проведём для вас небольшую экскурсию. Затем пообедаем в кафе по пути.
Дальше сделаем остановку на вершине перевала Чике-Таман и прогуляемся до обзорной площадки, откуда открывается завораживающий вид. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.
Улаганский тракт, озеро Киделю и Гейзерное озеро
После завтрака отправимся в поездку по Улаганскому тракту. Остановимся у Красных ворот — узкого прохода в скалах необычного алого цвета. Полюбуемся озером Киделю, в глади которого отражаются горные вершины, а ещё водоёмами Узун-кёль и Чейбек-кёль.
Обед в формате ланч-боксов. На обратной дороге заедем на Гейзерное озеро у подножия Северо-Чуйского хребта. Водоём имеет ярко-бирюзовый цвет и причудливые узоры на поверхности. Рисунки образуются в результате деятельности родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем в кафе.
Музей теленгитов и Тархатинский мегалитический комплекс
Позавтракаем в кафе при отеле и вновь поедем по Чуйскому тракту, на этот в раз держим курс в село Кош-Агач. По пути заглянем в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Затем пересядем на автомобили повышенной проходимости и помчим на смотровую площадку над долиной реки Кызыл-Шин. Отсюда можно увидеть «Марс»! Да, вы не ослышались — с обзорной точки открывается вид на красные скалы с примесью фиолетового, оранжевого и зелёного.
Во время обеда насладимся блюдами казахской кухни. А после посетим Тархатинский мегалитический комплекс. Учёные предполагают, что место служило древним людям обсерваторией. На некоторых валунах можно разглядеть петроглифы — наскальные рисунки.
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.
Петроглифы в урочище Калбак-Таш и слияние Катуни и Чуи
После завтрака выселимся из отеля и поедем в урочище Калбак-Таш, чтобы поразглядывать петроглифы. Наши предки наносили на камни изображения других людей, сцены охоты, быта или культа. Ещё сегодня увидим слияние Катуни и Чуи. Пообедаем в кафе по дороге, а поужинаем в ресторане нашего отеля. Затем доставим вас в аэропорт Горно-Алтайска. Если вы планируете задержаться, вам необходимо самостоятельно найти отель, а мы отвезём вас туда.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|55 000 ₽
|1-местное размещение
|68 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Услуги гида
- Экскурсии по программе, входные билеты и экологические сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из/в аэропорт Новосибирска/Барнаула
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 68 000 ₽