Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней

Программа тура Classic «Чарующий Кавказ» c Горной Чечней позволяет всем нашим гостям за считанные дни максимально

4.7
3 отзыва
Программа тура Classic «Чарующий Кавказ» c Горной Чечней позволяет всем нашим гостям за считанные дни максимально познакомиться с Кавказом – западным, восточным и центральным и увидеть регион Кавказских Минеральных Вод.
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Ближайшие даты:
29
июн
13
июл
20
июл
27
июл
03
авг
10
авг
17
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даты

Описание

Туристы посетят все города КМВ,  смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая. Все наши гости смогут испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство.

Программа тура по дням

1 день
Среда

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрен).

2 день
Четверг

Завтрак в отеле с 7.00 до 8.00 (если предусмотрен)
Экскурсия «ГОРОДА КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату. ~250-300 руб.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле ~ в 19:00 (если предусмотрен)

3 день
Пятница

Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп.плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)

4 день
Суббота

ВАРИАНТ I
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа. Самая высокогорная экскурсия.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м. Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор».
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир».
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 1400 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)

ВАРИАНТ II
Экскурсия в «ДОМБАЙ» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м. (700 руб.)
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м. (700 руб.)
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. (400 руб.)
При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)

5 день
Восресенье

Экскурсия «ГОРНАЯ ЧЕЧНЯ I в 6:00.
Остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. — стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.
Обед сухой паек (необходимо брать с собой).
Вечерний Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», прогулка по вечернему городу.
Дополнительные расходы: подъем на высотку в Грозном-Сити 100 руб.
Возвращение в отель ~ в 24:00.

6 день
Понедельник

Завтрак в отеле до 10:00 (если предусмотрен)
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • с питанием:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
39 900 руб.
комфорт
42 900 руб.		стандарт
30 550 руб.
комфорт
32 050 руб.
люкс
35 050 руб.		семейный
32 050 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
33 250 руб.
стандарт
35 050 руб.		эконом
27 200 руб.
стандарт
27 800 руб.
комфорт
34 600 руб.		комфорт
29 300 руб.
семейный
32 950 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 250 руб.
НАУТИЛУСстандарт
34 800 руб.		стандарт
26 950 руб.		стандарт
26 950 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
  • без питания:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
34 200 руб.
комфорт
37 200 руб.		стандарт
24 850 руб.
комфорт
26 350 руб.
люкс
29 350 руб.		семейный
26 350 руб.		доп. сутки
от 1 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
30 000 руб.
стандарт
31 800 руб.		эконом
23 950 руб.
стандарт
24 550 руб.
комфорт
31 350 руб.		комфорт
26 050 руб.
семейный
29 650 руб.		доп. сутки
от 1 700 руб.
НАУТИЛУСстандарт
31 200 руб.		стандарт
23 350 руб.		стандарт
23 350 руб.		доп. сутки
от 1 550 руб.
CENTRAL CITY HOTEL
PYATIGORSK		джуниор
39 000 руб.
делюкс
45 050 руб.		джуниор
29 100 руб.
делюкс
32 100 руб.		делюкс
27 900 руб.
семейный люкс
29 100 руб.		доп. сутки
от 2 500 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если предусмотрено)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Билеты на канатные дороги:поляна Чегет – 900 руб. /чел. (2 уровня)поляна Азау (оплачивается сразу 3 уровня) – 1 400 руб.
  • Поляна Чегет – 900 руб. /чел. (2 уровня)
  • Поляна Азау (оплачивается сразу 3 уровня) – 1 400 руб.
  • Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны: 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н. у. м. – 700 руб. 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб. 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб. при оплате сразу 3 уровней – 1 600 руб. /чел.
  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н. у. м. – 700 руб.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб.
  • При оплате сразу 3 уровней – 1 600 руб. /чел.
  • Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер 200 руб. на территории Национального парка “Приэльбрусье” – 150 руб.
  • На горячем озере в селе Аушигер 200 руб.
  • На территории Национального парка “Приэльбрусье” – 150 руб.
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити – 100 руб.
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» – возле гостиницы.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
15 июня 2022
Добрый день!
Отдыхали по данной программе в период с 1 по 6 июня.
Из плюсов:
Все просто отлично, на 5+. Сказочные места, великолепные виды (горы, реки, ущелья), впечатления и масса положительных эмоций. Перезагрузка за 4 дня. Грамотно подобранный тур.
Из минусов:
Гостиница Бештау: грязные номера, пыльный и в пятнах ковролин. Грязный и маленький санузел. Не убирают, только рулон бумаги доставляют. На балкон совсем не выйти, листья и грязь. Холодильник грузный, морозилка не открывается, т. к. во льду.
Поэтому минус один балл.
С
20 мая 2022
Тур очень интересный, особенно для тех, кто впервые в этих местах Кавказа. За короткое время посетили множество мест и узнали много интересного. Красоты Кавказа поразили. Природа этого региона удивительна и неповторима! Прекрасные впечатления о местных жителях, вкуснейшая еда! Влюбились в горы, особенно в Эльбрус! Жили в гостинице Машук с видом на Эльбрус, который сиял во всей красе в ясную погоду в утренние часы! Это незабываемо! Обязательно приедем сюда еще!
Ю
19 мая 2022
Добрый день! Тур понравился, за 4 дня много посмотрели и много узнали, влюбились в Кавказ!!

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