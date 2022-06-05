Преимущества этого путешествия:
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
9:00 Экскурсия города Кавсказских Минеральных Вод.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед (не включен в стоимость: 250-300 руб.).
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
6:50 Экскурсия Верхняя Балкария.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье – одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам – самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
После прогулки – поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни (не включен в стоимость): шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье (2 часа).
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье – родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина – прогулка вдоль глубокого обрыва по древней горной дороге.
Голубое озеро – самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер – купание в горячем источнике.
19:30 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.
ВАРИАНТ I
6:30 Джип-тур Джилы-Су.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье – рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.
По программе:
Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
Ущелье реки Харбас.
Завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас (не входит в стоимость).
Хычин (лепёшка с сыром или с мясом) и травяной чай около 200 руб.
Продолжение программы:
Гора Сирх – знаменитая среди экстрасенсов.
Гора Тузлук , на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.
Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
18:00 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Джип-тур Бермамыт.
Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки, дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!
По программе:
Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.
Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
ВАРИАНТ I
Выезд в 02:00 – Встреча рассвета.
09:00 Поздний завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).
14:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М.Ю.Лермонтова» (доп. плата).
Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (доп. плата).
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Выезд в 06:30 – Дневная поездка
08:00 Завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).
12:00 Обед (не входит в стоимость, 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай).
16:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М.Ю.Лермонтова».
Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «ГОРНАЯ ЧЕЧНЯ I в 6:00.
Остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. — стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.
Обед сухой паек (необходимо брать с собой).
Вечерний Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», прогулка по вечернему городу.
Дополнительные расходы: подъем на высотку в Грозном-Сити 100 руб.
Возвращение в отель ~ в 24:00.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
42 300 руб.
комфорт
45 300 руб.
|стандарт
33 000 руб.
комфорт
34 450 руб.
люкс
37 500 руб.
|семейный
34 450 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
35 650 руб.
стандарт
37 600 руб.
|эконом
29 650 руб.
стандарт
30 200 руб.
комфорт
37 000 руб.
|комфорт
31 750 руб.
семейный
35 350 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 250 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
37 200 руб.
|стандарт
29 400 руб.
|стандарт
29 400 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
36 600 руб.
комфорт
39 600 руб.
|стандарт
27 250 руб.
комфорт
28 750 руб.
люкс
31 800 руб.
|семейный
28 800 руб.
|доп. сутки
от 1 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
32 400 руб.
стандарт
34 350 руб.
|эконом
26 350 руб.
стандарт
26 950 руб.
комфорт
33 750 руб.
|комфорт
28 450 руб.
семейный
32 100 руб.
|доп. сутки
от 1 700 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
33 600 руб.
|стандарт
25 750 руб.
|стандарт
25 750 руб.
|доп. сутки
от 1 550 руб.
|CENTRAL CITY HOTEL
PYATIGORSK
|джуниор
41 450 руб.
делюкс
47 450 руб.
|джуниор
31 500 руб.
делюкс
34 500 руб.
|делюкс
30 300 руб.
семейный люкс
31 500 руб.
|доп. сутки
от 2 500 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!