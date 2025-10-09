Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



После основания небольшой крепости Грозная на реке Сунжа никто и предположить не мог, как часто это место будет играть роль в истории такой огромной страны, как читать дальше Россия… Давайте вместе попробуем услышать интересные истории о прошлом, которые шепчут старые Сторожевые башни Чечни, веками смотрящие с вершин на долину, где сейчас сверкает огнями город Грозный.



Мы погуляем по улицам и бульварам этого нового мегаполиса Кавказа, осмотрим достопримечательности, которые давно стали визитными карточками столицы Чечни, и заглянем в менее известные его уголки, окунёмся в неспешный ритм жизни этого города и его горожан. Добро пожаловать в город Грозный! Грозный — город необычной судьбы.После основания небольшой крепости Грозная на реке Сунжа никто и предположить не мог, как часто это место будет играть роль в истории такой огромной страны, как 5 2 отзыва

Александра Ваш гид в Грозном Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-5 человек На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно с 08:30 утра по договорённости. 12 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждёт? Грозный — очень интересный город. Я расскажу вам почему. Несмотря на его непростую историю, здесь много достопримечательностей. И не только современных, но и относящихся к первым этапам развития Грозного, временам Российской империи. Но достопримечательности — это не единственное, что бросается в глаза, когда вы приезжаете город. Здесь вы сразу чувствуете особый ритм жизни, необычный для приезжих климат, смотрите на лица жителей столицы Чечни, которые отражают менталитет, особенности чеченской культуры и языка. И только внимательный взгляд на множество этих и других деталей даёт полное ощущение, что вы действительно побывали в Грозном. Именно поэтому в своей экскурсии мы пытаемся показать вам не только достопримечательности чеченской столицы, но и повседневную жизнь этого города: рассказать о его жителях, их образе мышления, укладе. Мы хотим, чтобы после окончания нашей экскурсии и вашей поездки в Чечню город Грозный стал для вас не одним из в списке мест, куда вы однажды съездили отдохнуть, а остался в памяти как уютный, гостеприимный и, главное, близкий и понятный уголок нашей огромной родины.

Ежедневно с 08:30 утра по договорённости. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Архангела Михаила

Грозный-Сити, смотровая площадка

Мечеть Сердце Чечни

Цветочный парк

Берег реки Сунжа

Бульвар им. Эсамбаева

Ресторан с национальной кухней

Английский замок

Аллея Славы

Смотровая площадка Лестница в небеса

Музыкальный фонтан на водохранилище в районе Черноречье (в зависимости от сезона и дня недели) Что включено Трансфер

Услуги гида

Бронирование билетов на объекты по маршруту (сами билеты оплачиваются дополнительно) Что не входит в цену Входные билеты в музейные объекты - 200-500 руб, /чел.

Обед

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Отель гостей или аэропорт Завершение: Отель гостей Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 08:30 утра по договорённости. Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.