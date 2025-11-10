Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт горная экскурсия к озеру Кезеной-Ам, а на пути вы увидите невероятные мечети и сможете испить кристально чистой воды из природных источников. Заедете в древнее село Хой, а в качестве бонуса гид проведёт экскурсию к Ноевому Ковчегу!

Марьям Ваш гид в Грозном Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно с 09:00. 11 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Приглашаю вас на экскурсию в горы — к невероятному озеру посреди гор Кезеной-Ам! По пути к нему посетим прекрасные мечети и насладимся видами гор на смотровых площадках: свежий чистый воздух, горные орлы и живописные пейзажи бархатных гор захватывают дух! А чистые источники на каждом шагу, в самый жаркий день утолят жажду своей талой ледниковой водой. Недалеко от озера находится древний город Хой, посетив который, мы погрузимся в историю этих мест. А бонусом для желающих — экскурсия к Ноевому Ковчегу!

Ежедневно с 09:00. Выбрать дату