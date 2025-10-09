Грозный — город необычной судьбы.
После основания небольшой крепости Грозная на реке Сунжа никто и предположить не мог, как часто это место будет играть роль в истории такой огромной страны, как
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Грозный — очень интересный город. Я расскажу вам почему. Несмотря на его непростую историю, здесь много достопримечательностей. И не только современных, но и относящихся к первым этапам развития Грозного, временам Российской империи. Но достопримечательности — это не единственное, что бросается в глаза, когда вы приезжаете город. Здесь вы сразу чувствуете особый ритм жизни, необычный для приезжих климат, смотрите на лица жителей столицы Чечни, которые отражают менталитет, особенности чеченской культуры и языка. И только внимательный взгляд на множество этих и других деталей даёт полное ощущение, что вы действительно побывали в Грозном. Именно поэтому в своей экскурсии мы пытаемся показать вам не только достопримечательности чеченской столицы, но и повседневную жизнь этого города: рассказать о его жителях, их образе мышления, укладе. Мы хотим, чтобы после окончания нашей экскурсии и вашей поездки в Чечню город Грозный стал для вас не одним из в списке мест, куда вы однажды съездили отдохнуть, а остался в памяти как уютный, гостеприимный и, главное, близкий и понятный уголок нашей огромной родины.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Архангела Михаила
- Грозный-Сити, смотровая площадка
- Мечеть Сердце Чечни
- Цветочный парк
- Берег реки Сунжа
- Бульвар им. Эсамбаева
- Ресторан с национальной кухней
- Английский замок
- Аллея Славы
- Смотровая площадка Лестница в небеса
- Музыкальный фонтан на водохранилище в районе Черноречье (в зависимости от сезона и дня недели)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Бронирование билетов на объекты по маршруту (сами билеты оплачиваются дополнительно)
Что не входит в цену
- Входные билеты в музейные объекты - 200-500 руб, /чел.
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель гостей или аэропорт
Завершение: Отель гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30 утра по договорённости.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 окт 2025
И
Ирина
4 янв 2025
Хотелось бы сказать большое спасибо за проведенную экскурсию в городе Грозный! Все прошло на высоком уровне. Наш гид Аслан показал много интересных мест города, рассказал об обычаях и истории народа. Благодаря экскурсии нам хочется снова и снова возвращаться в этот самый красивый, чистый и уютный город. Всем рекомендуем эту турфирму с ее отличными гидами. 👍👍👍😊
Входит в следующие категории Грозного
