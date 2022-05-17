Преимущества этого путешествия:
Выезд из городов КМВ (время и место смотреть в разделе вопросы).
Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.
Завтрак (доп. плата).
Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.
Прибытие в г. Грозный.
Обзорная экскурсия по г. Грозному.
Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова – построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе (доп.плата).
Обед (доп. плата).
Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун, мечети «Гордость мусульман» г. Шали.
Бархан Сары-Кум (доп. плата).
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента, отдых.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по г. Дербенту.
Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» – древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть (доп.плата).
Обед (доп. плата).
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак.
Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.
Смотровая площадка на Сулакский каньон, Черкейскую ГЭС и водохранилище, форелевое хозяйство.
Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (доп. плата).
Обед (доп. плата).
Выезд группы домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора:
г. Лермонтов, пр-т Лермонтова,"Оргстройпроект" в 04:00 часа утра;
г. Кисловодск, пр-т Победы, 14 А остановка "Стадион" в 04:00 часов утра;
г. Ессентуки, Центральный вход в курортный парк (площадь ж/д вокзала) в 04:30 часов утра;
г. Железноводск, пл. Ленина в 04:30 часов утра;
г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 А "Рома Пицца" или в аэропорту в 04:30 часов утра;
г. Пятигорск, пр-т Калинина, 102 остановка «Автовокзал" в 05:00 утра.
Встреча туристов по данной программе возможна за дополнительную плату: г. Нальчик в 06:30, г. Владикавказ в 08:00;
Место и время окончания тура:
Возвращение в города КМВ ориентировочно в 01:00 ночи.
Высадка туристов осуществляется в местах сбора.