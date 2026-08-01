Туры на горячие термальные источники в Грозном

Найдено 5 туров в категории «Термальные источники» в Грозном, цены от 42 650 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни
На машине
5 дней
6 отзывов
Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни
Полюбоваться ледниками и водопадами, осмотреть древние башни и научиться готовить осетинские пироги
Начало: В аэропорту г. Грозный, встреча с рейсов, приземля...
«Искупаемся в горячих источниках, научимся готовить осетинские пироги, а вечера будем дружно проводить за бокалом вина или осетинского пива»
23 авг в 12:00
13 сен в 12:00
47 000 ₽ за человека
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