Вас ждёт горная экскурсия к озеру Кезеной-Ам, а на пути вы увидите невероятные мечети и сможете испить кристально чистой воды из природных источников. Заедете в древнее село Хой, а в качестве бонуса гид проведёт экскурсию к Ноевому Ковчегу!
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Приглашаю вас на экскурсию в горы — к невероятному озеру посреди гор Кезеной-Ам! По пути к нему посетим прекрасные мечети и насладимся видами гор на смотровых площадках: свежий чистый воздух, горные орлы и живописные пейзажи бархатных гор захватывают дух! А чистые источники на каждом шагу, в самый жаркий день утолят жажду своей талой ледниковой водой. Недалеко от озера находится древний город Хой, посетив который, мы погрузимся в историю этих мест. А бонусом для желающих — экскурсия к Ноевому Ковчегу!
Ежедневно с 09:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кезеной-Ам
- Мечети
- Чистые источники
- Город Хой
- Ноев Ковчег
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 30 или ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Грозного
