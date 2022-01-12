Городец и мода в архитектуре

Погрузиться в тему зодчества и разобраться в деталях города

Индивидуально
для 10 чел.
Лицо Городца — это кружевные домики, нарядные купеческие особняки, резные чудища на лобовых досках и кони на печных трубах.

Но всегда ли наш город был таким? На этой тематической экскурсии вы узнаете, как он менялся, откроете архитектурные секреты и по-новому взглянете на тихий провинциальный город с богатой историей.
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Городец и мода в архитектуре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Улочки Музейного квартала

Прогулка пройдет в сердце древнего Городца. Вы рассмотрите усадьбу купца Облаева (ныне Краеведческий музей) и узнаете, зачем он «переодел» каменный фасад главного дома. Раскроете, почему у китов на знаменитых резных воротах панинской усадьбы есть чешуя, и научитесь отличать подлинные чугунные крылечки завода Кузнецова от современных копий.

Об архитектуре — в Городце и не только

Какое влияние на облик городецких домов оказало народное искусство? Почему Терем русского самовара называют домом-невестой? Вы услышите ответы на эти вопросы, а также в целом поближе познакомитесь с миром зодчества. Например, узнаете, что такое «галдарейка» и как связана мода в архитектуре с модой в одежде.

Организационные детали

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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