Лицо Городца - это кружевные домики, нарядные купеческие особняки, резные чудища на лобовых досках и кони на печных трубах.Но всегда ли наш город был таким? На этой тематической экскурсии вы

узнаете, как он менялся, откроете архитектурные секреты и по-новому взглянете на тихий провинциальный город с богатой историей. Прогулка пройдет в сердце древнего Городца. Вы рассмотрите усадьбу купца Облаева (ныне Краеведческий музей) и узнаете, зачем он "переодел" каменный фасад главного дома. Раскроете, почему у китов на знаменитых резных воротах панинской усадьбы есть чешуя, и научитесь отличать подлинные чугунные крылечки завода Кузнецова от современных копий. Какое влияние на облик городецких домов оказало народное искусство? Почему Терем русского самовара называют домом-невестой? Вы услышите ответы на эти вопросы, а также в целом поближе познакомитесь с миром зодчества. Например, узнаете, что такое "галдарейка" и как связана мода в архитектуре с модой в одежде

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Улочки Музейного квартала

Прогулка пройдет в сердце древнего Городца. Вы рассмотрите усадьбу купца Облаева (ныне Краеведческий музей) и узнаете, зачем он «переодел» каменный фасад главного дома. Раскроете, почему у китов на знаменитых резных воротах панинской усадьбы есть чешуя, и научитесь отличать подлинные чугунные крылечки завода Кузнецова от современных копий.

Об архитектуре — в Городце и не только

Какое влияние на облик городецких домов оказало народное искусство? Почему Терем русского самовара называют домом-невестой? Вы услышите ответы на эти вопросы, а также в целом поближе познакомитесь с миром зодчества. Например, узнаете, что такое «галдарейка» и как связана мода в архитектуре с модой в одежде.

Организационные детали