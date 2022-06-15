Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая. Все наши гости смогут испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство.
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Завтрак в отеле с 7.00 до 8.00 (если предусмотрен)
Экскурсия «ГОРОДА КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату. ~250-300 руб.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле ~ в 19:00 (если предусмотрен)
Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп.плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)
ВАРИАНТ I
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа. Самая высокогорная экскурсия.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м. Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор».
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир».
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 1400 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «ДОМБАЙ» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м. (700 руб.)
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м. (700 руб.)
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. (400 руб.)
При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)
Экскурсия «ГОРНАЯ ЧЕЧНЯ I в 6:00.
Остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. — стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.
Обед сухой паек (необходимо брать с собой).
Вечерний Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», прогулка по вечернему городу.
Дополнительные расходы: подъем на высотку в Грозном-Сити 100 руб.
Возвращение в отель ~ в 24:00.
Завтрак в отеле до 10:00 (если предусмотрен)
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
39 900 руб.
комфорт
42 900 руб.
|стандарт
30 550 руб.
комфорт
32 050 руб.
люкс
35 050 руб.
|семейный
32 050 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
33 250 руб.
стандарт
35 050 руб.
|эконом
27 200 руб.
стандарт
27 800 руб.
комфорт
34 600 руб.
|комфорт
29 300 руб.
семейный
32 950 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 250 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
34 800 руб.
|стандарт
26 950 руб.
|стандарт
26 950 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
34 200 руб.
комфорт
37 200 руб.
|стандарт
24 850 руб.
комфорт
26 350 руб.
люкс
29 350 руб.
|семейный
26 350 руб.
|доп. сутки
от 1 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
30 000 руб.
стандарт
31 800 руб.
|эконом
23 950 руб.
стандарт
24 550 руб.
комфорт
31 350 руб.
|комфорт
26 050 руб.
семейный
29 650 руб.
|доп. сутки
от 1 700 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
31 200 руб.
|стандарт
23 350 руб.
|стандарт
23 350 руб.
|доп. сутки
от 1 550 руб.
|CENTRAL CITY HOTEL
PYATIGORSK
|джуниор
39 000 руб.
делюкс
45 050 руб.
|джуниор
29 100 руб.
делюкс
32 100 руб.
|делюкс
27 900 руб.
семейный люкс
29 100 руб.
|доп. сутки
от 2 500 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!