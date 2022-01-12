Что вас ожидает

Улочки Музейного квартала

Прогулка пройдет в сердце древнего Городца. Вы рассмотрите усадьбу купца Облаева (ныне Краеведческий музей) и узнаете, зачем он «переодел» каменный фасад главного дома. Раскроете, почему у китов на знаменитых резных воротах панинской усадьбы есть чешуя, и научитесь отличать подлинные чугунные крылечки завода Кузнецова от современных копий.

Об архитектуре — в Городце и не только

Какое влияние на облик городецких домов оказало народное искусство? Почему Терем русского самовара называют домом-невестой? Вы услышите ответы на эти вопросы, а также в целом поближе познакомитесь с миром зодчества. Например, узнаете, что такое «галдарейка» и как связана мода в архитектуре с модой в одежде.

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