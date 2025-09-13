Индивидуальная
до 5 чел.
Малый Китеж, или Городец на Волге
Погрузитесь в атмосферу старинного Городца: музейный квартал, монастырь и пряники. История и традиции ждут вас в каждом уголке города
Начало: Площадь у Кольцова колодца
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Городце
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Городце
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Городцу в сентябре 2025
Сейчас в Городце в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Городце на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 159 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь