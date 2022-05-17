Размещение в гостинице г. Дербента, отдых.

Выезд в г. Дербент.

Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун, мечети «Гордость мусульман» г. Шали.

Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити , Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова – построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе (доп.плата).

Обзорная экскурсия по г. Грозному.

Прибытие в г. Грозный.

Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.

Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

Выезд из городов КМВ (время и место смотреть в разделе вопросы).

Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» – древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть (доп.плата).

Обзорная экскурсия по г. Дербенту.

Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак.

Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.

Смотровая площадка на Сулакский каньон, Черкейскую ГЭС и водохранилище, форелевое хозяйство.

Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (доп. плата).

Обед (доп. плата).

Выезд группы домой.