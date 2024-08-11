Лицо Городца - это кружевные домики, нарядные купеческие особняки, резные чудища на лобовых досках и кони на печных трубах.
Но всегда ли наш город был таким? На этой тематической экскурсии вы
Но всегда ли наш город был таким? На этой тематической экскурсии вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 🌟 Интересные исторические факты
- 🎨 Связь архитектуры с народным искусством
- 🏠 Прогулка по Музейному кварталу
- 🗝️ Раскрытие архитектурных секретов
Что можно увидеть
- Усадьба купца Облаева
- Краеведческий музей
- Резные ворота панинской усадьбы
- Чугунные крылечки завода Кузнецова
- Терем русского самовара
Описание экскурсии
Улочки Музейного квартала
Прогулка пройдет в сердце древнего Городца. Вы рассмотрите усадьбу купца Облаева (ныне Краеведческий музей) и узнаете, зачем он «переодел» каменный фасад главного дома. Раскроете, почему у китов на знаменитых резных воротах панинской усадьбы есть чешуя, и научитесь отличать подлинные чугунные крылечки завода Кузнецова от современных копий.
Об архитектуре — в Городце и не только
Какое влияние на облик городецких домов оказало народное искусство? Почему Терем русского самовара называют домом-невестой? Вы услышите ответы на эти вопросы, а также в целом поближе познакомитесь с миром зодчества. Например, узнаете, что такое «галдарейка» и как связана мода в архитектуре с модой в одежде.
Организационные детали
- Эта экскурсия станет отличным дополнением к нашей обзорной прогулке «Городец как слоеный пирог истории»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Городце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1829 туристов
Галина — экскурсовод, краевед, градозащитник. Человек с математической точностью относящийся к фактам, но при этом умеющий создать атмосферу дружеской беседы и мягкого погружения в разные эпохи родного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показали, рассказали. Городец открылся нам - с его прекрасными домами, наличниками, историями о его жителях
+1
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Благодарим Галину за познавательную экскурсию, мы познакомились с модными домами крестьян и купцов середины 19 века и начала 20ого, узнали как украшали дома в то время, как строили и перестраивали… экскурсия тематическая и особо ценно, что Галина местный житель, увлеченный этой темой …. Спасибо 🙏 Рекомендуем ее экскурсии к посещению
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Были впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересно рассказала про архитектурные стили и показала главные локации Городца. Спасибо. Вернемся снова всей семьей и надеемся посетить многочисленные музеи.
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А
Галина идеальный гид - знает историю своего города и очень его любит. Много делает для сохранения исторического ландшафта и архитектуры. Нам очень понравилось и хотелось погулять с ней по Городцу еще.
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Очень хотелось узнать про Городец именно со стороны его прекрасных улиц. Почему наличники и как удалось всё это сохранить до наших дней, приумножить и привлекать этим туристов?! Всё это мы и услышали из рассказа Галины. Ничего лишнего, никаких дат, всё по факту от интересного рассказчика, который непосредственно занимается восстановлением, сохранением и продвижением красоты домов.
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Е
Приезжайте в Городец,восхищайтесь,удивляйтесь,поражайтесь ему! Он великолепен,интересен,живописен! Экскурсия наша прошла чудесно,сколько мы узнали,увидели и познали! И всё это благодаря Галине,нашему проводнику в этот мир архитектуры и зодчества. Галина,браво!!!
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