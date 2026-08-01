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1 чел. По популярности На машине 5 дней 6 отзывов Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни Полюбоваться ледниками и водопадами, осмотреть древние башни и научиться готовить осетинские пироги Начало: В аэропорту г. Грозный, встреча с рейсов, приземля... «Искупаемся в горячих источниках, научимся готовить осетинские пироги, а вечера будем дружно проводить за бокалом вина или осетинского пива» 47 000 ₽ за человека Все туры Грозного

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