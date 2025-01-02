Под покровом снега: тур по зимнему Алтаю и путешествие по Чуйскому тракту

Увидеть древнюю обсерваторию и петроглифы и побывать на Гейзерном озере
В туре собрали как самые знаменитые достопримечательности Алтая, так и необычные места, куда редко добираются путешественники. Вы побываете на высшей точке Чуйского тракта — Семинском перевале. Полюбуетесь отражением горных вершин
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в озере Киделю и увидите красные, будто марсианские пейзажи. Заглянете в Историко-этнографический музей теленгитов — коренных жителей Чуйской долины. А ещё посетите Тархатинский мегалитический комплекс и рассмотрите наскальные рисунки древних людей.

Под покровом снега: тур по зимнему Алтаю и путешествие по Чуйскому тракту
Под покровом снега: тур по зимнему Алтаю и путешествие по Чуйскому тракту
Под покровом снега: тур по зимнему Алтаю и путешествие по Чуйскому тракту
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой тёплые вещи.

Проживание. Будем жить в экоотеле «Таёжник» у подножия горы Черепан. 2-местное размещение в отапливаемых номерах категории «Стандарт+» с санузлом и ванной. В комнатах есть телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, а в ванной — банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.

Возможно 1-местное или 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение.

*Фото отеля взято с сайта taegnic.ru

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска. Выбирайте рейсы с прибытием утром или в первой половине дня. Приедем в экоотель, познакомимся и позавтракаем. После инструктажа по технике безопасности отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, входящему в топ самых красивых дорог в мире.

Остановимся на Семинском перевале, высшей точке всего Чуйского тракта. Проведём для вас небольшую экскурсию. Затем пообедаем в кафе по пути.

Дальше сделаем остановку на вершине перевала Чике-Таман и прогуляемся до обзорной площадки, откуда открывается завораживающий вид. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Путешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-ТаманПутешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-ТаманПутешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-ТаманПутешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-ТаманПутешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-ТаманПутешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-ТаманПутешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман
2 день

Улаганский тракт, озеро Киделю и Гейзерное озеро

После завтрака отправимся в поездку по Улаганскому тракту. Остановимся у Красных ворот — узкого прохода в скалах необычного алого цвета. Полюбуемся озером Киделю, в глади которого отражаются горные вершины, а ещё водоёмами Узун-кёль и Чейбек-кёль.

Обед в формате ланч-боксов. На обратной дороге заедем на Гейзерное озеро у подножия Северо-Чуйского хребта. Водоём имеет ярко-бирюзовый цвет и причудливые узоры на поверхности. Рисунки образуются в результате деятельности родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем в кафе.

Улаганский тракт, озеро Киделю и Гейзерное озероУлаганский тракт, озеро Киделю и Гейзерное озероУлаганский тракт, озеро Киделю и Гейзерное озероУлаганский тракт, озеро Киделю и Гейзерное озеро
3 день

Музей теленгитов и Тархатинский мегалитический комплекс

Позавтракаем в кафе при отеле и вновь поедем по Чуйскому тракту, на этот в раз держим курс в село Кош-Агач. По пути заглянем в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Затем пересядем на автомобили повышенной проходимости и помчим на смотровую площадку над долиной реки Кызыл-Шин. Отсюда можно увидеть «Марс»! Да, вы не ослышались — с обзорной точки открывается вид на красные скалы с примесью фиолетового, оранжевого и зелёного.

Во время обеда насладимся блюдами казахской кухни. А после посетим Тархатинский мегалитический комплекс. Учёные предполагают, что место служило древним людям обсерваторией. На некоторых валунах можно разглядеть петроглифы — наскальные рисунки.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Музей теленгитов и Тархатинский мегалитический комплексМузей теленгитов и Тархатинский мегалитический комплексМузей теленгитов и Тархатинский мегалитический комплексМузей теленгитов и Тархатинский мегалитический комплекс
4 день

Петроглифы в урочище Калбак-Таш и слияние Катуни и Чуи

После завтрака выселимся из отеля и поедем в урочище Калбак-Таш, чтобы поразглядывать петроглифы. Наши предки наносили на камни изображения других людей, сцены охоты, быта или культа. Ещё сегодня увидим слияние Катуни и Чуи. Пообедаем в кафе по дороге, а поужинаем в ресторане нашего отеля. Затем доставим вас в аэропорт Горно-Алтайска. Если вы планируете задержаться, вам необходимо самостоятельно найти отель, а мы отвезём вас туда.

Петроглифы в урочище Калбак-Таш и слияние Катуни и ЧуиПетроглифы в урочище Калбак-Таш и слияние Катуни и ЧуиПетроглифы в урочище Калбак-Таш и слияние Катуни и ЧуиПетроглифы в урочище Калбак-Таш и слияние Катуни и ЧуиПетроглифы в урочище Калбак-Таш и слияние Катуни и Чуи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение55 000 ₽
1-местное размещение68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе, входные билеты и экологические сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт Новосибирска/Барнаула
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 68 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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