Дагестан и Грозный. Тур на выходные

Популярные природные и культурные достопримечательности Чечни и Дагестана в насыщенном и удивительном туре выходного дня

5
3 отзыва
Популярные природные и культурные достопримечательности Чечни и Дагестана в насыщенном и удивительном туре выходного дня.
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Ближайшие даты:
15
июл
19
авг
09
сен
14
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • гордость Чеченской республики – целый день посвятим экскурсии по г. Грозному и окрестностям, увидим самые знаменитые достопримечательности.
  • разнообразная программа – поднимемся на смотровые площадки Сулакского каньона и насладимся великолепными видами, а потом покатаемся на катере среди бирюзовых вод реки Сулак;
  • древняя культура Дагестана – старинные крепости Дербента и экскурсия в старый город.

Программа тура по дням

1 день
Грозный

Выезд из городов КМВ (время и место смотреть в разделе вопросы).

Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

Завтрак (доп. плата).

Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.

Прибытие в г. Грозный.

Обзорная экскурсия по г. Грозному.

Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова – построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе (доп.плата).

Обед (доп. плата).

Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун, мечети «Гордость мусульман» г. Шали.

Бархан Сары-Кум (доп. плата).

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента, отдых.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
2 день
Дербент

Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по г. Дербенту.

Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» – древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть (доп.плата).

Обед (доп. плата).

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

ДербентДербентДербент
3 день
Сулакский каньон

Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак.

Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.

Смотровая площадка на Сулакский каньон, Черкейскую ГЭС и водохранилище, форелевое хозяйство.

Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (доп. плата).

Обед (доп. плата).

Выезд группы домой.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание, указанное в программе (2 ночи в гостинице г. Дербента)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание: обеды и ужины – от 300 руб. /чел.
  • Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб. /чел.
  • Катание на катере по реке Сулак – 1 000 руб. /чел.
  • Входные билеты:г. Грозный – 400 руб. /чел. г. Дербент – 500 руб. /чел. Бархан Сары-Кум – 130 руб. /чел.
  • Г. Грозный – 400 руб. /чел.
  • Г. Дербент – 500 руб. /чел.
  • Бархан Сары-Кум – 130 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Лермонтов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей – платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Место и время сбора:

г. Лермонтов, пр-т Лермонтова,"Оргстройпроект" в 04:00 часа утра;

г. Кисловодск, пр-т Победы, 14 А остановка "Стадион" в 04:00 часов утра;

г. Ессентуки, Центральный вход в курортный парк (площадь ж/д вокзала) в 04:30 часов утра;

г. Железноводск, пл. Ленина в 04:30 часов утра;

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 А "Рома Пицца" или в аэропорту в 04:30 часов утра;

г. Пятигорск, пр-т Калинина, 102 остановка «Автовокзал" в 05:00 утра.

Встреча туристов по данной программе возможна за дополнительную плату: г. Нальчик в 06:30, г. Владикавказ в 08:00;

Место и время окончания тура:

Возвращение в города КМВ ориентировочно в 01:00 ночи.

Высадка туристов осуществляется в местах сбора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 мая 2022
Поездка прошла просто ШИКАРНО! за очень приятную цену получила массу впечатлений) особое спасибо хочется сказать водителю Геннадию за его профессионализм)
Обязательно еще воспользуюсь услугами Большой страны
Н
21 мая 2022
Ехала с сомнениями, но вернулась обновленная с кучей положительных эмоций! Хорошая организация: без лишних активностей, напрягов! Видно, что все уже продумано, откатано, чтобы ты просто доверился и наслаждался😁 Спасибо Геннадию- водитель-профи и Ирине за отзывчивость и гибкость в организации тура (я заменила вылет из другого города и Ирина организовала тур индивидуально под мой запрос, все отследила и заказала такси!) о Грозном и чеченцах узнали многое, есть о чем до сир пор поразмышлять. Наш экскурсовод Алина - профессионал, очень культурна, интеллигента, начитана, от души предана своему делу! Дагестан - прекрасен! Назир - самый весёлый экскурсовод был у нашей группы:) многие даже фото с ним на память сделали, он несомненно украсил исторические факты своей дагестанской энергетикой и юмором!
Не зря выбраны именно национальные гиды, это очень колоритно, они расскажут все «изнутри». Желаю вам процветания, хочется еще теперь просто в горы в Дагестан!
О
17 мая 2022
Все, кто меня читает, должны знать, что отзыв не фикция! Посещение Чеченской и Дагестанской Республик не каждый год входит в перечень наших поездок и отпусков, поэтому побывать там, это значит прикоснуться к обычаям этих народов, а это знакомство они несут не только при личном общении, но и всё вокруг даёт нам знать, что мы находимся в мусульманских местах со своими обычаями и укладом. Напоминаю всем, кто отправляется в дорогу, гардероб должен быть подобающим, потерпите на крайний случай). Прекрасные виды по дороге, комплекс в Назрани, в местах где посещаем достопремичательности получаются красивые фото: Мечети, Бархан, Крепость, Башни Грозный Сити и Каньон и катание на катере - ВСЁ ЧУДЕСНО! Микроавтобус оборудован телевизором, включали обзорные ролики с посещаемыми местами. Атмосферу хорошего настроения берите с собой, это должен знать каждый турист, мы едем познавать другой мир и мелочи недокомфорта или огорчения бытовые не должны испортить вам настроение, нельзя всё это мешать с прекрасным временем "отпуск"! Спасибо!

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