1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
- ИИрина30 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
- ННаталья21 мая 2024Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
- ААлександр14 мая 2024Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
- ЕЕкатерина12 мая 2024Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо. Очень аккуратный водитель и
- ААнна11 мая 2024Приятный и общительный гид. Легко находит общий язык с каждым. Литературный язык))) интересное путешествие. Готов помочь в любой непростой ситуации) профессионализм и разносторонние знания
- ААйрат10 мая 2024Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории города, об исторических местах,
- ГГалина9 мая 2024Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!
- DDmitry6 мая 2024У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были заданы, в пределах своих
- ВВладимир5 мая 2024Большое спасибо Магомеду, за то что влюбил нас в горную Чечню. Потрясающе красивые места! Неторопливый разговор, умный собеседник, ровная дорога
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Ушкалойские башни»
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