Это путешествие сочетает в себе красоту природы, историю чеченского народа и памятники прошлых эпох. Вы полюбуетесь живописным Аргунским ущельем и узнаете о его важнейшей роли в жизни Кавказа. Послушаете шум водопадов. Прикоснётесь к загадке средневековых башен-близнецов. И посетите замковый комплекс Пхакоч, где познакомитесь со старинным бытом края.

Описание экскурсии

Аргунское ущелье, одно из самых протяжённых на Кавказе. По нему, как и по Дарьялскому ущелью, через Кавказские горы проходил знаменитый торговый путь из Грузии в прикаспийские степи. Вы узнаете историю ущелья, которое веками было важным стратегическим объектом, и представите, какой это был мощный фортификационный комплекс. До Кавказской войны в 19 веке здесь находилось несколько тысяч башен, а также жилых и замковых комплексов.

Нихалоевские водопады. Недалеко от села на левом берегу Чанты-Аргуна вы увидите красивый каскад из водопадов высотой от 2 до 30 метров.

Ушкалойские башни-близнецы. Далее в программе знаменитые сторожевые башни, ставшие своеобразным символом Чечни. Разберёмся, почему учёные до сих пор спорят о предназначении этих построек.

Замковый комплекс Пхакоч. На территории восстановленного памятника Средних веков вы познакомитесь с историей и бытом региона. В одной из каменных башен расположен музей, где хранятся предметы старины — оружие, орудие труда, предметы быта и утварь.

И конечно, по пути мы поговорим об обычаях, традициях чеченского народа и других темах, связанных с культурой края.

