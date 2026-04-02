Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: У места по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
49 950 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя2 апреля 2026Благодаря Адаму знакомство с Чечней началось в самом позитивном ключе. Встретил нас на вокзале даже раньше положенного времени. Мы спокойно
- ТТатьяна25 марта 2026Адам - очень понравился как гид, как чеченец и как человек. Чуствовался высокий профессионализм, было интересно и приятно слушать. Но
- ммихаил11 января 2026Адам- замечательный рассказчик. Узнали много нового и удивительного о жизни и истории города.
- ААлексей6 декабря 2025Идеально все. Адам-великолепный гид, экскурсия замечательная, Грозный прекрасен. Рекомендуем.
- ССергей11 ноября 2025Было бы время, я бы заказал у Адама вторую экскурсию!
- ООльга7 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Даже было больше достопримечательностей, чем заявлено. Детям очень понравилось. Адам организовал минивэн под наше количество. Удобно и на машине и пешком. Все супер. Спасибо.
- ППавел26 августа 2025Великолепный гид
Все рекомендую
- ИИгорь13 августа 2025Спасибо Адаму за доступное и доброжелательное знакомство с Чечней, Грозным и уникальными традициями. Открыли для себя новую страничку с положительным примером человеческих отношений.
- ЗЗульфия30 июля 2025Авто-пешеходная обзорная экскурсия в комфортабельном авто с гидом Адамом. Как я поняла, по образованию Адам лингвист. Отсюда хорошо поставленная речь.
- ВВиталий29 июля 2025Это была самая лучшая экскурсия. Кажется, что именно так правильно доносить людям материал. Адам - образованный, интеллигентный человек, отличный экскурсовод. очень много узнали именно об укладе жизни Чеченцев. Всем рекомендую.
Сейчас в Грозном в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 6900 до 49 950. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Грозном на 2026 год для иностранцев, 112 ⭐ отзывов, цены от 6900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь