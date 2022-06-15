Завтрак в отеле с 7.00 до 8.00 (если предусмотрен) Экскурсия «ГОРОДА КМВ» в 9:00. По программе экскурсии: В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова. В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница. В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада. В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Обед на маршруте за доп. плату. ~250-300 руб. Возвращение в Пятигорск в 18:00. Ужин в отеле ~ в 19:00 (если предусмотрен)

Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:50 По программе экскурсии: Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа. После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп.плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах. Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа. Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен. Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу. Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное) Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека). Возвращение в отель ~ в 19:30. Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)

ВАРИАНТ I

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа. Самая высокогорная экскурсия.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м. Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня).

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 1400 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен)