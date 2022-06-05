Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней

Программа активного тура «Чарующий Кавказ» позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион

4.4
3 отзыва
Программа активного тура «Чарующий Кавказ» позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Active «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • активный отдых – совершим джиппинг в Джилы-Су или в Бермамыт;
  • эксклюзивный маршрут – посетим все города КМВ, полюбуемся водопадами и озерами, восхитимся непередаваемой красотой горных пейзажей.
  • уникальные места – увидим знаменитое высокогорное озеро Кезеной-Ам, которое находится в Чечне и посетим все самые большие и красивые мечети России.

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день
Экскурсия по городам КМВ

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

9:00 Экскурсия города Кавсказских Минеральных Вод.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед (не включен в стоимость: 250-300 руб.).

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВ
3 день
Верхняя Балкария

6:50 Экскурсия Верхняя Балкария.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье – одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам – самым крупным карстовым водопадам Кавказа,

После прогулки – поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни (не включен в стоимость): шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье (2 часа).

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье – родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина – прогулка вдоль глубокого обрыва по древней горной дороге.

Голубое озеро – самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер – купание в горячем источнике.

19:30 Возвращение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
4 день
Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

ВАРИАНТ I

6:30 Джип-тур Джилы-Су.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье – рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.

По программе:

Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.

Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.

«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.

Ущелье реки Харбас.

Завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас (не входит в стоимость). 

Хычин (лепёшка с сыром или с мясом) и травяной чай около 200 руб.

Продолжение программы:

Гора Сирх – знаменитая среди экстрасенсов.

Гора Тузлук , на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.

Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.

Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.

Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

18:00 Возвращение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Джип-тур Бермамыт.

Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки, дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

По программе:

Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.

Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.

Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

ВАРИАНТ I

Выезд в 02:00 – Встреча рассвета.

09:00 Поздний завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).

14:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М.Ю.Лермонтова» (доп. плата).

Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (доп. плата).

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Выезд в 06:30 – Дневная поездка

08:00 Завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).

12:00 Обед (не входит в стоимость, 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай).

16:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М.Ю.Лермонтова».

Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Джиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
5 день
Экскурсия Горная Чечня

Экскурсия «ГОРНАЯ ЧЕЧНЯ I в 6:00.

Остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. — стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.

Обед сухой паек (необходимо брать с собой).

Вечерний Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», прогулка по вечернему городу.

Дополнительные расходы: подъем на высотку в Грозном-Сити 100 руб.
Возвращение в отель ~ в 24:00.

Экскурсия Горная ЧечняЭкскурсия Горная ЧечняЭкскурсия Горная ЧечняЭкскурсия Горная Чечня
6 день
Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • с питанием:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
42 300 руб.
комфорт
45 300 руб.		стандарт
33 000 руб.
комфорт
34 450 руб.
люкс
37 500 руб.		семейный
34 450 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
35 650 руб.
стандарт
37 600 руб.		эконом
29 650 руб.
стандарт
30 200 руб.
комфорт
37 000 руб.		комфорт
31 750 руб.
семейный
35 350 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 250 руб.
НАУТИЛУСстандарт
37 200 руб.		стандарт
29 400 руб.		стандарт
29 400 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
  • без питания:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
36 600 руб.
комфорт
39 600 руб.		стандарт
27 250 руб.
комфорт
28 750 руб.
люкс
31 800 руб.		семейный
28 800 руб.		доп. сутки
от 1 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
32 400 руб.
стандарт
34 350 руб.		эконом
26 350 руб.
стандарт
26 950 руб.
комфорт
33 750 руб.		комфорт
28 450 руб.
семейный
32 100 руб.		доп. сутки
от 1 700 руб.
НАУТИЛУСстандарт
33 600 руб.		стандарт
25 750 руб.		стандарт
25 750 руб.		доп. сутки
от 1 550 руб.
CENTRAL CITY HOTEL
PYATIGORSK		джуниор
41 450 руб.
делюкс
47 450 руб.		джуниор
31 500 руб.
делюкс
34 500 руб.		делюкс
30 300 руб.
семейный люкс
31 500 руб.		доп. сутки
от 2 500 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова:по всему музею – 250 руб. по отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • По всему музею – 250 руб.
  • По отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • Подъем по канатной дороге на вершину горы Машук – 360 руб. подъем и спуск
  • Экологические сборы:на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб. джип-Тур «Джилы-Су» – 150 руб.
  • На горячем озере в селе Аушигер – 200 руб.
  • Джип-Тур «Джилы-Су» – 150 руб.
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити – 100 руб.
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» – возле гостиницы.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
5 июня 2022
В целом тур понравился. Осталось много положительных эмоций и красивые фотографии. Были 25 мая 2022года. Погода была отличная. Дождевики и тёплая одежда не понадобились. Больше всего впечатление произвело плато бермамыт и Эльбрус. Это было невероятно красиво и захватывающи. У нас был замечательный водитель, Андрей. Давал нужные советы, где и как лучше фотографироваться. Особо трусливым сопровождал и помогал. За что ему большое спасибо. 👍
Чегемское ущелье тоже впечатлило. Но кафе в котором мы завтракали, было не очень. Там были самые не вкусные хычины, которые мы ели. Шурпа тоже оставляла желать лучшего, одна морковь и картошка.
Экскурсия в Чечню понравилась, но очень много времени потратили на дорогу: 5 часов в автобусе туда и 5 часов обратно. Это очень тяжело. Мечети поражают своей красотой, только мало времени давали насладиться ею, максимум 40 минут. Этого очень мало, учитывай такую длинную дорогу. В мечети "Сердце матери" не были, просто проехали мимо и посмотрели из окна.
В общем, горы и ущелья покорили наши сердца, обязательно приедем ещё.
О
16 июня 2022
Добрый день! Большое спасибо за возможность побывать на Северном Кавказе. Оперативность в решении вопросов на высоте, все пожелания были услышаны и учтены.
Мы получили незабываемые впечатления и появилось желание вернуться ещё.
Л
15 июня 2022
Организация была на уровне. Встретили, проводили.
Вовремя уезжали и приезжали с экскурсий.
Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею Евгеньевичу! Были с ним два дня на экскурсиях по 4 городам КМВ и Эльбрусе. Очень эрудированный и владеющий информацией человек. Знает о чем говорит. С ним интересно!
А вот другие экскурсоводы оставили иное впечатление.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию должна быть очень интересной и познавательной, но экскурсовод почти ничего не рассказывала, больше времени уделяла продавцам на рыках.
Экскурсия в Горную Чечню тоже оказалась скучной. Экскурсия долгая с 5 утра до 00 ночи. Экскурсовод всю дорогу что-то говорила, но ее никто не слышал (хотя об этом ей говорили). В итоге ее никто не слушал. Можно было бы рассказывать про ключевые моменты, громко и внятно. Найти связь с туристами. Такое ощущение, что было только сопровождение туристов.
Повторюсь, что чарующий Кавказ очень понравился и мы до сих пор находимся в восторге, но за некоторые нюансы минус балл.

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