Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска. Выбирайте рейсы с прибытием утром или в первой половине дня. Приедем в экоотель, познакомимся и позавтракаем. После инструктажа по технике безопасности отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, входящему в топ самых красивых дорог в мире.

Остановимся на Семинском перевале, высшей точке всего Чуйского тракта. Проведём для вас небольшую экскурсию. Затем пообедаем в кафе по пути.

Дальше сделаем остановку на вершине перевала Чике-Таман и прогуляемся до обзорной площадки, откуда открывается завораживающий вид. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.