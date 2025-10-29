Мои заказы

Природа и история Аргунского ущелья

Посетить Нихалоевские водопады, осмотреть сторожевые башни с замком и погрузиться в прошлое Чечни
Это путешествие сочетает в себе красоту природы, историю чеченского народа и памятники прошлых эпох. Вы полюбуетесь живописным Аргунским ущельем и узнаете о его важнейшей роли в жизни Кавказа. Послушаете шум водопадов. Прикоснётесь к загадке средневековых башен-близнецов. И посетите замковый комплекс Пхакоч, где познакомитесь со старинным бытом края.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Аргунское ущелье, одно из самых протяжённых на Кавказе. По нему, как и по Дарьялскому ущелью, через Кавказские горы проходил знаменитый торговый путь из Грузии в прикаспийские степи. Вы узнаете историю ущелья, которое веками было важным стратегическим объектом, и представите, какой это был мощный фортификационный комплекс. До Кавказской войны в 19 веке здесь находилось несколько тысяч башен, а также жилых и замковых комплексов.

Нихалоевские водопады. Недалеко от села на левом берегу Чанты-Аргуна вы увидите красивый каскад из водопадов высотой от 2 до 30 метров.

Ушкалойские башни-близнецы. Далее в программе знаменитые сторожевые башни, ставшие своеобразным символом Чечни. Разберёмся, почему учёные до сих пор спорят о предназначении этих построек.

Замковый комплекс Пхакоч. На территории восстановленного памятника Средних веков вы познакомитесь с историей и бытом региона. В одной из каменных башен расположен музей, где хранятся предметы старины — оружие, орудие труда, предметы быта и утварь.

И конечно, по пути мы поговорим об обычаях, традициях чеченского народа и других темах, связанных с культурой края.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер и услуги гида
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, Toyota Corolla, Toyota Camry или на минивэне Hyunda, Mercedes Vivo, Mercedes Sprinter (в зависимости от размера группы)
  • Дополнительные расходы: экосбор при посещении водопадов — 200 ₽ с чел., вход в комплекс «Пхакоч» + экскурсия со штатным гидом Пхакоч — 200 ₽ с чел.
  • К водопадам от автостоянки надо пройтись пешком 5–10 минут. Людям преклонного возраста может быть трудно подняться на второй водопад по лестнице
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 805 туристов
Я живу в Грозном и представляю дружную команду гидов. Мы расскажем вам историю Чеченской Республики, покажем самые красивые места, поделимся местными традициями и обычаями. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в отличной компании!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Вадим
29 окт 2025
Интереснейшая экскурсия, группа была веселой и общительной, кратко и понятно изложена история чеченского народа. Экскурсовод Руслан добрый, душевный, внимательный и понимающий человек!!! Однозначно рекомендую 👍👍👍👍
Наталья
27 окт 2025
Были на экскурсии 27 октября 2025. Впечатлений не передать словами. Красиво. Гид добродушный и отзывчивый молодой человек. Открыт для общения. Локации интересные, виды не описать. Спасибо
2 окт 2025
Несмотря на то, что в этот день не было желающих посетить данный маршрут, экскурсия состоялась в полном объеме. Серпантин горный обожаю, водопады прекрасны и в тот день были немноголюдны, успела посидеть в тишине только под звуки падающей воды. Железная лестница крепкая и надежная и ведет сначала к нижнему, затем к верхнему водопаду. Ущелье очень красивое!
16 авг 2025
Спасибо за запоминающееся и увлекательное путешествие!
Пейзажи ущелья, меняющиеся с головокружительной быстротой, суровые скалы, будто высеченные резцом, сверкающие нити водопадов и конечно, знаменитые башни-близнецы – памятник мастерству древних зодчих – стоит
увидеть.
Экскурсия в замковый комплекс Пхакоч с его каменными стенами и уникальными экспонатами – старинным оружием и предметами быта – перенесла на время в средневековье.
Бонус от экскурсии – прогулка по шаткому подвесному мостику через ущелье – прибавил позитивных эмоций и фотографий на память.
Огромная благодарность гиду Аслану – за юмор, литературные экскурсы, вкусный травяной чай, а главное – умение поделиться любовью к своему краю!

12 авг 2025
Прерасная экскурсия с нашим потрясающих гидом Исой. Много интересного и неординарного мы узнали время путешествия. Все было очень легко и познавательно. Спасибо, за посещение мемориала Псковским десантникам, это была просьба группы. Очень рекомендую гида.
14 июн 2025
Сегодня посетили экскурсию с экскурсоводом Адамом. Все очень понравилось. Изумительный рассказ о культурном коде чеченского народа, их быте и вере, достаточно насыщенный маршрут, в финале вкусный рестик с демократичным ценником. Всем рекомендую.
P.S. также не обращайте внимание на стереотип о Чечне, их народе и т. д. и т. п. очень гостеприимная, эмпатичная нация.
1 мая 2025
Поездка был потрясающей. Конечно, погода немного подвела (шёл дождь). Но это не помешало насладиться потрясающими видами ущелья, водопадами и другими пейзажами. На обратном пути погода порадовала нас лучами солнца. Настроение стало ещё лучше!!! Нас сопровождал Шамиль. Замечательный молодой человек, который очень интересно преподносил информацию. Повторюсь -поездка была потрясающей!!!!
